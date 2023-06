Sylvain Navarro

Publié le 13 Juin 2023



Pour commencer, pourriez-vous s’il vous plaît nous présenter en quelques mots votre entreprise ?

Pouvez-vous nous donner quelques chiffres ?

Quelle est votre valeur ajoutée ?

Quel est l’impact environnemental de votre activité ?

Pour des non-spécialistes, sauriez-vous expliquer l’écosystème dans lequel vous évoluez ?

Quels sont les concurrents auxquels vous devez faire face ?

Quel est votre plan de développement à moyen terme ?

Pouvez-vous nous donner un exemple de savoir-faire développé par croissance externe ?

Afin d’appuyer cette croissance sans précédent, vous lancez donc une augmentation de capital ouverte à tous, avec maintien du droit préférentiel de souscription…

En forme de conclusion, quelles raisons nous donneriez-vous de saisir cette opportunité ?



Participation à cette opération d'augmentation de capital :



Drone Volt, fondé en 2011, est un concepteur et fabricant de drones civils professionnels. C’est aussi l’expert français en intelligence artificielle embarquée. Nous sommes basés à Villepinte, au nord de Paris, mais aussi présents au Danemark, en Belgique, aux Pays-Bas et au Canada.Notre activité s’appuie sur trois piliers : la distribution de drones; la conception et la commercialisation de drones innovants, comme ceux de notre gamme Hercule ou l’Héliplane ; et l’offre de services de formation au pilotage et de réalisation de prestations de service sur-mesure. Dans ces trois domaines, notre savoir-faire est aujourd’hui incontournable.L’ensemble de nos activités connaît une forte croissance depuis plusieurs années. Nous avons ainsi signé une méga-commande de plus de 20 millions d’euros en février 2023, qui confirme le dynamisme de notre activité de distribution. Plus de 60 % de l’opération a été réglé à date.En 2021, notre chiffre d’affaires était de 8,6 millions d’euros. Il s’est établi à 13,9 millions en 2022, et nous attendons pour 2023 un chiffre de l’ordre de 26 à 27 millions d’euros. Après une croissance de 60 % l’an dernier, c’est donc bien un doublement de notre activité qui est attendu pour 2023 !Nous sommes un acteur global sur le marché du drone. Nous accompagnons nos clients pour répondre à des besoins génériques en drones, que nous achetons essentiellement en Chine. Mais nous nous positionnons aussi sur des problématiques techniques très précises. Notre périmètre d’intervention comprend la conception du drone via un cahier des charges singulier, sa fabrication, son assistance à l’utilisation, la formation des pilotes et le recueil de données. La moitié de nos salariés sont donc des ingénieurs, qui développent des solutions à la fois matérielles et logicielles. Bref, vous l’avez compris, nous sommes toujours en train d’innover… Par ailleurs, devant la demande croissante de nos clients de prestations complètes, nous développons en ce moment « Drone As A Service », une facturation non plus à l’achat mais à l’usage. Beaucoup de nos clients en effet ne souhaitent pas investir dans le matériel, sa maintenance ou la formation des pilotes. Cette nouvelle activité devrait génèrer pour Drone Volt des marges significatives.Il est majeur. Par exemple, les drones peuvent remplacer les hélicoptères dans certaines missions de surveillance comme l’inspection d’une forêt pour les départs de feu. Dans ce cas de figure, un drone avec une autonomie et une caméra intelligente peut suffire à remplir la mission. En comparaison, un drone n’émet pas de CO2 quand un hélicoptère brûle en moyenne 200 litres de kérosène par heure… Imaginez le nouvel impact environnemental et économique pour nos clients soucieux de « verdir » leur image ! La preuve en est que nous apparaissons de plus en plus souvent dans les rapports RSE de nos clients, ce qui est bon signe.Nos drones sont des produits industriels dits de niche, utilisés notamment dans l’agriculture, l’énergie et la construction. Mais aussi dans des missions de sécurité civile lors d’évènements sportifs, d’aide aux opérations de sauvetage ou de soutien aux opérations militaires. Ils permettent aussi de surveiller et inspecter tous types de sites : centrales nucléaires, forêts, chantiers, canalisations… Tout en analysant en temps réel les images. Nos appareils peuvent aussi transporter des charges ou épandre des produits sous pression, le pilotage se faisant sur place ou à distance selon les modèles utilisés. Et ce jusqu’à 500 kilomètres !Sur la base de notre expérience en computer vision (vision par ordinateur) et en deep learning (apprentissage profond), nous proposons la solution la mieux adaptée aux besoins de nos clients et atteignons leurs objectifs grâce à l'intelligence artificielle embarquée, la station au sol ou le cloud.En fait, nous n’avons pas réellement de concurrent direct car chaque acteur développe des applications spécifiques. De plus, nous sommes en innovation constante : notre budget R&D en 2022 représentait plus de 3 millions d’euros. Qui dit technologie de pointe dit en effet gros investissements. Par ailleurs, le marché du drone est très dynamique mais sa croissance n’est pas aussi forte qu’attendue. Cela a ainsi fragilisé certains acteurs que nous avons pu racheter ces dernières années. Une bonne manière de renforcer nos savoir-faire et d’augmenter nos parts de marché.Drone Volt est engagé sur plusieurs axes de développement simultanés. Le plus important est la mise en place de « Drone as a Service », incluant le recrutement et la formation de douze personnes dédiées ainsi que des investissements conséquents en matériel et en locaux. Nous investissons aussi de plus en plus sur tout ce qui concerne les services électriques. Ce marché très dynamique touche en effet l’ensemble de nos activités. Nous sommes sur le point de commercialiser notre Linedrone, une solution permettant de se poser directement sur des câbles électriques en tension. Il représente trois ans de développement continu avec Hydro-Quebec,. Sa fonction : inspecter les manchons de jonction en toute sécurité et flexibilité grâce à une cage de Faraday embarquée. Autant dire qu’il s’agit d’un authentique exploit !Notre récente acquisition de Lorenz Technology, une société danoise, nous place en pole position pour proposer une offre de pilotage à distance exceptionnelle, et développer de nouveaux logiciels. Imaginez le gain de sécurité pour nos clients ! Nous travaillons aussi à la conception d’un drone à hydrogène, qui à poids égal bénéficie d’une autonomie de vol deux fois plus importante. C’est une innovation majeure dans notre secteur. Le prototype fonctionne déjà mais n’est pas encore commercialisé. À vrai dire, les acteurs publics ne se sont pas encore vraiment approprié le drone mais ils en parlent de plus en plus, et les évènements actuels plaident pour une nouvelle vision du déploiement de ces machines. Cela devrait créer une tendance très positive pour Drone Volt dans les années qui viennent, d’autant plus que l’armée française est déjà notre client.Oui, nous souhaitons grâce à cette opération augmenter notre capital sans financement dilutif. Il s’agit d’une augmentation de capital avec une levée de 4,9 millions d’euros pouvant être portée 5,6 millions d’euros. Nous avons stoppé le programme d’obligations convertibles. Cette augmentation de capital avec maintien du DPS est aussi l’occasion pour Drone Volt de proposer à nos actionnaires actuels qui le souhaitent de se renforcer en profitant du cours historiquement bas de notre action . Notre ambition est de financer notamment le déploiement de « Drone as a Service ». Nous avons démontré que nous étions capables de remporter de grosses commandes, et nous souhaitions aussi renforcer nos stocks pour répondre aux appels d’offre rapidement et à des prix plus compétitifs.Je dirai que tous les voyants de Drone Volt sont au vert sur nos trois activités, favorisant une croissance durable et solide. Nos marges sont saines et les chiffres d’affaires de nos différentes branches sont robustes. Surtout, le développement de « Drone as a Service » génèrera très bientôt des marges importantes, et le secteur ne cesse de croître dans le monde entier. En somme, Drone Volt a pris sa place dans le marché mondial du drone.Si vous êtes déjà actionnaire de Drone Volt, vous avez un message spécifique dans votre messagerie EasyBourse au sein de votre compte, avec des liens spécifiques pour participer.Si vous n'êtes pas actionnaire de Drone Volt, vous avez la possibilité d'acquérir jusqu'au 15 juin 2023 des DPS (code ISIN FR001400IDC2 - https://www.easybourse.com/secure/operation/ACH/FR001400IDC2-25 ) au sein de votre Compte-Titres (les DPS ne peuvent pas être acquis dans un PEA ou un PEA PME)) puis ensuite de les exercer (date limite du 19 juin 2023). Vous pouvez aussi souscrire à titre libre jusqu'au 19 juin 2023.Nous invitons chacun à étudier avec précision les documents, modalités, et calendriers publiés par Drone Volt sur https://www.dronevolt-bourse.com/modalites