Quel intérêt présente le mandat d’arbitrage dans l’offre EasyVie ?

1/Une expertise confirmée en matière de gestion financière



2/Cinq profils de gestion





3/Une vue quotidienne

Une vue quotidienne sur la situation du mandat est possible dans l’espace client EasyBourse.

4/Un suivi trimestriel pour le client

Un suivi trimestriel de l’évolution de l’allocation d’actifs auprès des clients est

Par ailleurs, nous sommes présents sur les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn pour donner très régulièrement des éléments de lecture de l’actualité financière, pour fournir du contenu pédagogique et pour expliquer notre stratégie de gestion.



1/Une gamme en architecture ouverte

Nous travaillons avec 35 sociétés de gestion parmi lesquelles les grandes maisons reconnues, présentes sur le marché français depuis longtemps, générant des performances régulières, ayant des équipes de gestion fiables et des moyens techniques importants.

Nous entretenons de très bonnes relations avec toutes les sociétés de gestion avec lesquelles nous collaborons. Notre force de frappe, en termes de taille des

Par ailleurs, nous avons une proximité particulière avec LBPAM et Tocqueville Finance, filiales, comme nous, de La Banque Postale, qui disposent de plusieurs expertises reconnues comme l’ISR ou les petites et moyennes capitalisations européennes. Il peut même parfois nous arriver de leur demander de créer des fonds dédiés sur des thématiques ou des classes d’actifs que l’on souhaite implémenter dans nos portefeuilles.

Au total, l’univers d’investissement se compose de 150 fonds : toutes classes d’actifs, toutes zones géographiques, tous styles de gestion : essentiellement des « briques pures » qui nous permettent d’implémenter notre stratégie de manière très fine et la plus adaptée à l’environnement de marchés.

2/Une gamme responsable

Au-delà de la performance financière des fonds, la performance extra-financière est également prise en compte dans la sélection de fonds.



Performances financières

Les performances financières des fonds sont, bien sûr, un critère de sélection primordial. Il convient, toutefois, de les comparer avec les indicateurs les plus pertinents : indices de référence et fonds concurrents, notamment.

Performances extra financières

Concernant les performances extra financières, nous prenons en compte des enjeux de développement durable dans la stratégie de développement de la société de gestion et dans le processus de gestion.

Nous voulons investir de manière utile dans les entreprises de demain, en capacité de répondre aux problématiques environnementales et sociétales. Nous estimons que ce sont ces entreprises qui offrent les meilleures perspectives et le meilleur potentiel de performance à long terme.

Aujourd’hui plus de la moitié des fonds sélectionnés ont le label ISR d’Etat créé et soutenu par le Ministère des finances. Les autres fonds ont quasiment tous un process de gestion qui prend en compte les critères ESG. Notre objectif, d’ici le 30 juin 2021, est que la totalité de la gamme soit composée de fonds intégrant une approche ISR et que 100% des sociétés des sociétés gestion partenaires soient signataires des principes pour l’investissement responsable des Nations Unies.

Notre processus d’investissement est à la fois très structuré et assez souple.



1/Une gestion structurée

Nous tenons, mensuellement, un comité d’allocation au cours duquel nous identifions les grandes tendances pour les semaines et les mois qui viennent. Il est composé du Directeur de la gestion et des responsables de l’allocation d’actifs, de l’équipe titres vifs actions et de moi-même, responsable de l’équipe OPC.

Parallèlement, nous tenons chaque semaine un comité de gestion qui regroupe tous les gérants. C’est un lieu d’échange qui donne l’occasion de confronter différents points de vue entre les gérants titres vifs qui ont une très bonne connaissance du terrain et qui rencontrent le management des sociétés en direct ; les allocataires d’actifs qui livrent leur sentiment sur les grands aspects macroéconomiques et microéconomiques ; et l’équipe OPC qui remonte ce qu’elle a pu entendre lors des différents meetings avec les gérants de fonds. Dans ce comité, sont formulées des recommandations d’arbitrage et sont prises, collégialement, des décisions d’allocation.

2/Une gestion souple

Nous sommes une équipe à taille humaine avec peu de niveaux hiérarchiques. Nous travaillons au sein du même open space et nous pouvons réagir aux événements de marchés avec beaucoup de réactivité et de pragmatisme.





1/ Des portefeuilles concentrés

Nos portefeuilles sont plutôt concentrés. Chaque poche de gestion (Actions Européennes, Actions internationales, Obligations…) est composé d’un nombre limité de fonds afin d’implémenter nos choix de gestion avec le maximum de conviction.



2/ Une approche cœur- satellite

Si l’on veut schématiser, nos portefeuilles se composent de deux poches : une poche cœur et une poche satellite.

Le cœur du portefeuille est composé d’OPC proches d’un que le S&P 500, le MSCI Europe, ou Cac 40) ou d’OPC axés sur des thématiques long terme (vieillissement de la population, consommation dans les pays émergents, robotisation et digitalisation de l’économie,

La poche satellite est constituée d’OPC dont le timing d’investissement va être extrêmement important et dont le point d’entrée sera crucial. Ces OPC pourront être dédiés à des zones géographiques spécifiques ou des tailles de capitalisation singulières comme les small et mid caps. La durée moyenne de détention de ces fonds sera relativement courte.

Les véhicules que nous utilisons peuvent être des fonds gérés activement ou des fonds indiciels, tels que des ETF.



Nous cherchons à avoir des briques dans les trois classes d’actifs dominantes : actions, obligations, performance absolue.

Dans les actions, nous raisonnons par zones géographiques, par taille de capitalisation et par style de gestion (value, growth,

Dans l’obligataire, nous sommes surtout investis dans les titres d’Etat européens et américains, les titres d’entreprises et les obligations convertibles.

Dans le monétaire, nous savons que les rendements sont négatifs et pour longtemps. Nous avons donc plutôt recours à des fonds de performance absolue à faible volatilité en mettant l’accent sur la recherche de produits décorrélés les uns aux autres afin de ne pas être confrontés aux mêmes mouvements baissiers en cas de détérioration de l’environnement de marchés. Par exemple, des fonds long/short equities, des fonds d’arbitrage de M&A ou des fonds diversifiés.



Nous ciblons sur 5 ans une performance supérieure aux grands indices de référence, avec une volatilité maitrisée.



