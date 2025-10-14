Ouverture Wall Street ouvre en hausse, les bénéfices des entreprises accélèrent

publié le 15/10/2025

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, portée par le secteur des semi-conducteurs et celui des banques, ainsi que l'espoir de nouvelles baisses des taux d'intérêt aux Etats-Unis au lendemain d'un discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 174,18 points, soit 0,38%, à 46.444,64 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, monte de 44,26 points, soit 0,67%, à 6.688,57 points.

Le Nasdaq Composite progresse de 216,81 points, soit 0,96%, à 22.738,51 points.

Jerome Powell a laissé mardi la porte ouverte à de nouvelles baisses des coûts d'emprunt, notant que le marché du travail restait fragile, malgré l'absence de données sur l'économie américaine en raison du "shutdown" qui se poursuit.

"Powell a souligné les risques croissants de baisse du marché du travail américain, qui ont essentiellement motivé la baisse des taux de septembre (...) les investisseurs restent convaincus que la baisse des taux du 29 octobre est un pari plutôt sûr à ce stade", écrit dans une note Achilleas Georgolopoulos, analyste marchés chez XM.

En attendant la publication à 18h00 GMT du Livre beige de la Fed, qui sert de base de travail à son comité de politique monétaire, les marchés tablent sur une baisse des taux directeurs d'un quart de point en octobre, puis une autre baisse en décembre et trois réductions supplémentaires en 2026, selon les données LSEG.

Les publications financières des entreprises animent également les échanges alors que les analystes prévoient une croissance des bénéfices au troisième trimestre de 9,2% en rythme annuel, contre un taux de 8,8% prévu précédemment, selon les données LSEG I/B/E/S publiées de mardi.

Après les solides résultats mardi de JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo et Citigroup, Bank Of America et Morgan Stanley ont également surpris positivement mercredi, prenant respectivement 4,34% et 5,74%. L'indice des banques sur le S&P 500 gagne 1,98%.

Les actions des fabricants américains de puces comme Micron Technology (+2,86%), Advanced Micro Devices (+1,92%), Intel (+2,69%) et Nvidia (+1,97%) sont bien orientées après qu'ASML a annoncé des commandes et un résultat d'exploitation supérieurs aux attentes du marché au titre du troisième trimestre. Le compartiment des semi-conducteurs progresse de 2,02%.

Apple avance de près de 1% après la présentation de nouveaux produits, dont des Macbook, des iPad et une version plus rapide de son casque mixte Vision Pro.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)