Pré-clôture CAC40: peu impacté par 2 nouveaux records absolus à W-Street

publié le 14/07/2021

(CercleFinance.com) - Retour à l'équilibre de la Bourse de Paris (6.560) à une heure de la clôture, à la faveur de 2 nouveaux records absolus à Wall Street (S&P500 à 4.392,6Pts, Nasdaq-100 à plus de 15.000Pts).Le Dow Jones (+0,25% environ) est également en course pour un nouveau record de clôture, sachant qu'un zénith intraday a été inscrit à 35.

067, à moins de 0,1% du record absolu à 35.092 du 10 mai. Au sein du CAC, les volumes d'échanges demeurent faméliques (moins de 1,1Md d'euros échangés jusqu'à présent), scénario caractéristiques du 14 juillet. L'Euro-Stoxx50 s'inscrit en hausse de 0,1%... et les scores n'ont quasiment pas évolué depuis l'ouverture malgré la publication d'une baisse de -1% de la production industrielle CVS dans la zone euro et de 0,9% dans l'UE, en rythme séquentiel, selon les estimations d'Eurostat, après des hausses de 0,6% et 0,5% respectivement en avril.

Dans la zone euro, la production a diminué de 2,3% pour les biens de consommation non durables, 1,9% pour l'énergie, 1,6% pour les biens d'investissement et 0,2% pour les biens intermédiaires, mais a augmenté de 1,6% pour les biens de consommation durables.Pas de réaction non plus à la hausse de +1% des prix à la production aux Etats-Unis (en séquentiel) dont une hausse de 0,5% hors alimentation, énergie et négoce, des progressions supérieures aux attentes des économistes.Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit en juin à 7,3% en données brutes et à 5,5% hors alimentation, énergie et négoce, en accélération donc par rapport à des hausses annuelles de respectivement 6,6% et 5,3% en mai.

Tout comme la veille, les marchés obligataires font preuve d'un remarquable sang froid, voir de sérénité puisque les T-Bonds US restent parfaitement stables à 1,3600% (même score la veille à la même heure).La journée est également ponctuée par les publications des trimestriels de Bank of America, Citigroup et Wells Fargo, qui poursuivront le bal des résultats des grandes banques américaines ouvert hier avec JPMorgan et Goldman Sachs.Les stratèges rappellent qu'il n'est pas inhabituel que les marchés hésitent lors de la première semaine de la saison des résultats, jusqu'à ce que les investisseurs puissent se faire une idée de la qualité du trimestre.Les problèmes d'approvisionnement pèsent sur le rythme d'activité en Europe, spécialement dans le secteur automobile, un phénomène qui conduit également à des tensions sur les prix à la production Outre-Atlantique.

L'actualité est donc particulièrement calme du côté des valeurs françaises.Les banques sont aux avant-postes alors que les rendements obligataires remontent légèrement : Sté Générale et Crédit Agricole prennent +1%.ST-Micro se détache irrésistiblement avec +2,4%.EDF Renouvelables a annoncé ce matin que PowerFlex, sa filiale américaine spécialisée dans les technologies de recharge, avait mis en service un projet solaire à San Diego (Californie) pour le compte du câblo-opérateur Cox Communications. Le projet comprend une installation photovoltaïque sur toiture, ainsi qu'un système de stockage de l'énergie intégré au sein même du bâtiment.Berenberg a relevé aujourd'hui son objectif de cours sur Kering, porté de 730 à 880 euros, dans l'anticipation d'une 'solide' saison des résultats pour les grands acteurs du luxe européen. Dans une note sectorielle, l'intermédiaire allemand - qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre - évoque un niveau de demande tout simplement 'exceptionnel' pour les produits de luxe.

