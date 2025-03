Bertrand Lamielle

Publié le 10 Mars 2025

Quel regard portez-vous sur l’évolution des marchés financiers depuis le début de l’année ?



En dépit de ces turbulences, nous ne voyons pas à ce stade de rotation sectorielle

Les niveaux de valorisation laissent de la place à un potentiel d’une nouvelle évolution haussière des financières

En revanche la technologie qui a été challengée fin 2024 ne revient toujours pas...



La tech US embarque les thématiques des semiconducteurs et de l'électrification

Vous évoquez Schneider Electric. C’est pourtant une des valeurs qui figurent actuellement dans le top 10 de votre fonds Portzamparc Opportunités ISR C [ISIN FR0007394762] …



Nous ne pouvons plus être autant exposés sur le titre

Deux autres valeurs très achetées par nos clients le mois dernier se retrouvent également dans le top 10 du fonds Portzamparc Opportunités ISR : Hermès et Siemens. Qu’en pensez-vous ?



Deux titres qui semblent dans le luxe bien tenir sont Hermès et Brunello Cucinelli

Quels sont vos objectifs de cours pour ces trois valeurs : Schneider Electric, Hermès et Siemens ?



Nous avons abandonné les objectifs de cours depuis longtemps

De quelle manière accueillez-vous les diverses mesures de guerre commerciale que nous entrevoyons ?



Il va falloir qu’on s’habitue à vivre avec potentiellement une volatilité plus élevée pendant quatre ans

C’est donc un facteur de risque supplémentaire. Comment le gérez-vous ?



Nous n’avons pas identifié de secteur où on serait à l’abri

Ce fonds a une forte dimension durable dans sa stratégie d’investissement. Il a le label ISR et est noté 4 globes Morningstar. Comment ces trois valeurs ont-elles répondu à vos critères de sélection ESG ?



Le fonds vient de passer dans la troisième version du label ISR qui est encore plus exigeant

AVERTISSEMENT



Depuis le début de l’année, les marchés sont très turbulents. De nombreux dossiers qui avaient bien fonctionné en 2024 ont été remis en cause.Les indices américains qui étaient bien orientés à la fin de l’année ont montré des signes de capitulation. Le change qui a beaucoup aidé n’est plus un élément de soutien.En dépit de ces turbulences, nous ne voyons pas à ce stade de rotation sectorielle.La sphère financière continue à performer dans la lignée de 2024. Le secteur enregistre un rebond de 23% depuis le début de l’année, avec une envolée allant jusqu’à +45% pour Société Générale.Les publications ont confirmé la bonne santé des établissements bancaires. La structure de la courbe des taux leur est encore favorable. Les niveaux de valorisation laissent de la place à un potentiel d’une nouvelle évolution haussière.Une nouveauté en ce début d’année peut être identifiée dans le retour des fusions-acquisitions dans ce secteur. Nous avons pu percevoir des transactions intra pays, en Espagne ou en Italie, mais aussi des opérations transfrontalières avec Unicredit qui envisage de se positionner sur Commerzbank.Ces mouvements sont plutôt bien accueillis par le marché, contrairement à ce qui aurait pu se dérouler par le passé.Le vent reste également porteur pour l’industrie des biens et services.En particulier la tech aux Etats-Unis parait connaitre un certain retournement et embarque avec elle deux autres thématiques sous-jacentes en raison d’un ralentissement supposé des investissement dans l’intelligence artificielle :la thématique semiconducteurs avec des titres emblématiques comme Nvidia et la thématique de l’électrification de l’économie sur fond d’une émergence de centres de données d’envergure avec des titres phares comme Schneider Electric, Prysmian, Eaton, Trane…Tout l’écosystème est concerné, que ce soit les fournisseurs de solutions pour gérer plus intelligemment l’énergie ou les fournisseurs de systèmes de refroidissement.Nous aimons la société, ses fondamentaux Nous pensons que ce que fait le management a énormément de sens, notamment le fait d’acquérir des divisions de logiciels. Cela devrait permettre d’augmenter les marges opérationnelles.Mais le dossier cale boursièrement. Les analystes sont en train de réviser progressivement leurs perspectives à la baisse.Nous sommes clairement sur l’idée que nous ne pouvons plus être autant exposés sur le titre.Deux titres qui semblent dans le luxe bien tenir sont Hermès et Brunello Cucinelli en raison d’un maintien d’une croissance de leur chiffres d’affaires de plus de 10%.Hermès, essentiellement positionnée dans la maroquinerie, a su compenser une moindre consommation provenant de Chine par un plus grand appétit émanant des Etats-Unis. En outre, la société n’a pas été plombée par certaines divisions présentes chez LVMH, comme les spiritueux. Le titre enregistre, à bon escient, +11% depuis le début de l’année.Siemens affiche de son côté un rebond de près de 29% depuis le début de l’année. La société tire avantage de sa prise de participation dans Siemens Santé et Siemens Energy. C’est surtout son statut de conglomérat qui lui permet de se maintenir à flot, avec le fait que Siemens Energy a réussi à résoudre sa problématique de production d’énergie.Nous avons abandonné les objectifs de cours depuis longtemps, considérant que c’est un facteur limitant. Notre forte pondération sur Hermès date de 2018. Le titre valait alors moins de 500 euros à ce moment là. Nous n’aurions aucunement pensé encore détenir la valeur en 2025 avec un cours à 2500 euros.Nous sommes plutôt dans une logique de momentum . Tant que la tendance haussière est bien installée sur l’appui des fondamentaux , que nous n’avons boursièrement aucun accident et que les analystes persistent à revoir à la hausse le dossier, avec des perspectives favorables de chiffre d’affaires et de bénéfice par action , nous restons investis.Typiquement, concernant Hermès nous avons pu observer une certaine persistance de la tendance haussière hormis une phase compliquée en 2022.A l’inverse, nous avions décelé un retournement pour LVMH en 2023 et avons pris la décision de sortir en conséquence.Assurément, l’analyse de nos titres suppose un questionnement autour de l’impact de la guerre commerciale. Le problème est que nous ne savons pas aujourd’hui ce qui va précisément être décidé et quand.La politique de droits de douane de Trump est tellement imprévisible que cela nous empêche de faire convenablement toute prévision dans le domaine. On sait que certaines choses vont être dites et finalement ne pas être mises en œuvre, ou mises en œuvre seulement pendant un laps de temps donné.Je pense qu’il va falloir qu’on s’habitue à vivre avec potentiellement une volatilité plus élevée pendant quatre ans.En évitant de mettre des pondérations trop fortes sur un titre ; en augmentant le nombre de lignes en portefeuille, et en multipliant les thématiques différenciantes.Nous n’avons pas identifié de secteur où on serait à l’abri. Même le secteur de lasanté qui parait reprendre des couleurs n’est pas immunisé d’un tweet de Trump qui viendrait dire par exemple que les prix des médicaments sont trop chers.Pour le coup, je ne pense pas qu’Hermès soit en première ligne des valeurs ciblées car elle jouit d’un certain pricing power et de l’absence d’un concurrent direct américain.Les dossiers auxquels nous faisons particulièrement attention sont plutôt liés aux secteurs de l’acier, l’automobile, l’agroalimentaire… pour lesquels il y a une forte probabilité de voir des décisions être prises en matière de barrières tarifaires.Sauf à avoir une histoire spécifique, nous redoublons de vigilance dans ces segments d’activité.A l’inverse, nous sommes en train de faire pivoter les portefeuilles pour augmenter nos pondérations sur les secteurs de la défense et de la construction qui sont en train de très bien fonctionner.Le fonds vient de passer dans la troisième version du label ISR qui est encore plus exigeant.Concernant les notes ESG, Hermès, Siemens et Schneider sont de « très bons élèves » dans notre univers d’investissement.Hermès est un peu pénalisé sur la gouvernance, ce qui est souvent le cas des valeurs familiales.Pour Siemens, c’est le côté impact environnemental qui pêche un peu, et les incidents passés pèsent encore mais de moins en moins au vu des actions correctrices.Enfin concernant Schneider, la société a de bonnes notes partout. Il n'y a pas de véritables points faibles identifiés. C'est un des meilleurs titres sur les pratiques sectorielles.