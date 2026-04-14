Alain Wilmouth

Publié le 14 Avril 2026

Comment votre société compte-t-elle tirer parti de la croissance mondiale des infrastructures d’intelligence artificielle face aux grands acteurs ?



Notre capacité à orchestrer des projets internationaux complexes constitue un levier clé face à des acteurs établis

Les contraintes industrielles sont-elles les mêmes pour tous les acteurs du secteur ?



Notre positionnement se distingue en combinant une forte maîtrise technologique avec une flexibilité industrielle

Comment votre société parvient-elle à se différencier dans ce contexte ?



Notre différenciation repose sur une architecture de gamme très structurée

L’augmentation du prix des serveurs IA modifie-t-elle profondément l’économie du secteur ?



Cela crée un effet de levier considérable sur la rentabilité

Pourquoi les technologies de refroidissement sont-elles devenues un avantage concurrentiel clé ?



Nous avons développé une expertise forte dans la validation, la certification et l’adaptation de ces systèmes aux contraintes spécifiques des clients

Quel type de relation entretenez-vous avec vos clients ?



Nous intervenons sur des problématiques spécifiques en amont des projets

Pouvez-vous donner un exemple concret de cette approche sur mesure ?



Un exemple emblématique est notre collaboration avec BNP Paribas

Quels sont vos objectifs de croissance à court et moyen terme ?



Nous avons révisé notre objectif de chiffre d’affaires à 400 millions d’euros, mais ce chiffre ne reflète qu’une partie de notre potentiel

Quels sont les principaux freins à cette accélération ?



Notre agilité tarifaire et nos contrats d’approvisionnement nous permettent de mieux absorber ces chocs et même de capter de nouvelles opportunités

Quels sont aujourd’hui les marchés les plus dynamiques pour votre activité ?



Nous anticipons une montée en puissance de la France

Quelle est votre ambition autour des AI factories ?



Notre ambition est de faire des AI Gigafactories un levier structurant pour l’économie française

Comment évolue votre positionnement stratégique dans cet environnement ?



Nous devenons un acteur capable de concevoir et de déployer des infrastructures complètes d’IA

Quels investissements réalisez-vous pour maintenir votre avance technologique ?



L’objectif est de repenser le rôle énergétique des infrastructures numériques

Votre vision intègre-t-elle des enjeux environnementaux et industriels plus larges ?



Notre vision dépasse largement le cadre de l’informatique

Quelles sont vos ambitions financières à plus long terme ?



Notre ambition est d’atteindre rapidement un milliard d’euros de chiffre d’affaires

Quels sont les principaux risques qui pèsent sur votre activité ?



Les risques géopolitiques sont aujourd’hui les plus importants

Quel message souhaitez-vous adresser aux investisseurs ?



Nous souhaitons avant tout remercier les investisseurs particuliers qui nous ont soutenus dans les phases plus difficiles

AVERTISSEMENT