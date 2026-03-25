José Burgos
CEO - Président Directeur Général de la société STIF
STIF aux États-Unis : implantation au Texas, partenariat stratégique et essor sur le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie avec Tesla
Publié le 25 Mars 2026
Notre présence aux États-Unis depuis 2017, correspond à l’année durant laquelle nous avons identifié un partenaire distributeur, BOSS PRODUCTS, avec lequel nous avons conclu un accord de distribution exclusif couvrant les États-Unis et le Canada pour notre gamme Vigilex.
Nous sommes présents aux États-Unis depuis 2017
Comment s’est concrétisée votre implantation industrielle sur le territoire américain ?
Cette volonté s’est matérialisée en 2023 avec la création d’une entité industrielle, STIF USA, au Texas, suivie de la mise en service du site de production en 2024. Cette structure constitue aujourd’hui notre outil de production local pour certaines références destinées au marché nord-américain. À cette occasion, nous avons fait entrer notre partenaire américain au capital à hauteur de 30 %, tandis que nous conservions 70 %.
Cette volonté s’est matérialisée en 2023 avec la création de STIF USA au Texas, suivie de la mise en service du site en 2024
Parallèlement, nous avons connu une montée en puissance de nos activités, notamment dans le domaine des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS), avec le déploiement de nos solutions de protection contre les explosions sur des projets d’envergure, en particulier avec Tesla, relation qui s’est depuis confirmée avec le renouvellement de contrats significatifs.
Comment cette structure capitalistique a-t-elle évolué par la suite ?
La relation avec notre partenaire a continué à se renforcer. Après plusieurs années de collaboration, nous avons réalisé une première opération capitalistique en 2024 avec une prise de participation de 10 % dans BOSS PRODUCTS, consolidant ainsi notre partenariat.
En septembre 2025, nous avons franchi une étape décisive en prenant une participation majoritaire de 80 %, avant la fusion en 2026
Quelles ont été les principales motivations derrière cette montée au capital ?
Produire localement pour adresser un marché local est un pilier fondamental de notre développement international
Disposez-vous d’autres implantations aux États-Unis en dehors de ce site de production ?
Nous ne disposons pas d’autres sites de production sur le territoire américain. En revanche, notre modèle commercial repose sur un réseau de distribution bien structuré, historiquement développé par BOSS PRODUCTS Ce réseau s’appuie sur des distributeurs présents dans les différents États, eux-mêmes encadrés par des commerciaux régionaux, permettant d’assurer une couverture efficace du marché sans multiplier les structures juridiques.
Quels sont aujourd’hui les segments de marché les plus porteurs pour STIF aux États-Unis ?
Notre positionnement repose essentiellement sur deux segments clés. Le premier, historique, concerne la protection contre les risques d’explosion dans les environnements industriels, notamment liés aux poussières, avec une forte présence dans des secteurs comme l’agroalimentaire ou le traitement des matériaux. Nous bénéficions dans ce domaine de plus de quinze ans d’expérience, ce qui constitue un avantage compétitif important.
Notre positionnement repose sur deux segments clés : la protection contre les explosions et le stockage d’énergie par batterie
Observez-vous des dynamiques différentes entre ces deux segments ?
Effectivement, les dynamiques sont différentes. Le segment de la protection contre les explosions de poussières est plus mature, avec une présence historique et une activité soutenue. À l’inverse, le marché du stockage d’énergie est encore en phase de développement aux États-Unis. Sa croissance est progressive, portée par la transition énergétique, mais reste marquée par une concurrence forte et certaines contraintes liées à l’implantation d’infrastructures industrielles, ce qui peut ralentir son déploiement.
Quelles adaptations avez-vous dû mettre en place pour réussir sur le marché américain ?
L’un des choix structurants a été de privilégier des partenaires locaux plutôt que de créer des filiales pilotées depuis la France. Nous avons fait le choix d’intégrer des équipes américaines, qui maîtrisent parfaitement les spécificités culturelles, réglementaires et commerciales du marché.
Nous avons fait le choix d’intégrer des équipes américaines, qui maîtrisent parfaitement les spécificités du marché
Avez-vous développé d’autres partenariats aux États-Unis ?
Oui, nous entretenons également des relations avec la FrenchTech aux États-Unis. Ce type de partenariat ne concerne pas directement notre activité industrielle ou commerciale, mais joue plutôt un rôle en matière de visibilité, de réseau et de développement local Nous sommes également en lien avec des acteurs institutionnels comme la Chambre de commerce franco-américaine (FACC) au Texas, qui contribuent à faciliter notre implantation et à activer certains leviers de soutien.
Comment gérez-vous les flux logistiques entre l’Europe et les États-Unis ?
Même si nous produisons déjà une partie de nos produits localement au Texas, tous ne sont pas encore fabriqués sur place.
Le marché américain exige une grande réactivité, ce qui implique de disposer de stocks localement
Quelles certifications sont nécessaires pour opérer sur le marché américain ?
La question des certifications est centrale. Comme évoqué, en Europe, la norme ATEX pour les équipements liés aux risques d’explosion prévaut. Aux États-Unis, cette norme n’existe pas, mais il existe des équivalents, notamment la norme NFPA. Par ailleurs, certaines certifications privées, comme celles délivrées par FM Global, sont particulièrement structurantes pour accéder à certains grands comptes. Ces certifications constituent un enjeu important pour notre développement. Leur obtention est coûteuse car elle nécessite de réaliser des tests spécifiques, souvent en Europe, pour répondre aux exigences du marché américain.
À quel horizon prévoyez-vous d’obtenir ces certifications, et quel en sera l’impact ?
Nous visons une obtention en 2026 afin d’accéder à de nouveaux marchés
Quelle est votre stratégie de croissance aux États-Unis pour les prochaines années ?
Notre stratégie repose sur plusieurs axes. D’une part, nous souhaitons continuer à développer nos ventes sur nos segments historiques, notamment la protection contre les explosions de poussières.
Notre stratégie repose sur plusieurs axes : consolider nos positions, accélérer dans le BESS et développer la protection active
Quelles différences majeures observez-vous entre les marchés américain et européen ?
L’une des principales différences concerne le niveau de concurrence. En Europe, le marché est plus fragmenté et la pression sur les prix plus forte.
Les clients américains accordent une importance particulière à la qualité du service et aux délais de livraison, parfois davantage qu’au prix
L’environnement politique, notamment sous l’administration Trump, a-t-il eu un impact sur votre activité ?
Notre implantation industrielle locale nous a permis de limiter les impacts liés aux politiques commerciales, même si certains ajustements tarifaires ont été nécessaires.. Globalement, notre stratégie d’implantation nous permet de rester résilients.
Quels sont aujourd’hui les principaux risques pour votre développement aux États-Unis ?
Le principal risque est d'ordre macroéconomique. Les orientations politiques et économiques peuvent avoir un impact direct sur la croissance du pays. Par exemple, une hausse des prix de l’énergie peut ralentir l’activité industrielle, ce qui affecterait mécaniquement notre développement commercial. Nous restons donc attentifs à ces évolutions.
Comment gérez-vous ces incertitudes à l’échelle du Groupe ?
Notre modèle repose sur une diversification géographique équilibrée.
Cette répartition géographique constitue un véritable levier de résilience pour le Groupe
Consultez la fiche transactionnelle Achat/Vente de STIF (FR001400MDW2) sur le site easybourse.com. Titre éligible au PEA et au PEA PME.
AVERTISSEMENT
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Imen Hazgui