Pré-ouverture Wall Street vue en hausse avec les puces, l'Europe tirée par les résultats de sociétés

publié le 16/10/2025

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse jeudi avec le secteur de puces, tandis que les Bourses européennes, portées par une série de résultats d'entreprises globalement positifs, sont dans le vert à la mi-séance. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en progression de 0,18% pour le Dow Jones, de 0,35% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,50% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,71% à 8.134,64 points vers 11h10 GMT alors que le Premier ministre français Sébastien Lecornu a échappé jeudi à deux motions de censure déposées par La France insoumise (LFI) et le Rassemblement national (RN).

À Francfort, le Dax avance de 0,13%. À Londres, le FTSE fléchit de 0,09%, dans une séance hésitante où la consommation cyclique pèse après les résultats de Whitbread.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 et l'EuroStoxx 50 de la zone euro progressent chacun de 0,40%. Le Stoxx 600 avance de 0,38%, tiré en premier par la consommation non cyclique.

La tendance positive sur les marchés est alimentée depuis le début de la semaine par des bénéfices meilleurs que prévu des principales entreprises américaines et européennes, ce qui relègue au second plan les tensions commerciales sino-américaines et le "shutdown" qui se poursuit aux Etats-Unis.

Les sociétés du Stoxx 600 devraient afficher une hausse de 0,5% de leurs bénéfices au troisième trimestre, selon les données LSEG I/B/E/S, contre une baisse de 0,2% prévue il y a une semaine.

"Nous avons les sociétés à forte capitalisation boursière LVMH et ASML qui ont dépassé les attentes du marché et cela crée un très bon contexte pour le reste de la saison des résultats", résume Janet Mui, responsable de l'analyse des marchés chez RBC Brewin Dolphin.

Aux Etats-Unis, le marché devrait être de nouveau porté par le segment des semi-conducteurs dans le sillage des prévisions de TSMC dans un contexte d'engouement pour l'intelligence artificielle (IA), après les solides résultats trimestriels des grandes banques de Wall Street.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

TSMC gagne 2% en avant-Bourse alors que le premier producteur mondial de puces électroniques avancées a relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, en raison de perspectives optimistes concernant les dépenses en intelligence artificielle (IA), après avoir publié un bénéfice trimestriel record. Marvell Technology, Nvidia, Micron Technology, Amd et Broadcom prennent de 1,1% à 2,7% en avant-Bourse.

VALEURS EN EUROPE

À Paris, Pernod Ricard avance de 2,51% malgré la publication par le groupe d'un chiffre d'affaires trimestriel en baisse, impacté par la Chine et les Etats-Unis. Le fabricant français de spiritueux avait cependant déjà préparé le marché à un trimestre difficile. L'indice de l'alimentation et des boissons en Europe prend 3,31%.

FDJ United recule de 3,03% après fait état d'un repli de son chiffre d'affaires trimestriel en raison principalement de la hausse de la fiscalité sur les jeux.

Kering abandonne 1,71%, tandis que le secteur européen du luxe est stable alors que les analystes de Berenberg estiment dans une note publiée jeudi que le luxe se trouve à un tournant et que le "supercycle" qui durait depuis trois décennies a pris fin en raison d'un problème structurel de demande.

Ailleurs en Europe, Nestlé grimpe de 8,79% après avoir annoncé son intention de supprimer 16.000 emplois. Le groupe a par ailleurs dépassé les attentes sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Le fabricant allemand d'équipements médicaux Sartorius bondit de 8,99% et sa filiale française Sartorius Stedim Biotech de 9,54% après la publication de leurs résultats trimestriels et prévisions.

Whitbread au Royaume-Uni chute de 9,49%, l'opérateur d'hôtels et de restaurants ayant fait état d'une baisse de 7% de son bénéfice semestriel en raison d'un repli des ventes de produits alimentaires et de boissons.

TAUX

Les rendements des obligations de la zone euro sont pratiquement stables mercredi après quatre séances qui ont fait tomber les coûts d'emprunt à un plus bas de trois mois.

Le rendement de l'OAT française à dix ans prend 1,5 point de base, à 3,34%, tandis que son équivalent allemand grappille environ un point, à 2,57%. L'écart entre ses deux obligations reste autour de 77 points après le rejet par les députés français de deux motions de censure. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans perd 2,4 point de base, à 4,02%, après une hausse d'environ deux points mercredi, alors que les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et la fermeture partielle de l'administration fédérale américaine ("shutdown") sont surveillées par les marchés.

Ce shutdown empêche la publication des indicateurs officiels aux Etats-Unis alors qu'un indice d'inflation était attendu ce jeudi, ainsi que les ventes au détail. En l'absence de ces statistiques, le marché doit se contenter du Livre beige de la Fed, qui a montré mercredi soir que l'activité économique avait peu évolué et l'emploi était resté globalement stable ces dernières semaines aux Etats-Unis.

CHANGES

Le dollar reflue de 0,21% face à un panier de devises internationales et s'achemine vers une troisième séance consécutive de baisse, les inquiétudes concernant les tensions entre les Etats-Unis et la Chine et les propos accommodants des responsables de la Fed continuant à peser sur le sentiment.

L'euro grappille 0,09%, à 1,1655 dollar, avant une intervention de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), à 16h00 GMT dans le cadre d'un débat en marge des réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington.

La livre sterling s'échange à 1,3430 dollar, en hausse de 0,22%, après avoir touché en séance un plus haut d'une semaine, la perspective d'une Fed plus accommodante l'emportant sur les inquiétudes concernant l'économie et le budget en Grande-Bretagne qui sera présenté le mois prochain.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est stable jeudi après avoir touché la veille un plus bas depuis début mai en raison des tensions commerciales sino-américaines. Les investisseurs analysent désormais l'impact d'un éventuel arrêt des importations de pétrole russe par l'Inde, le président américain, Donald Trump, ayant déclaré que le Premier ministre indien, Narendra Modi, lui a promis que l'Inde n'achèterait plus de pétrole russe.

Le Brent prend 0,35% à 62,36 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,03% à 58,43 dollars.

MÉTAUX

L'or poursuit son rallye jeudi pour la cinquième séance consécutive, les investisseurs se tournant vers cet actif refuge en raison des tensions commerciales, du shutdown et des perspectives de baisse des taux de la Fed.

L'or au comptant monte de 0,76% à 4.241 dollars l'once à 11h05 GMT, après avoir touché un record à 4.243 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 OCTOBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. au 6 n.d. n.d.*

chômage octobre

USA 12h30 Indice Philly Fed octobre 8,5 23,2

USA 12h30 Ventes au détail septembre +0,4% +0,6%*

USA 12h30 Prix à la production (PPI) septembre +0,3% -0,1%*

- sur un an +2,7% +2,6%*

*sous réserve d'une levée du "shutdown"

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)