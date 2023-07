Cyrille Damany

Introduction en bourse

Nous faisons 50% de notre CA à l'export avec des clients dans 36 pays

Publié le 07 Juillet 2023

La société Vinpai aide et accompagne les industriels pour qu'ils utilisent des ingrédients naturels plutôt que des additifs chimiques pour des besoins de conservation, de stabilisation, d'aromatisation,... de leurs produits.



Vinpai s'est doté d'une expertise forte (certification, compétences de ses équipes, savoir-faire industriel) et d'une structure industrielle de production pour accompagner sa forte croissance sur les prochaines années.



Vinpai a un CA en progression de plus de 20% chaque année, réalisé à plus de 50% à l'international, et a des clients (alimentaire, cosmétique, ...) dans plus de 36 pays.



Pour gérer sa croissance et continuer à accélérer, Vinpai est en phase d'introduction en bourse et ouvre ainsi son capital au public.



Chacun peut souscrire à des actions Vinpai à 6,55 € jusqu'au 12 juillet 2023.



Cyrille Damany, PDG, et Philippe Le Ray, expliquent comment va se développer Vinpai et répondent aux questions des clients d'EasyBourse.