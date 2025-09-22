Nadège Dufossé

Publié le 22 Septembre 2025

Depuis le début de l’année, qu’est-ce qui vous a le plus surpris sur les marchés ?



Quelles classes d’actifs ont particulièrement bien performé ?



Le Japon a également surpris cet été. Comment l’expliquez-vous ?



La baisse du dollar a aussi marqué l’année. Était-ce une surprise ?



Quel est votre scénario central pour les prochains mois ?



Certains évoquent un retour de la « value ». Qu’en pensez-vous ?



Quid des small & mid caps ?



Peut-on parler d’un nouveau cycle vertueux pour les actifs européens ?



Quelles thématiques privilégiez-vous actuellement ?



Comment structureriez-vous un portefeuille diversifié aujourd’hui ?



Quels sont selon vous les principaux risques à surveiller ?

