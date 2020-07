Pré-clôture CAC 40: avant de nombreux résultats, Paris avance un peu

publié le 20/07/2020

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reste dans le vert cet après-midi, reprenant son souffle après sa forte hausse de la semaine écoulée, alors que la saison des résultats va entrer dans le vif du sujet cette semaine.Le CAC 40 reste proche des 5100Pts à 5.

085 points (+0,4%).Rappelons que le marché parisien a fini sur une perte de 0,3% vendredi, mais son bilan hebdomadaire ressort en hausse de 2%, la saison des résultats n'ayant pas trop mal démarré.Sur la semaine écoulée, la proportion des sociétés du S&P 500 ayant battu le consensus en terme de bénéfices s'est ainsi établi à 73%.

Les performances s'avèrent encore meilleures en terme de bénéfices, puisque 78% des sociétés ayant publié entre lundi et vendredi dernier ont fait mieux que prévu.Le rythme des publications va s'accélérer au cours des jours qui viennent, non seulement aux États-Unis où des géants de la trempe de Coca-Cola, Tesla et Intel publieront leurs comptes, mais aussi en Europe où des poids lourds comme ABB, Atos, Novartis ou Thales ont prévu de dévoiler leurs résultats.

L'évolution de l'épidémie de coronavirus aux États-Unis pourrait néanmoins détourner momentanément l'attention du marché des publications trimestrielles.L'agenda économique s'annonce, lui, beaucoup moins chargé : parmi les rares indicateurs attendus au cours des prochains jours figurent tout de même les indicateurs avancés du Conference Board et les inscriptions aux allocations chômage aux États-Unis (jeudi) ainsi que les indices PMI 'flash' pour l'Europe et les États-Unis (vendredi).

Dans l'actualité des valeurs, le groupe Renault annonce avoir vendu 1.256.658 véhicules au 1er semestre, avec une forte reprise commerciale en juin. Après avoir suspendu ses activités commerciales et industrielles dans la plupart des pays à partir de mi-mars, ses ventes ont baissé de 34,9 % au 1er semestre, sur un marché en repli de 28,3 %.En Europe, les ventes s'élèvent à 623.854 unités, en baisse de 41,8 % sur un marché en baisse de 38,9 %. En juin, les ventes du Groupe en Europe se sont redressées avec Renault et Dacia atteignant respectivement 10,5 % (1ère marque) et 3,5 % de part de marché.

Total annonce la signature de l'accord de financement externe du projet Mozambique LNG, pour un montant de 14,9 milliards de dollars, le plus grand financement de projet jamais réalisé en Afrique.Ce projet, premier développement à terre d'une usine de GNL du pays, comprend le développement des champs de Golfinho et d'Atum, ainsi que la construction de deux trains de liquéfaction d'une capacité totale de 13,1 millions de tonnes par an.Airbus Defence and Space a signé un contrat avec le ministère britannique de la Défense (MOD) pour étendre et améliorer Skynet. La valeur du contrat est supérieure à 500 millions de livres sterling.

Le géant de l'optique EssilorLuxottica a annoncé ce week-end avoir intenté une action en justice devant le tribunal de grande instance de Rotterdam en vue d'obtenir des informations de la part de GrandVision.Le Franco-Italien explique vouloir 'appréhender la façon dont GrandVision a géré la marche de ses affaires pendant la crise du Covid-19 et évaluer l'étendue des manquements de GrandVision à ses obligations en vertu du contrat de soutien'.