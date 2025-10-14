Pré-ouverture Wall Street vue en hausse avec les puces et la Fed, l'Europe tirée par le luxe

publié le 15/10/2025

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse mercredi dans un contexte d'optimisme avec la publication des premiers résultats trimestriels des entreprises et l'espoir d'un nouvel assouplissement des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), tandis que les principales Bourses européennes sont portées par le luxe à mi-séance avec l'envol de LVMH à la suite de la publication de ses comptes financiers. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,42% pour le Dow Jones, de 0,62% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,79% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en ordre dispersé.

À Paris, le CAC 40 gagne 2,31% à 8.102,20 points vers 11h15 GMT, tiré par LVMH, valeur phare du luxe en Europe. À Francfort, le Dax progresse de 0,12%.

Londres se démarque des autres places européennes avec un indice FTSE en repli de 0,49% en raison des inquiétudes budgétaires. Sky News a rapporté que la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, envisage d'augmenter les impôts et de réduire les dépenses lors de la présentation du budget prévu le 26 novembre.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 monte de 0,67% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,29%. Le Stoxx 600, soutenu principalement par le secteur de la consommation cyclique, avance de 0,58%.

Les investisseurs se tournent vers les actifs risqués alors que Jerome Powell, le président de la Fed, a laissé mardi la porte ouverte à de nouvelles baisses de taux, malgré l'absence de données sur l'économie américaine en raison du "shutdown" qui se poursuit.

Jerome Powell "a adopté un ton plus conciliant que prévu", écrivent les analystes de Deutsche Bank.

Les marchés tablent actuellement sur une baisse des taux d'un quart de point lors de la réunion de la Fed des 28 et 29 octobre et sur une autre baisse lors de la réunion de décembre, suivie de trois autres baisses en 2026, selon les données LSEG.

Parallèlement à l'enthousiasme sur les taux, les résultats des entreprises soutiennent la tendance après les solides publications mardi des grandes banques américaines alors que les comptes financiers de Bank of America et Morgan Stanley devraient animer les échanges à Wall Street ce mercredi. Le secteur des puces électroniques à la Bourse de New York devrait également être bien orienté dans le sillage des résultats d'ASML.

En Europe, LVMH, considéré comme un indicateur clé du secteur du luxe, a dissipé avec ses résultats trimestriels les craintes que le ralentissement de la croissance mondiale et la guerre commerciale en cours pèsent sur la santé des entreprises.

"Nous pensons que ces résultats sont vraiment positifs pour le secteur et qu'il est probable que le pic de pessimisme soit désormais derrière nous", commente Bénédicte Lowe, stratège chez BNP Paribas.

Les prévisions de bénéfices des sociétés du Stoxx 600 pour le troisième trimestre se sont améliorées ces dernières semaines. Les analystes anticipent une croissance moyenne des bénéfices de 0,5%, selon les données LSEG IBES, contre une baisse de 0,6% observée au début de la saison des résultats.

VALEURS EN EUROPE

LVMH s'envole de 14,20% après avoir fait état de ventes en hausse organique de 1% au titre de son troisième trimestre, indiquant observer des signes d'amélioration en Chine, son marché clé. Dans son sillage, Kering, Hermès, Moncler, Burberry, Richemont et Swatch avancent de 6% à 9%, tandis que le secteur du luxe en Europe bondit de 6,8%.

Dans le secteur télécoms européen (+0,52%), Bouygues et Orange grimpent respectivement de 7,36% et 3,50% après avoir remis avec Iliad une offre pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice France, en dépit du rejet de leur proposition par le groupe fondé par l'homme d'affaires Patrick Drahi.

TotalEnergies prend 3,18% après avoir annoncé viser une hausse de ses résultats au troisième trimestre avec l'amélioration des marges de raffinage.

ASML s'adjuge 4,45%, le premier fournisseur mondial d'équipements pour la fabrication de puces informatiques ayant dépassé les attentes du marché pour les commandes du troisième trimestre et les prévisions du quatrième trimestre.

Aurubis chute de 5,88% en raison de la cession par Salzgitter d'une partie de sa participation dans le producteur allemand de cuivre, ce qui met fin aux spéculations de rachat du groupe.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

En avant-Bourse, Micron Technology prend 2,9%, Advanced Micro Devices 3,2%, Intel 2,1% et Nvidia 2.4% après qu'ASML a annoncé des commandes et un résultat d'exploitation supérieurs aux attentes du marché au titre du troisième trimestre.

Bank Of America bondit de 4,4% après avoir un bénéfice en hausse au troisième trimestre, tiré par les activités de conseil.

Morgan Stanley avance de 2,1% à la faveur du redressement des activités de fusions-acquisitions.

TAUX

Le rendement de l'OAT française à dix ans se replie de 4,8 points de base, à 3,358%, au plus bas depuis la mi-août, tandis que l'écart avec le Bund allemand de même échéance se rétrécit à 78 points, la perspective d'une dissolution de l'Assemblée nationale et d'élections législatives anticipées en France s'éloignant.

L'OAT à dix ans a reflué depuis le début de la semaine de près de dix points de base, sa plus forte baisse hebdomadaire à ce stade depuis mai. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable mercredi, à 4,01%, après une baisse d'environ deux points mardi et un creux depuis le 17 septembre touché la veille en séance à 3,99% à la suite des propos de Jerome Powell.

CHANGES

Le dollar recule de 0,16% face à un panier de devises internationales, continuant d'être pénalisé par les propos de Jerome Powell, après un repli de 0,2% mardi.

L'euro avance de 0,21%, à 1,1628 dollar, après un gain mardi de 0,30%, sur fond notamment d'optimisme sur la situation politique en France.

La production industrielle en zone euro a en outre baissé à un rythme moindre que prévu en août, de 1,2%.

La livre sterling s'échange à 1,3360 dollar (+0,32%), rebondissant de la baisse de mardi après la publication de données montrant un ralentissement de la croissance des salaires en Grande-Bretagne sur les trois mois à fin août.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mercredi, les investisseurs analysant les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie (IEA) sur une offre excédentaire en 2026 et les tensions commerciales sino-américaines qui pourraient réduire la demande.

Le Brent reflue de 0,21% à 62,26 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,09% à 58,65 dollars.

MÉTAUX

L'or poursuit son ascension mercredi, franchissant pour la première fois le seuil des 4.200 dollars l'once, en raison des anticipations de nouvelles baisses des taux directeurs aux Etats-Unis, tandis que l'incertitude économique et géopolitique générale pousse parallèlement les investisseurs à acheter le métal précieux.

L'or au comptant prenait 1,34% à 4.196,95 dollars l'once à 11h45 GMT, après avoir atteint un record de 4.217,95 dollars en début de séance.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)