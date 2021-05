Espace International - News, articles, interviews et dossiers

Publié le 14 Mai 2021

Qu’est-ce que la gestion libre accompagnée ?

Cette gestion accompagnée s’appuie sur la mise à disposition d’un portefeuille modèle. En quoi ce dernier est particulièrement utile pour le client ?

La notion de risque conditionne donc la construction du portefeuille modèle ?

Quel est l’ADN de ces portefeuille modèles ?

Diversifiés

Flexibles

Gérés avec un profil de risque prédéfini

Quelles sont les caractéristiques des OPC de l'univers gestion libre ?





Pourriez-vous nous parler de votre processus d’investissement ?

1/Les comités d’investissement :

2/La construction de l'allocation des portefeuilles :







3/La construction du portefeuille investissable par le client :

C’est l’étape qui consiste à traduire l’allocation définie dans l’étape 2 en un portefeuille composé d’OPC issus de l’univers gestion libre. Notre connaissance complète de ces fonds (leur process de gestion, leurs points forts, leurs biais) nous permet de choisir ceux qui correspondent à nos anticipations de marché l’allocation offrant le meilleur couple rendement-risque. Il ne s’agit pas d’une gestion purement quantitative. L’allocation finale des portefeuilles est discrétionnaire et déterminée avant par les gérants.C’est l’étape qui consiste à traduire l’allocation définie dans l’étape 2 en un portefeuille composé d’OPC issus de l’univers gestion libre. Notre connaissance complète de ces fonds (leur process de gestion, leurs points forts, leurs biais) nous permet de choisir ceux qui correspondent à nos anticipations de marché

Au final le client le client se voit proposer tous les mois un portefeuille clé en main qui tient compte de nos prévisions de marchés, avec un profil de risque qui lui correspond et avec des OPC adaptés.

Comment faites-vous vos prévisions les différentes classes d'actifs ?



Nous avons développé un cadre exhaustif d'analyse de toutes les classes d'actifs au sein de nos comités d'investissement. Cette analyse mensuelle est basée sur 4 piliers :





Chaque pilier donne lieu à une notation. La notation finale de la classe d’actif est donc la somme pondérée de ces 4 piliers.

Enfin, cette notation est traduite en une anticipation de performance. Nos comités d'investissement font appel à l'expertise de l'ensemble des équipes de gestion de LBP AM (notamment les analystes, les gérants, les stratégistes)



En conclusion ?



Je dirais que ce service présente plusieurs avantages pour les clients qui ont fait le choix d'une gestion libre : apporter une aide à la construction de leur portefeuille particulièrement utile dans un contexte de marchés parfois tourmenté, avec une totale liberté de choix dans son utilisation et ce gratuitement.







Il s'agit d'un service gratuit d'aide à la décision proposé aux clients d'EasyBourse dans leur démarche d'autonomie. L'idée est de leur apporter un accompagnement dans la construction de la poche de leur contrat d'assurance-vie investie en unités de compte, à partir des OPC mis à disposition dans l'offre gestion libre d'EasyVie et ce en fonction du profil de risque choisi.Le client se voit proposer un portefeuille type qu'il est libre d'appliquer totalement ou partiellement.

Le contexte de marché depuis plusieurs années est marqué par des taux qui ont fortement baissé. Cela a fortement pénalisé le rendement des actifs sécurisés (fonds en euros de l'assurance vie, SICAV monétaires, plans et livrets d'épargne…). En tenant compte du niveau de l'inflation, le rendement réel généré s'avère même négatif dans certains cas.Pour espérer un potentiel de gain plus élevé, les épargnants sontdonc amenés à orienter une partie de leur épargne vers des actifs plus risqués. C'est pour encadrer cette prise de risque qu'EasyBourse a pris l'initiative de mettre à disposition de ses clients, dans l'offre EasyVie, des portefeuilles modèles pilotés avec des profils de risque prédéfinis.

Absolument, chacun des 5 portefeuilles modèles est construit à partir d'un budget de risque. Ces 5 portefeuilles sont étagés du plus prudent au plus risqué. Chacun d'entre eux offre un couple rendement-risque sur l'horizon d'investissement recommandé, et dont l'objectif est de participer à la hausse des marchés financiers et de limiter le plus possible l'impact des baisses.Au final, ces portefeuilles sont construits en prenant en compte nos anticipations de marchés et à partir du budget de risque de chaque portefeuille modèle. Ce processus d'investissement nous permet de déterminer l'allocation des portefeuilles sur chaque classe d'actifs (actions européennes, américaines, émergentes, actions sectorielles, thématiques, obligations souveraines, obligations d'entreprises, cash …).

Ces portefeuilles modèles ont 3 gènes communs : ils sont diversifiés, flexibles et gérés avec un profil de risque.

Diversifiés parce qu'ils ont la capacité d'investir sur l'ensemble des classes d'actifs et des zones géographiques.

Flexibles parce que non contraints par un indicateur de référence, et donc avec des marges manœuvre importantes en matière d'allocation d'actifs.

Gérés avec un profil de risque prédéfini, et adapté à chaque client.

Ces portefeuilles sont révisés tous les mois selon nos anticipations de marchés.Cet exercice permet de fournir chaque mois un portefeuille modèle adapté au contexte des marchés.Enfin, le portefeuille proposé au client est construit à partir de tous les OPC disponibles en gestion libre. Ces OPC sont les meilleurs fonds dans chacune de leurs catégories.Au final, le client a ainsi la possibilité de faire évoluer son portefeuille en fonction de l'évolution de l'environnement en quelques clics.

Cet univers est composé d'une centaine de fonds, sélectionnés selon un processus rigoureux qui allie des analyses quantitatives, des analyses qualitatives, un audit opérationnel de la société de gestion. Au cours des dernières années, nous avons ajouté des critères extra-financiers dans nos travaux de sélections des OPC. Cette analyse permet de proposer au sein de l'univers gestion libre les meilleures solutions sur l'ensemble des classes d'actifs, des zones géographiques et des secteurs d'investissement.Cet univers gestion libre est composé de fonds gérés par des sociétés de gestion du Groupe La Banque Postale (LBP AM, Tocqueville Finance, AEW) mais aussi de fonds gérés par des sociétés externes expertes dans leur domaine.

L'allocation d'actifs et la multigestion sont des expertises connues et reconnues de LBP AM, aussi bien pour des portefeuilles à destination de client particuliers que de clients institutionnels.Le processus de multigestion diversifiée flexible qui est mis en œuvre dans les portefeuilles modèles d'EasyVie est articulé autour de 3 étapes :

Chaque mois, les équipes de gestion de LBPAM élaborent un scénario central qui détermine les rendements anticipés à 3 mois sur chacune des classes d'actifs. Ces vues permettent de donner un cap à suivre pour structurer les portefeuilles, en fonction des rentabilités attendues pour les différentes classes d'actifs.

Nous avons développé des outils quantitatifs d'aide à la décision pour déterminer l'allocation des portefeuilles sur chaque classe d'actifs (actions européennes, américaines, émergentes, actions sectorielles, thématiques, obligations souveraines, obligations d'entreprises, cash …).