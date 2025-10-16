Pré-ouverture Wall Street ouvre en hausse avec les semi-conducteurs

publié le 16/10/2025

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, portée par de solides résultats trimestriels d'entreprises, notamment ceux de TSMC, ce qui renforce l'optimisme autour de l'intelligence artificielle (IA) et permet aux valeurs liées aux semi-conducteurs de prolonger leur rallye.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 113,23 points, soit 0,24%, à 46.366,54 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, monte de 18,97 points, soit 0,28 %, à 6.690,03 points.

Le Nasdaq Composite progresse de 84,37 points, soit 0,37 %, à 22.754,45 points.

TSMC, premier producteur mondial de puces électroniques avancées, a relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, en raison de perspectives optimistes concernant les dépenses d'IA, après avoir publié un bénéfice trimestriel record.

Dans le sillage des gains enregistrés par le géant taiwanais, Marvell Technology (+2,25%), Nvidia (+1,15%), Micron Technology (+3,92%) et Broadcom (+1,40%) sont dans le vert, tandis que le compartiment des semi-conducteurs avance de 1,27%.

Les valeurs liées aux puces informatiques ont été parmi les plus dynamiques depuis le début de la semaine, alors que l'engouement autour de l'IA, ainsi que la perspective de baisses des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) favorisent la prise de risque sur les marchés.

Les bénéfices solides publiés cette semaine par les grandes banques américaines, dont l'indice progresse encore de 0,18%, ont également relégué au second plan la fermeture partielle de l'administration fédérale américaine ("shutdown")qui se poursuit et empêche la publication d'indicateurs économiques officiels.

Même le regain des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ne semble pas de nature à freiner l'appétit des investisseurs. D'autant que Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, a souligné mercredi que le président Donald Trump était prêt à rencontrer son homologue chinois, Xi Jinping, en Corée du Sud ce mois-ci.

La tendance pourrait toutefois évoluer avec les interventions prévues dans le courant de la journée de plusieurs responsables de la Fed, dont celle de la vice-présidente Michelle Bowman et celles des gouverneurs Stephen Miran et Christopher Waller.

Dans le reste des valeurs qui se démarquent à Wall Street, Salesforce grimpe de 8,25% avec l'annonce d'une prévision de chiffre d'affaires annuel de plus de 60 milliards de dollars d'ici 2030 et un plan de rachat d'actions.

Hewlett Packard Enterprise chute de 8,86% après l'annonce par le groupe d'une prévision de bénéfice et de chiffre d'affaires annuels inférieure aux attentes de Wall Street.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)