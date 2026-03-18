Adyl Bou
Sales Associate, Business Development France & Monaco chez Vaneck
Comment toucher des dividendes avec un ETF
Publié le 18 Mars 2026
Qu’est-ce que l’ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF - TDIV (NL0011683594) et quel est son objectif ?
Cet ETF est un fonds indiciel coté investi en actions de grandes capitalisations issues des pays développés. Son objectif n’est pas de sélectionner discrétionnairement des titres ou d’anticiper les cycles économiques, mais de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l’indice Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Il s’inscrit donc dans une logique de gestion passive : le rôle du gérant consiste principalement à appliquer la méthodologie de l’indice et à assurer une réplication efficace, avec un écart de suivi maîtrisé. L’ambition est d’offrir aux investisseurs une exposition structurée à des sociétés reconnues pour la qualité et la régularité de leurs dividendes, tout en conservant une diversification internationale.
Comment fonctionne la sélection des entreprises ?
La méthodologie de sélection repose sur un processus rigoureux et séquentiel. L’univers de départ correspond aux grandes capitalisations des marchés développés, représentant environ 70 % de la capitalisation boursière investissable. À partir de cet univers, plusieurs filtres sont appliqués afin de ne retenir que les entreprises répondant à des critères précis de qualité et de durabilité.
Un premier filtre ESG permet d’écarter les sociétés impliquées dans des controverses majeures ou ne respectant pas certaines normes internationales, ce qui introduit une dimension de responsabilité et de gestion des risques extra-financiers.
Ensuite, plusieurs critères liés aux dividendes sont examinés. L’entreprise doit avoir effectivement versé un dividende au cours des douze derniers mois, ce qui vise à garantir que la distribution est réelle et non simplement annoncée. De plus, le dividende versé sur cette période doit être au moins égal à celui versé cinq ans auparavant. Ce critère vise à privilégier les sociétés capables de maintenir, voire d’augmenter, leur politique de distribution dans le temps. Enfin, le taux de distribution ne doit pas dépasser 75 %. En imposant ce plafond, la méthodologie cherche à éviter les entreprises qui distribuent une part trop importante de leurs bénéfices, ce qui pourrait fragiliser leur solidité financière à moyen ou long terme.
Comment la pondération des titres est-elle déterminée ?
La pondération des titres repose sur le montant absolu de dividendes versés, et non uniquement sur le rendement affiché. Cette distinction est importante. Un rendement élevé peut parfois résulter d’une chute du cours de l’action et non d’une véritable solidité des flux de trésorerie. En privilégiant le montant total distribué, l’indice met davantage l’accent sur la capacité structurelle des entreprises à générer et distribuer des profits.
Par ailleurs, des règles de diversification strictes sont appliquées. Aucune valeur ne peut dépasser 5 % du portefeuille, et des plafonds sont fixés à la fois par secteur. L’objectif est d’éviter toute concentration excessive qui transformerait le fonds en pari implicite sur une seule industrie. Ce cadre vise à contribuer à la stabilité globale du portefeuille.
L’ETF distribue-t-il les dividendes et selon quel rythme ?
Oui, il s’agit d’un ETF distribuant. Les dividendes perçus auprès des sociétés détenues sont reversés aux investisseurs, généralement sur une base trimestrielle. Cela peut représenter un atout pour les investisseurs recherchant des revenus réguliers. Il convient toutefois de rappeler que le montant distribué peut varier en fonction des dividendes effectivement versés par les entreprises sous-jacentes et que la fréquence, bien que visée trimestrielle, ne constitue pas une garantie contractuelle intangible.
Quels sont les principaux secteurs et pays représentés ?
La composition sectorielle et géographique découle mécaniquement de la méthodologie et des conditions de marché. Historiquement, les secteurs financiers et énergétiques occupent une place importante, car ces industries ont traditionnellement des politiques de distribution significatives. Le secteur de la santé figure également parmi les piliers du portefeuille, en raison de la solidité financière de nombreux acteurs internationaux.
En revanche, la technologie est généralement moins représentée, car beaucoup d’entreprises technologiques privilégient la réinvestissement des bénéfices plutôt que leur distribution.
Sur le plan géographique, les États-Unis constituent souvent la principale exposition, aux côtés du Royaume-Uni, de la France ou encore de la Suisse. Cette répartition peut évoluer au fil des cycles économiques, notamment en fonction des politiques monétaires, de l’inflation ou des dynamiques sectorielles.
Quel est le niveau de diversification du portefeuille ?
Le portefeuille comprend exactement 100 titres sélectionnés selon la méthodologie décrite. Grâce aux plafonds appliqués par valeur et secteur, la diversification est encadrée de manière stricte. Les dix premières positions représentent un peu plus d’un tiers du portefeuille, ce qui reflète un équilibre entre concentration sur les leaders du dividende et dispersion suffisante pour limiter le risque spécifique. Depuis son lancement en 2016, le style du fonds s’apparente à une approche « value » orientée revenus, avec une attention particulière portée à la pérennité des distributions.
Quels sont les frais associés à cet ETF ?
Le total expense ratio s’élève à 0,38 % par an. Ce niveau de frais tient compte de la complexité relative de l’indice, qui intègre des filtres ESG, des critères de dividendes sur plusieurs années et des règles strictes de diversification. Il ne s’agit donc pas d’un indice large standard, mais d’une construction plus sélective.
Comment l’ETF s’est-il comporté depuis son lancement ?
L’ETF a pour objectif premier de reproduire fidèlement son indice de référence. La qualité de réplication constitue donc l’indicateur clé d’évaluation. Depuis sa création en 2016, il affiche un historique proche de dix ans, ce qui permet d’observer son comportement dans différents environnements de marché, notamment des périodes de taux très bas, de reprise inflationniste ou de chocs énergétiques. La méthodologie axée sur la solidité des dividendes a contribué à offrir une performance compétitive par rapport à des stratégies comparables orientées dividendes.
Quels sont les principaux risques à considérer ?
Comme tout investissement en actions, cet ETF est exposé au risque de marché, c’est-à-dire à la volatilité des cours boursiers. Il comporte également un risque de change, puisque les sociétés détenues opèrent dans différentes devises. En outre, sa sensibilité peut varier en fonction des cycles économiques et des variations de taux d’intérêt, les stratégies dividendes étant parfois plus sensibles à ces facteurs. Bien que la méthodologie vise à limiter les pièges à dividendes, aucun mécanisme ne peut éliminer totalement le risque de baisse ou de réduction future des distributions.
Pourquoi un investisseur pourrait-il s’y intéresser aujourd’hui ?
Cet ETF peut représenter une solution pertinente pour les investisseurs recherchant une exposition aux marchés développés combinée à un objectif de revenus réguliers. Sa construction méthodique, fondée sur des critères de qualité et de stabilité des dividendes, en fait un outil structuré pour intégrer une stratégie de rendement au sein d’un portefeuille diversifié. Il convient néanmoins de l’intégrer dans une allocation globale cohérente avec son profil de risque et son horizon d’investissement.
Source : VanEck
Consultez la fiche transactionnelle achat/vente de l'ETF Vaneck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF - TDIV (NL0011683594)
Retrouvez les produits Vaneck dans notre Selection EasyTrade avec la possibilité de remboursement des frais de courtage sous certaines conditions.
AVERTISSEMENT
INFORMATIONS IMPORTANTES
Il s’agit d’une communication marketing.
Ces informations proviennent de VanEck (Europe) GmbH, qui est autorisée en tant qu’entreprise d’investissement de l’EEE en vertu de la directive sur les marchés d’instruments financiers (« MiFiD »). Le siège social de VanEck (Europe) GmbH est situé à Kreuznacher Str. 30, 60486 Francfort, Allemagne, et a été nommé distributeur des produits VanEck en Europe par la société de gestion, VanEck Asset Management B.V. ("ManCo »), de droit néerlandais et enregistrée auprès de l’Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM).
Ce matériel est uniquement destiné à fournir des informations générales et préliminaires et ne constitue pas un conseil d’investissement, juridique ou fiscal. VanEck (Europe) GmbH et ses sociétés associées et affiliées (dénommées conjointement « VanEck ») n’assument aucune responsabilité quant à toute décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base de ces informations. Toute la documentation pertinente doit être consultée au préalable.
Les vues et opinions exprimées sont celles des auteurs mais pas nécessairement celles de VanEck. Les opinions sont actuelles à la date de publication et sont susceptibles de changer en fonction des conditions du marché. Les informations fournies par des sources tierces sont considérées comme fiables, mais leur exactitude et leur exhaustivité n’ont pas été vérifiées de manière indépendante et ne peuvent être garanties.
Veuillez consulter le Prospectus – en anglais – et le KID/KIID – en langue locale – avant de prendre toute décision finale d’investissement et pour obtenir des informations complètes sur les risques. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement à l’adresse suivante : www.vaneck.com, auprès de ManCo ou de l’agent désigné.
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (« ETF ») est un sous-fonds de VanEck ETFs N.V., une société d’investissement à compartiments multiples conforme à la directive UCITS et enregistrée auprès de l’Autorité des marchés financiers (AFM). Il est géré de manière passive et suit la performance d’un indice boursier. Le produit décrit ici est conforme à l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur les informations relatives au développement durable dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les aspects liés au développement durable conformément à ce règlement sur le site www.vaneck.com. Les investisseurs doivent tenir compte de toutes les caractéristiques ou de tous les objectifs du fonds, tels qu’ils sont détaillés dans le prospectus, dans les informations relatives au développement durable ou dans les documents connexes, avant de prendre une décision d’investissement.
La valeur de l’ETF peut fluctuer de manière significative en fonction de la stratégie d’investissement. Les positions de l’ETF sont communiquées chaque jour de négociation sur le site www.vaneck.com dans la section Holdings de l’ETF et selon le fichier de composition de portefeuille (PCF) dans la section Documents, et publiées par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs fournisseurs de données de marché. La valeur nette d’inventaire indicative (iNAV) de l’ETF est disponible sur Bloomberg. Pour plus d’informations sur les marchés réglementés où l’ETF est coté, veuillez consulter la section « Trading Information » sur la page de l’ETF à l’adresse suivante : www.vaneck.com. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts de l’UCITS sur le marché secondaire via un intermédiaire (par exemple un courtier) et ne peuvent généralement pas les revendre directement à l’UCITS. Des frais de courtage peuvent être encourus. Le prix d’achat peut dépasser, ou le prix de vente peut être inférieur à la valeur liquidative actuelle. Un investissement dans l’ETF doit être entendu comme une acquisition d’actions de l’ETF, et non des actifs sous-jacents. Le traitement fiscal dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et peut varier dans le temps. Le ManCo peut mettre fin à la commercialisation de l’ETF dans une ou plusieurs juridictions. Le résumé des droits de l’investisseur est disponible en anglais à l’adresse suivante : summary-of-investor-rights.pdf.
Morningstar, Morningstar Indexes et Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select IndexSM sont des marques déposées de Morningstar, Inc. L’indice Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select a été concédé sous licence à VanEck Asset Management B.V. dans le but de créer et de maintenir le VanEck ETF. Le VanEck ETF n’est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par Morningstar, Inc. ou l’une de ses sociétés affiliées (collectivement, « Morningstar »), et Morningstar ne fait aucune déclaration concernant l’opportunité d’investir dans ce fonds.
Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice. Source : VanEck.
Le rendement cité représente le rendement passé. les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens indiqués. Les ETFs domiciliés aux Pays-Bas reposent sur un indice de réinvestissement brut, contrairement à de nombreux autres ETFs et fonds de placement qui utilisent un indice de réinvestissement net. La comparaison avec un indice de réinvestissement brut constitue la forme la plus pure puisqu’elle considère que les investisseurs néerlandais peuvent récupérer l’impôt sur les dividendes prélevés. Veuillez noter que les performances comprennent les distributions de revenus brutes de l'impôt à la source néerlandais car les investisseurs néerlandais perçoivent un remboursement de la retenue d’impôt néerlandaise de 15 %. Les différents types d’investisseurs et les investisseurs d’autres juridictions, tels que les investisseurs belges, peuvent ne pas être en mesure d’atteindre le même niveau de performance en raison de leur statut fiscal et des règles fiscales locales. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de taux de change. Les performances doivent être appréciées sur une période moyenne à longue.
L’investissement est soumis à des risques, y compris de perte en capital. Pour tout terme technique non familier, veuillez vous reporter au Glossaire ETF | VanEck.
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, ou référencée dans une autre publication, sans l'autorisation écrite expresse de VanEck. © VanEck (Europe) GmbH
Cet ETF est un fonds indiciel coté investi en actions de grandes capitalisations issues des pays développés. Son objectif n’est pas de sélectionner discrétionnairement des titres ou d’anticiper les cycles économiques, mais de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l’indice Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Il s’inscrit donc dans une logique de gestion passive : le rôle du gérant consiste principalement à appliquer la méthodologie de l’indice et à assurer une réplication efficace, avec un écart de suivi maîtrisé. L’ambition est d’offrir aux investisseurs une exposition structurée à des sociétés reconnues pour la qualité et la régularité de leurs dividendes, tout en conservant une diversification internationale.
Comment fonctionne la sélection des entreprises ?
La méthodologie de sélection repose sur un processus rigoureux et séquentiel. L’univers de départ correspond aux grandes capitalisations des marchés développés, représentant environ 70 % de la capitalisation boursière investissable. À partir de cet univers, plusieurs filtres sont appliqués afin de ne retenir que les entreprises répondant à des critères précis de qualité et de durabilité.
Un premier filtre ESG permet d’écarter les sociétés impliquées dans des controverses majeures ou ne respectant pas certaines normes internationales, ce qui introduit une dimension de responsabilité et de gestion des risques extra-financiers.
Ensuite, plusieurs critères liés aux dividendes sont examinés. L’entreprise doit avoir effectivement versé un dividende au cours des douze derniers mois, ce qui vise à garantir que la distribution est réelle et non simplement annoncée. De plus, le dividende versé sur cette période doit être au moins égal à celui versé cinq ans auparavant. Ce critère vise à privilégier les sociétés capables de maintenir, voire d’augmenter, leur politique de distribution dans le temps. Enfin, le taux de distribution ne doit pas dépasser 75 %. En imposant ce plafond, la méthodologie cherche à éviter les entreprises qui distribuent une part trop importante de leurs bénéfices, ce qui pourrait fragiliser leur solidité financière à moyen ou long terme.
Comment la pondération des titres est-elle déterminée ?
La pondération des titres repose sur le montant absolu de dividendes versés, et non uniquement sur le rendement affiché. Cette distinction est importante. Un rendement élevé peut parfois résulter d’une chute du cours de l’action et non d’une véritable solidité des flux de trésorerie. En privilégiant le montant total distribué, l’indice met davantage l’accent sur la capacité structurelle des entreprises à générer et distribuer des profits.
Par ailleurs, des règles de diversification strictes sont appliquées. Aucune valeur ne peut dépasser 5 % du portefeuille, et des plafonds sont fixés à la fois par secteur. L’objectif est d’éviter toute concentration excessive qui transformerait le fonds en pari implicite sur une seule industrie. Ce cadre vise à contribuer à la stabilité globale du portefeuille.
L’ETF distribue-t-il les dividendes et selon quel rythme ?
Oui, il s’agit d’un ETF distribuant. Les dividendes perçus auprès des sociétés détenues sont reversés aux investisseurs, généralement sur une base trimestrielle. Cela peut représenter un atout pour les investisseurs recherchant des revenus réguliers. Il convient toutefois de rappeler que le montant distribué peut varier en fonction des dividendes effectivement versés par les entreprises sous-jacentes et que la fréquence, bien que visée trimestrielle, ne constitue pas une garantie contractuelle intangible.
Quels sont les principaux secteurs et pays représentés ?
La composition sectorielle et géographique découle mécaniquement de la méthodologie et des conditions de marché. Historiquement, les secteurs financiers et énergétiques occupent une place importante, car ces industries ont traditionnellement des politiques de distribution significatives. Le secteur de la santé figure également parmi les piliers du portefeuille, en raison de la solidité financière de nombreux acteurs internationaux.
En revanche, la technologie est généralement moins représentée, car beaucoup d’entreprises technologiques privilégient la réinvestissement des bénéfices plutôt que leur distribution.
Sur le plan géographique, les États-Unis constituent souvent la principale exposition, aux côtés du Royaume-Uni, de la France ou encore de la Suisse. Cette répartition peut évoluer au fil des cycles économiques, notamment en fonction des politiques monétaires, de l’inflation ou des dynamiques sectorielles.
Quel est le niveau de diversification du portefeuille ?
Le portefeuille comprend exactement 100 titres sélectionnés selon la méthodologie décrite. Grâce aux plafonds appliqués par valeur et secteur, la diversification est encadrée de manière stricte. Les dix premières positions représentent un peu plus d’un tiers du portefeuille, ce qui reflète un équilibre entre concentration sur les leaders du dividende et dispersion suffisante pour limiter le risque spécifique. Depuis son lancement en 2016, le style du fonds s’apparente à une approche « value » orientée revenus, avec une attention particulière portée à la pérennité des distributions.
Quels sont les frais associés à cet ETF ?
Le total expense ratio s’élève à 0,38 % par an. Ce niveau de frais tient compte de la complexité relative de l’indice, qui intègre des filtres ESG, des critères de dividendes sur plusieurs années et des règles strictes de diversification. Il ne s’agit donc pas d’un indice large standard, mais d’une construction plus sélective.
Comment l’ETF s’est-il comporté depuis son lancement ?
L’ETF a pour objectif premier de reproduire fidèlement son indice de référence. La qualité de réplication constitue donc l’indicateur clé d’évaluation. Depuis sa création en 2016, il affiche un historique proche de dix ans, ce qui permet d’observer son comportement dans différents environnements de marché, notamment des périodes de taux très bas, de reprise inflationniste ou de chocs énergétiques. La méthodologie axée sur la solidité des dividendes a contribué à offrir une performance compétitive par rapport à des stratégies comparables orientées dividendes.
Quels sont les principaux risques à considérer ?
Comme tout investissement en actions, cet ETF est exposé au risque de marché, c’est-à-dire à la volatilité des cours boursiers. Il comporte également un risque de change, puisque les sociétés détenues opèrent dans différentes devises. En outre, sa sensibilité peut varier en fonction des cycles économiques et des variations de taux d’intérêt, les stratégies dividendes étant parfois plus sensibles à ces facteurs. Bien que la méthodologie vise à limiter les pièges à dividendes, aucun mécanisme ne peut éliminer totalement le risque de baisse ou de réduction future des distributions.
Pourquoi un investisseur pourrait-il s’y intéresser aujourd’hui ?
Cet ETF peut représenter une solution pertinente pour les investisseurs recherchant une exposition aux marchés développés combinée à un objectif de revenus réguliers. Sa construction méthodique, fondée sur des critères de qualité et de stabilité des dividendes, en fait un outil structuré pour intégrer une stratégie de rendement au sein d’un portefeuille diversifié. Il convient néanmoins de l’intégrer dans une allocation globale cohérente avec son profil de risque et son horizon d’investissement.
Source : VanEck
Consultez la fiche transactionnelle achat/vente de l'ETF Vaneck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF - TDIV (NL0011683594)
Retrouvez les produits Vaneck dans notre Selection EasyTrade avec la possibilité de remboursement des frais de courtage sous certaines conditions.
AVERTISSEMENT
INFORMATIONS IMPORTANTES
Il s’agit d’une communication marketing.
Ces informations proviennent de VanEck (Europe) GmbH, qui est autorisée en tant qu’entreprise d’investissement de l’EEE en vertu de la directive sur les marchés d’instruments financiers (« MiFiD »). Le siège social de VanEck (Europe) GmbH est situé à Kreuznacher Str. 30, 60486 Francfort, Allemagne, et a été nommé distributeur des produits VanEck en Europe par la société de gestion, VanEck Asset Management B.V. ("ManCo »), de droit néerlandais et enregistrée auprès de l’Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM).
Ce matériel est uniquement destiné à fournir des informations générales et préliminaires et ne constitue pas un conseil d’investissement, juridique ou fiscal. VanEck (Europe) GmbH et ses sociétés associées et affiliées (dénommées conjointement « VanEck ») n’assument aucune responsabilité quant à toute décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base de ces informations. Toute la documentation pertinente doit être consultée au préalable.
Les vues et opinions exprimées sont celles des auteurs mais pas nécessairement celles de VanEck. Les opinions sont actuelles à la date de publication et sont susceptibles de changer en fonction des conditions du marché. Les informations fournies par des sources tierces sont considérées comme fiables, mais leur exactitude et leur exhaustivité n’ont pas été vérifiées de manière indépendante et ne peuvent être garanties.
Veuillez consulter le Prospectus – en anglais – et le KID/KIID – en langue locale – avant de prendre toute décision finale d’investissement et pour obtenir des informations complètes sur les risques. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement à l’adresse suivante : www.vaneck.com, auprès de ManCo ou de l’agent désigné.
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (« ETF ») est un sous-fonds de VanEck ETFs N.V., une société d’investissement à compartiments multiples conforme à la directive UCITS et enregistrée auprès de l’Autorité des marchés financiers (AFM). Il est géré de manière passive et suit la performance d’un indice boursier. Le produit décrit ici est conforme à l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur les informations relatives au développement durable dans le secteur des services financiers. Vous trouverez des informations sur les aspects liés au développement durable conformément à ce règlement sur le site www.vaneck.com. Les investisseurs doivent tenir compte de toutes les caractéristiques ou de tous les objectifs du fonds, tels qu’ils sont détaillés dans le prospectus, dans les informations relatives au développement durable ou dans les documents connexes, avant de prendre une décision d’investissement.
La valeur de l’ETF peut fluctuer de manière significative en fonction de la stratégie d’investissement. Les positions de l’ETF sont communiquées chaque jour de négociation sur le site www.vaneck.com dans la section Holdings de l’ETF et selon le fichier de composition de portefeuille (PCF) dans la section Documents, et publiées par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs fournisseurs de données de marché. La valeur nette d’inventaire indicative (iNAV) de l’ETF est disponible sur Bloomberg. Pour plus d’informations sur les marchés réglementés où l’ETF est coté, veuillez consulter la section « Trading Information » sur la page de l’ETF à l’adresse suivante : www.vaneck.com. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts de l’UCITS sur le marché secondaire via un intermédiaire (par exemple un courtier) et ne peuvent généralement pas les revendre directement à l’UCITS. Des frais de courtage peuvent être encourus. Le prix d’achat peut dépasser, ou le prix de vente peut être inférieur à la valeur liquidative actuelle. Un investissement dans l’ETF doit être entendu comme une acquisition d’actions de l’ETF, et non des actifs sous-jacents. Le traitement fiscal dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et peut varier dans le temps. Le ManCo peut mettre fin à la commercialisation de l’ETF dans une ou plusieurs juridictions. Le résumé des droits de l’investisseur est disponible en anglais à l’adresse suivante : summary-of-investor-rights.pdf.
Morningstar, Morningstar Indexes et Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select IndexSM sont des marques déposées de Morningstar, Inc. L’indice Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select a été concédé sous licence à VanEck Asset Management B.V. dans le but de créer et de maintenir le VanEck ETF. Le VanEck ETF n’est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par Morningstar, Inc. ou l’une de ses sociétés affiliées (collectivement, « Morningstar »), et Morningstar ne fait aucune déclaration concernant l’opportunité d’investir dans ce fonds.
Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice. Source : VanEck.
Le rendement cité représente le rendement passé. les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens indiqués. Les ETFs domiciliés aux Pays-Bas reposent sur un indice de réinvestissement brut, contrairement à de nombreux autres ETFs et fonds de placement qui utilisent un indice de réinvestissement net. La comparaison avec un indice de réinvestissement brut constitue la forme la plus pure puisqu’elle considère que les investisseurs néerlandais peuvent récupérer l’impôt sur les dividendes prélevés. Veuillez noter que les performances comprennent les distributions de revenus brutes de l'impôt à la source néerlandais car les investisseurs néerlandais perçoivent un remboursement de la retenue d’impôt néerlandaise de 15 %. Les différents types d’investisseurs et les investisseurs d’autres juridictions, tels que les investisseurs belges, peuvent ne pas être en mesure d’atteindre le même niveau de performance en raison de leur statut fiscal et des règles fiscales locales. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de taux de change. Les performances doivent être appréciées sur une période moyenne à longue.
L’investissement est soumis à des risques, y compris de perte en capital. Pour tout terme technique non familier, veuillez vous reporter au Glossaire ETF | VanEck.
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Imen Hazgui