Publié le 22 Octobre 2021

Présentez-nous la société Forsee Power en quelques mots

Comment vous positionnez-vous sur le marché des batteries ?

Qu’attendez-vous du partenariat que vous venez de signer avec la société Ballard ?

Quel potentiel de développement et quel est votre engagement en termes de développement durable ?

Qu’attendez-vous de votre introduction en bourse ?



Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est risqué, vous pouvez subir des pertes.

J’ai créé Forsee Power en 2011 après avoir travaillé plus de 20 ans dans l’industrie de la batterie.Nous nous définissons comme un expert mondial des systèmes de batteries intelligents pour le secteur des transports.Notre première expertise réside dans la conception de systèmes de batteries de pointe, ce qui nécessite beaucoup d’expertises et d’ingénierie en électrochimie, en électronique, un fort engagement en R&D, et des capacités de production industrielle.Nos clients sont des industriels qui ont besoin d’avoir une solution batterie performante pour leurs bus, leurs scooters, leurs trains, bateaux, … et nous leur proposons de leur fournir aussi bien des batteries que des convertisseurs de charge, des chargeurs, ou encore des stations de charge ultra rapide.Nous comptons aujourd’hui plus de 550 employés dont plus de 160 ingénieurs, 4 sites de production (à Poitiers en France, en Pologne, en Inde et en Chine), 3 centres de R&D, et 4 centres de maintenance.Nous avons eu un Chiffre d’Affaires de 62 m€ en 2020.Sur ce marché en très forte croissance, nous nous focalisons sur les segments à forte valeur ajoutée et sur lesquels nous pouvons faire la différence.Ainsi, nous ne sommes pas sur le marché de masse de la batterie pour la voiture individuelle mais avons en revanche pris des bonnes positions sur des marchés comme celui du bus urbain électrique avec un de nos clients dans ce domaine, Iveco/Heuliez.Pour l’exemple de ce client Iveco/Heuliez, N°1 du bus électrique en France avec 45,2% du marché en 2020 et premier fournisseur d’autobus entièrement électriques de la ville de Paris, Forsee Power est le fournisseur exclusif de batteries, dans toutes les tailles, et sur tous les modes de charge (nuit, ultra-rapide, ….). L’accélération du marché est en œuvre : d’ici à 5 ans, les grandes villes comme Paris ou Londres vont avoir des flottes de bus presque à 100% électriques.Sur le scooter, nous sommes le fournisseur exclusif de Vespa (Piaggio) pour sa gamme de scooters zéro émission, et commençons à avoir de bons retours sur les marchés chinois et indiens.Sur le train et le tramway, nos solutions visent à pouvoir se passer de caténaires et permettre des charges ultra-rapides en station.Le marché global de la batterie est un marché avec beaucoup de concurrents, avec des positions fortes de sociétés chinoises, mais nous assistons aussi à une forte montée en charge d’acteurs européens et américains. Le marché étant en très forte croissance, la concurrence est finalement relativement faible pour les acteurs qui ont une forte capacité d’ingénierie, de R&D, et d’accompagnement de ses clients industriels.Nous avons effectivement conclu un partenariat stratégique avec Ballard Power Systems, société canadienne, et leader mondial des piles à combustible pour les véhicules moyens et lourds à hydrogène. Ballard équipe aujourd’hui plus de 3500 bus et camions pour plus de 100 millions de km parcourus.Dans cette alliance de long terme, Forsee complète l’offre de Ballard avec le système de batterie et le système de gestion de batterie associé (BMS), le système de refroidissement, et le système de conversion DC/DC haute tension.L’objectif est de faciliter les solutions hybrides, couplées avec l’hydrogène, pour répondre aux contraintes des transports sur longue distance.Cette collaboration industrielle s’accompagne, dans le cadre de notre introduction en bourse, par un engagement de Ballard de participer à 35% du montant de l’augmentation de capital.Notre objectif est de porter notre chiffre d’affaires de 62 millions d’euros à 180 millions en 2023, année ou notre EBITDA deviendrait positif, puis de viser des ventes de 600 millions en 2027.Notre marge d’EBITDA visée pour 2027 est de 15%. Notre modèle prévoit effectivement cette forte croissance de l’EBITDA du fait non seulement de la forte progression du chiffre d’affaires, des économies d’échelle, mais aussi de notre capacité à mobiliser très peu d’actifs immobilisés et donc d’un CAPEX qui n’a pas besoin d’être élevé pour générer de forts revenus.Cette croissance sera principalement générée par les véhicules lourds.Contribuant à la transition énergétique via nos produits, l’ensemble de nos actions répondent également à une stratégie ESG ambitieuse : par exemple nous sommes très impliqués dans le recyclage des batteries, nous développons les usages de seconde vie de nos produits, et visons 100% de recyclage ou de revalorisation des déchets en 2025.L’objectif est de lever environ 100 millions d’euros pour financer notre stratégie de croissance.Environ 1/3 servira à l’innovation et au développement de nouveaux produits. 1/3 permettra d’accélérer le développement industriel avec notamment un projet de présence industrielle aux Etats-Unis, 10 millions pourront servir à des opérations opportunistes de développement, et les 30 millions restants serviront aux besoins généraux du groupe.Ballard Power Systems s’est ainsi engagé à souscrire au moins 35% de l’augmentation de capital, BPI a également exprimé son intention de participer à l’Offre pour un montant maximal de 10m€.Un grand groupe japonais, Mitsui&Co, à 36% aujourd’hui dans notre capital, reste un de nos actionnaires de référence et nous renforce considérablement dans notre développement en Asie et au Japon.L’opération est proposée aux particuliers détenteurs de PEA ou PEA PME, jusqu’au 1er novembre.Forsee Power est un acteur engagé dans la transition énergétique, s’est défini un positionnement sur des segments à forte valeur ajoutée, a démontré ses capacités industrielles et de R&D, et a tout pour être l’expert mondial des systèmes de batterie intelligents.