José Burgos

Publié le 25 Mars 2026

Pouvez-vous revenir sur les origines de votre développement aux États-Unis depuis 2017 ?



Nous sommes présents aux États-Unis depuis 2017

Comment s’est concrétisée votre implantation industrielle sur le territoire américain ?



Cette volonté s’est matérialisée en 2023 avec la création de STIF USA au Texas, suivie de la mise en service du site en 2024

Comment cette structure capitalistique a-t-elle évolué par la suite ?



En septembre 2025, nous avons franchi une étape décisive en prenant une participation majoritaire de 80 %, avant la fusion en 2026

Quelles ont été les principales motivations derrière cette montée au capital ?



Produire localement pour adresser un marché local est un pilier fondamental de notre développement international

Disposez-vous d’autres implantations aux États-Unis en dehors de ce site de production ?



Quels sont aujourd’hui les segments de marché les plus porteurs pour STIF aux États-Unis ?



Notre positionnement repose sur deux segments clés : la protection contre les explosions et le stockage d’énergie par batterie

Observez-vous des dynamiques différentes entre ces deux segments ?



Quelles adaptations avez-vous dû mettre en place pour réussir sur le marché américain ?



Nous avons fait le choix d’intégrer des équipes américaines, qui maîtrisent parfaitement les spécificités du marché

Avez-vous développé d’autres partenariats aux États-Unis ?



Comment gérez-vous les flux logistiques entre l’Europe et les États-Unis ?



Le marché américain exige une grande réactivité, ce qui implique de disposer de stocks localement

Quelles certifications sont nécessaires pour opérer sur le marché américain ?



À quel horizon prévoyez-vous d’obtenir ces certifications, et quel en sera l’impact ?



Nous visons une obtention en 2026 afin d’accéder à de nouveaux marchés

Quelle est votre stratégie de croissance aux États-Unis pour les prochaines années ?



Notre stratégie repose sur plusieurs axes : consolider nos positions, accélérer dans le BESS et développer la protection active

Quelles différences majeures observez-vous entre les marchés américain et européen ?



Les clients américains accordent une importance particulière à la qualité du service et aux délais de livraison, parfois davantage qu’au prix

L’environnement politique, notamment sous l’administration Trump, a-t-il eu un impact sur votre activité ?



Quels sont aujourd’hui les principaux risques pour votre développement aux États-Unis ?



Comment gérez-vous ces incertitudes à l’échelle du Groupe ?



Cette répartition géographique constitue un véritable levier de résilience pour le Groupe

Consultez la fiche transactionnelle Achat/Vente de STIF (FR001400MDW2) sur le site easybourse.com. Titre éligible au PEA et au PEA PME.

Consultez la fiche transactionnelle Achat/Vente de STIF (FR001400MDW2) sur le site easybourse.com. Titre éligible au PEA et au PEA PME.

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