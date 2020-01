Pré-clôture CAC40: figé entre 6.035 et 6.050, malgré les 29.000 du 'Dow'

publié le 10/01/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,1% à 6.049Pts) reste remarquablement -et même 'spectaculairement'- stable ce vendredi (depuis 10H15 ce matin): le CAC40 est prisonnier d'une implacable camisole algorithmique que fige les scores entre -0,1% et +0,1% depuis près de 5 heures.

Même le nouveau record absolu sur le Dow Jones qui a franchi les 29.000 (à 29.005), tout juste 7 semaines après avoir franchi les 28.000 (le 15 novembre) ne parvient pas à le propulser au-delà des 6.071 (zénith de la veille).Malgré tout, l'indice CAC40 est cette fois bien parti pour inscrire un nouveau record absolu en clôture (pour le CAC 'GR' c'était chose faite jeudi soir).

'Cette courte phase haussière a son importance puisqu'elle ouvre la porte à une extension graphique sur les prochaines résistances à 6.100 et 6.135 points', analysaient ce matin les équipes de Kiplink.Pour l'instant, le bilan hebdomadaire ressort stable à Paris (le score du jour = le score hebdo), alors qu'il va afficher une hausse très substantielle à Wall Street : +1,2% sur le Dow Jones, +2% sur Nasdaq, clairement dopé par Apple (qui gagne +1% à 312,6$ et +5% cette semaine), et même sur l'Euro-Stoxx50 (+0,2% vers 3.

804 -soit +0,8% hebdo-, grâce à Francfort qui gagne +2,5% cette semaine).Les chiffres de l'emploi parus cet après-midi aux États-Unis sont sortis dans une indifférence totale: pas la moindre réaction détectable sur la courbe du CAC40 à 14H30.L'économie américain a créé +145.000 emplois en décembre, dont +139.000 dans le secteur privé (ADP en avait dénombré +202.000).Petite déception concernant les chiffres de novembre et octobre qui sont révisés légèrement à la baisse (-10.000 et -4.000 respectivement), après une forte révision à la hausse des chiffres d'octobre et de septembre.

Le taux de chômage stagne à 3,5% et les revenus horaires ne progressent que de +0,1%: c'est jugé parfaitement 'neutre'... mais au moins cela ne va pas enrayer la dynamique favorable des marchés d'actions.Le nombre de créations de postes reste toujours bien au-dessus des 100.000', rappelaient ce matin les équipes de Danske Bank.Les stocks des grossistes US ont baissé de -0,1% en novembre aux États-Unis, selon le Département du Commerce (les économistes anticipaient au contraire en moyenne une hausse de +0,1%).De leur côté, les ventes des grossistes ont augmenté de +1,5%. Au rythme actuel des ventes, il faut compter 1,35 mois pour que les grossistes parviennent à écouler leurs stocks, contre 1,32 mois en novembre 2018.

Côté chiffres européens, la production est quasi stable dans l'industrie manufacturière en France en novembre (−0,1% après +0,6%), mais elle augmente légèrement dans l'ensemble de l'industrie (+0,3% après +0,5%), d'après les données CVS-CJO de l'Insee.Du côté des changes, l'euro est en légère baisse (-0,1%), 1,1095 dollar. Le Brent recule de -0,4%, à 65,10 dollars.Dans l'actualité des valeurs, Orange installe le nouveau siège de sa filiale Orange Middle East and Africa au Maroc. Orange renforcera sa stratégie multi-services afin que les services diversifiés représentent 20% du chiffre d'affaires à l'horizon du plan Engage 2025. Dans les services financiers, Orange Money atteindra environ 900 millions d'euros de revenus et en parallèle, le Groupe continuera le développement d'offres de contenus, d'e-santé et d'énergie.

Fleury Michon annonce que son conseil d'administration a décidé de soumettre à son assemblée générale mixte des actionnaires, prévue le 14 février, un projet de transfert des titres de la société sur le marché Euronext Growth à Paris.