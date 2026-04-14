Alain Wilmouth

Comment votre société compte-t-elle tirer parti de la croissance mondiale des infrastructures d’intelligence artificielle face aux grands acteurs ?
Nous avons déjà démontré notre capacité à capter la dynamique de l’intelligence artificielle en adaptant rapidement notre offre, ce qui s’est traduit par une croissance significative de notre chiffre d’affaires ces dernières années. Cette évolution n’est pas opportuniste, elle s’inscrit dans une continuité industrielle construite depuis plus de vingt ans dans des environnements critiques comme les simulateurs de vol, où la précision, la stabilité et la performance sont non négociables.
Notre capacité à orchestrer des projets internationaux complexes constitue un levier clé face à des acteurs établis
Cette base technologique nous donne aujourd’hui une légitimité forte pour aborder les infrastructures IA. En parallèle, nous avons structuré un déploiement international avec des capacités de production réparties et une logistique globale, comme en témoigne l’ouverture de nouvelles unités industrielles et des contrats multi-continentaux. Dans un secteur où les chaînes de valeur sont totalement mondialisées, notre capacité à orchestrer des projets internationaux complexes constitue un levier clé face à des acteurs établis. Les contraintes industrielles sont-elles les mêmes pour tous les acteurs du secteur ?
Oui, car l’ensemble de l’industrie repose sur une chaîne d’approvisionnement globale extrêmement fragmentée. Aucun acteur, qu’il s’agisse de Dell, de HP ou d’un autre, ne peut prétendre maîtriser l’ensemble de la production localement. Les composants critiques proviennent de multiples régions du monde, ce qui impose des contraintes identiques en matière de sourcing, de logistique et de délais. En revanche, la différence fondamentale réside dans le modèle industriel.
Notre positionnement se distingue en combinant une forte maîtrise technologique avec une flexibilité industrielle
Les grands groupes comme Dell ou HP ont progressivement externalisé leur production pour se concentrer sur la conception, la distribution et la marque. À l’inverse, Super Micro a conservé une approche plus intégrée, centrée sur le développement produit. Notre positionnement se distingue en combinant une forte maîtrise technologique avec une flexibilité industrielle, ce qui nous permet de nous adapter rapidement aux évolutions du marché. Comment votre société parvient-elle à se différencier dans ce contexte ?
Notre différenciation repose sur une architecture de gamme très structurée. Une large part de notre activité provient de produits standardisés qui permettent de capter le volume du marché avec une grande efficacité opérationnelle et peu de besoins en investissements lourds.
Notre différenciation repose sur une architecture de gamme très structurée
Mais le cœur de notre valeur réside dans des produits hautement spécialisés, où nous développons des solutions uniques, notamment dans l’embarqué, les environnements militaires ou les systèmes fanless (sans ventilateur). Nous concevons également des architectures extrêmement denses, parmi les plus avancées du marché, destinées aux hyperscalers. Ces produits intègrent une forte propriété intellectuelle et répondent à des problématiques spécifiques, ce qui nous permet de générer des marges significativement supérieures. Cette dualité entre volume et haute technologie constitue un élément central de notre modèle. L’augmentation du prix des serveurs IA modifie-t-elle profondément l’économie du secteur ?
Oui, car elle change la nature même de la création de valeur. Historiquement, les acteurs vendaient des serveurs à des prix relativement modestes avec des marges élevées en pourcentage. Aujourd’hui, les serveurs dédiés à l’IA atteignent des prix pouvant se chiffrer en centaines de milliers d’euros, ce qui modifie totalement l’équation économique. Même avec des marges en pourcentage plus faibles, la valeur générée en euros est beaucoup plus importante.
Cela crée un effet de levier
considérable sur la rentabilité. En parallèle, une part croissante de la valeur est captée par les composants critiques, notamment les puces, ce qui oblige les autres acteurs à se différencier par l’ingénierie, l’intégration et la capacité à optimiser l’ensemble du système plutôt que chaque composant isolément. Pourquoi les technologies de refroidissement sont-elles devenues un avantage concurrentiel clé ?
L’augmentation de la puissance de calcul entraîne une hausse massive de la dissipation thermique, rendant les solutions traditionnelles de refroidissement à air insuffisantes.
Nous avons développé une expertise forte dans la validation, la certification et l’adaptation de ces systèmes aux contraintes spécifiques des clients
Le marché évolue rapidement vers des technologies de refroidissement liquide, et à plus long terme vers des solutions d’immersion. Dans ce contexte, la valeur ne réside pas uniquement dans la technologie elle-même, mais dans la capacité à l’intégrer efficacement dans des environnements réels. Nous avons développé une expertise forte dans la validation, la certification et l’adaptation de ces systèmes aux contraintes spécifiques des clients. Chaque configuration étant unique, cette capacité d’intégration devient un facteur différenciant majeur. Elle nous permet également de proposer des services à forte valeur ajoutée, en accompagnant d’autres acteurs dans la mise en œuvre de ces technologies. Quel type de relation entretenez-vous avec vos clients ?
Notre relation client est fondamentalement différente de celle des grands acteurs généralistes. Là où Dell ou HP proposent des catalogues de produits standardisés diffusés à grande échelle, nous intervenons sur des problématiques spécifiques en amont des projets.
Nous intervenons sur des problématiques spécifiques en amont des projets
Nos clients viennent à nous lorsqu’ils sont confrontés à des besoins complexes ou atypiques, qu’ils ne peuvent pas résoudre avec des solutions existantes. Nous devenons alors un partenaire technique, capable de concevoir une solution sur mesure et d’accompagner son déploiement dans la durée. Cette approche crée des relations de long terme, où nous intégrons progressivement une partie des compétences techniques de nos clients. Pouvez-vous donner un exemple concret de cette approche sur mesure ?
Un exemple emblématique est notre collaboration avec BNP Paribas
Un exemple emblématique est notre collaboration avec BNP Paribas. Le projet ne consistait pas simplement à fournir une infrastructure de calcul haute performance, mais à résoudre une équation économique complexe liée au coût de l’énergie. Nous avons conçu une solution globale intégrant la récupération de chaleur produite par les serveurs pour chauffer un bâtiment de grande taille. Cette approche a permis de compenser le différentiel de coût énergétique entre la France et des zones à énergie moins chère, rendant le projet viable. Ce type de réalisation illustre notre capacité à dépasser le simple cadre technologique pour intégrer des enjeux économiques et énergétiques globaux.Quels sont vos objectifs de croissance à court et moyen terme ?
Nous avons révisé notre objectif de chiffre d’affaires à 400 millions d’euros, mais ce chiffre ne reflète qu’une partie de notre potentiel.
Nous avons révisé notre objectif de chiffre d’affaires à 400 millions d’euros, mais ce chiffre ne reflète qu’une partie de notre potentiel
En réalité, notre carnet de commandes et notre capacité industrielle nous permettraient d’atteindre des niveaux bien supérieurs. Certaines commandes importantes ont été décalées pour des raisons externes, notamment liées à la préparation des infrastructures chez les clients. Sans ces contraintes, nous aurions pu viser des niveaux proches de 700 millions d’euros. À moyen terme, notre ambition est clairement d’atteindre, voire de dépasser, le milliard d’euros de chiffre d’affaires. Quels sont les principaux freins à cette accélération ?
Les tensions sur les chaînes d’approvisionnement constituent un facteur déterminant.
Notre agilité tarifaire et nos contrats d’approvisionnement nous permettent de mieux absorber ces chocs et même de capter de nouvelles opportunités
La sécurisation massive des approvisionnements de modules de mémoire par des acteurs comme Meta a déséquilibré le marché, créant des pénuries et une forte volatilité
des prix. À cela s’ajoutent des hausses rapides sur les processeurs, le stockage ou encore les alimentations. Ces fluctuations rendent difficile la gestion des prix pour les acteurs disposant de cycles commerciaux longs. À l’inverse, notre agilité tarifaire et nos contrats d’approvisionnement nous permettent de mieux absorber ces chocs et même de capter de nouvelles opportunités lorsque certains concurrents ne peuvent plus suivre. Quels sont aujourd’hui les marchés les plus dynamiques pour votre activité ?
Les marchés les plus dynamiques sont actuellement l’Asie et les États-Unis, où les investissements dans les infrastructures IA et cloud sont particulièrement soutenus.
Nous anticipons une montée en puissance de la France
Nous y intervenons sur des projets d’envergure internationale, parfois avec des montages complexes impliquant plusieurs pays. Cependant, nous anticipons une montée en puissance de la France, notamment avec le développement de Aether Infrastructures « notre » AI Gigafactories, qui représentent une nouvelle génération d’infrastructures beaucoup plus intensives en énergie, en capital et en innovation.Quelle est votre ambition autour des AI factories ?
Notre ambition est de faire des AI Gigafactories un levier structurant pour l’économie française. Ces infrastructures représentent une nouvelle étape dans l’évolution des data centers, avec des niveaux d’intensité énergétique et technologique bien supérieurs.
Notre ambition est de faire des AI Gigafactories un levier structurant pour l’économie française
Nous voulons démontrer qu’il est possible de développer ces projets en s’appuyant sur des acteurs locaux, en créant de la valeur et de l’emploi, et en construisant un modèle industriel durable. Au-delà de la performance technologique, il s’agit de contribuer à structurer les filières économiques de demain et d’accompagner les transformations profondes liées à l’essor de l’intelligence artificielle. Comment évolue votre positionnement stratégique dans cet environnement ?
Nous sommes en train de transformer profondément notre positionnement. D’un fabricant de serveurs, nous devenons un acteur capable de concevoir et de déployer des infrastructures complètes d’IA.
Nous devenons un acteur capable de concevoir et de déployer des infrastructures complètes d’IA
Cela inclut non seulement le matériel, mais aussi l’intégration des systèmes de refroidissement, l’optimisation énergétique et la gestion globale des installations. Notre projet en Californie illustre parfaitement cette évolution, en démontrant notre capacité à intervenir sur des infrastructures complexes dans des environnements réglementaires et environnementaux très exigeants. Quels investissements réalisez-vous pour maintenir votre avance technologique ?
L’objectif est de repenser le rôle énergétique des infrastructures numériques
Nous investissons de manière soutenue en recherche et développement, principalement en France, avec des équipes réparties sur plusieurs sites. Nous allons également ouvrir de nouveaux centres spécialisés, chacun dédié à des problématiques spécifiques comme l’efficacité énergétique ou la valorisation de la chaleur. L’objectif est d’aller au-delà de l’optimisation des performances pour repenser le rôle énergétique des infrastructures numériques, en cherchant notamment à atteindre des modèles à bilan
carbone neutre, voire positif. Votre vision intègre-t-elle des enjeux environnementaux et industriels plus larges ?
Notre vision dépasse largement le cadre de l’informatique
Oui, notre vision dépasse largement le cadre de l’informatique. Nous travaillons sur des modèles circulaires intégrant les data centers dans des écosystèmes industriels plus larges, en mobilisant des ressources comme la biomasse ou des sous-produits industriels. L’objectif est de produire à la fois de l’énergie et du refroidissement, tout en créant des activités économiques locales. Cette approche permet de réduire l’impact environnemental et de générer un effet positif en termes d’emploi et de développement territorial. Quelles sont vos ambitions financières à plus long terme ?
Notre ambition est d’atteindre rapidement un milliard d’euros de chiffre d’affaires
Notre ambition est d’atteindre rapidement un milliard d’euros de chiffre d’affaires, en nous appuyant sur un portefeuille de commandes déjà significatif et sur le développement de nouvelles infrastructures. Parallèlement, nous cherchons à améliorer notre rentabilité en augmentant la part des services à forte valeur ajoutée liés à l’IA. Ces services deviennent progressivement un pilier central de notre modèle, en complément des activités historiques de hardware. Quels sont les principaux risques qui pèsent sur votre activité ?
Les risques géopolitiques sont aujourd’hui les plus importants, car ils peuvent perturber les chaînes logistiques et l’accès à certaines ressources critiques. Par exemple, des tensions sur l’approvisionnement en hélium peuvent affecter la production de composants électroniques.
Les risques géopolitiques sont aujourd’hui les plus importants
De même, les perturbations des routes commerciales ou les conflits peuvent entraîner des retards et des surcoûts. Ces facteurs créent un environnement incertain, même si notre organisation nous permet d’en atténuer les effets. Quel message souhaitez-vous adresser aux investisseurs ?
Nous souhaitons avant tout remercier les investisseurs particuliers qui nous ont soutenus dans les phases plus difficiles
Nous souhaitons avant tout remercier les investisseurs particuliers qui nous ont soutenus dans les phases plus difficiles, souvent avant les acteurs institutionnels. Leur confiance a été déterminante. Nous restons convaincus que notre stratégie est solide et que notre trajectoire de croissance se reflétera dans la valorisation de l’entreprise. Nous pensons également que l’Europe doit améliorer l’accessibilité de ses marchés pour attirer davantage d’investisseurs internationaux.Consultez la fiche transactionnelle Achat/Vente de 2CRSi (FR0013341781) sur le site easybourse.com. Titre éligible au PEA et au PEA PME.
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Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.