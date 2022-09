Mi-séance CAC40: tente de défendre 6.200, le 'PPI' US sans réel impact

publié le 14/09/2022

(CercleFinance.com) - Les places européennes ont bien du mal à digérer le choc de l'inflation américaine, mais avec -0,7% après -1,3% la veille, le CAC40 ne cède en réalité que de -2% en 48H contre le double pour le 'S&P' et le 'Dow', et -5,2% sur le Nasdaq, du jamais vu depuis mars 2020.

A la reprise des cotations, le Dow Jones grappille +0,1%, le S&P500 et le Nasdaq +0,2%... c'est bien fragile.Paris ne s'en tire pas si mal et le CAC40, en repli au contact des 6.200, ne menace pas le palier de soutien des 6.150: rien de rédhibitoire et pas de ventes 'à tout prix' comme cela a pu s'observer sur certaines 'technos' du Nasdaq mardi soir.

Les craintes de voir la hausse des prix ralentir moins fortement qu'espérée a renforcé la perspective d'une amplification du cycle de resserrement monétaire amorcé par la Réserve fédérale, grande thématique du moment.Ces inquiétudes, conjuguées aux menaces d'une prochaine entrée en récession, ont eu pour conséquence que New York a effacé la quasi-totalité des gains enregistrés lors de son rebond de début septembre.

Ce phénomène de correction s'est logiquement propagé à l'Asie, où l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo lâchait plus de 2,6% ce jeudi en fin de séance, un score également affiché par l'indice Hang Seng de Hong Kong.Parallèlement à la baisse des actions, le climat de tension sur l'inflation se traduit par une augmentation de la volatilité et une remontée des rendements obligataires.L'indice VIX de volatilité du CBOE, plus connu sous le nom de 'baromètre de la peur', a bondi de 14% hier, au plus haut depuis les soubresauts de marché du mois d'août, et le rendement des Treasuries à dix ans évolue autour de 3,43%, celui du '1 an' teste les 4,00% (3,9800%, soit +28Pts en 24H), le '2 ans' culmine à 3,8%, au plus haut depuis octobre 2007.

Après le coup de froid du 'CPI', un apaisement aurait pu survenir avec la publication du 'PPI' mais il n'en est rien : l'inflation se tasse à la marge (-0,1%) et ce n'est apparemment ni une bonne ni une mauvaise nouvelle.Selon les chiffres du Département du Travail, les prix à la production aux Etats-Unis ont légèrement reculé en 'global' (à 8,7%) mais ils ont augmenté de 0,2% (à +5,8%) hors alimentation, énergie et services commerciaux, des taux globalement conformes aux attentes.Le chiffre le plus marquant ce 14/09, c'est le recul la production industrielle corrigée des variations saisonnières : -2,3% dans la zone euro et -1,6% dans l'UE, par rapport à juin, selon Eurostat. Par rapport à juillet 2021, la production industrielle a diminué de 2,4% dans la zone euro et de 0,8% dans l'UE en juillet dernier.

Pour juin, le taux de variation annuel a été révisé de +2,4% à +2,2% dans la zone euro et est resté inchangé à +3,2% dans l'UE.Un peu de repit outre-Manche avec la hausse des prix à la consommation au Royaume-Uni : elle reflué à 9,9% sur un an en août, après +10,1% en juillet, selon des données officielles publiées mercredi.Les investisseurs seront également attentifs ce jour à la parution de l'indice Empire State de la Fed de New York.Puis ce sera le tour de l'indice de la Fed de Philadelphie, des ventes au détail et des prix à l'importation, pour ne mentionner que les rendez-vous les plus importants.Sur le marché des changes, le Dollar reprend du terrain face à l'euro, qui repasse sous le seuil de la parité, en raison du renforcement des perspectives de hausses de taux Outre-Atlantique.Du coté des valeurs, Stellantis et General Motors Holding, une filiale de General Motors Company (GM) ont signé un accord de rachat de titres portant sur les 69,1 millions d'actions ordinaires de Stellantis, représentant environ 2,2% du capital social de Stellantis (sur une base diluée), que GM est en droit de souscrire à l'exercice des bons de souscription d'actions (BSA) initialement émis par Peugeot S.

A (PSA) au profit de GM en 2017.Berenberg a réitéré mercredi sa recommandation 'conserver' sur Sanofi, tout en réduisant son objectif de cours de 110 à 91 euros. L'analyste justifie son abaissement par la perspective de voir le laboratoire devoir verser 12 milliards d'euros dans le cadre des procès concernant le Zantac.Oddo maintient sa recommandation Surperformance sur le titre orange avec un objectif de cours de 13,3 E. L'analyste pointe le ralentissement et certains dysfonctionnements dans le déploiement de la fibre en France. Malgré tout, le récent recul offre, selon Oddo, une opportunité d'entrée avec l'accélération de la croissance EBITDAaL attendue au dernier trimestre 22 (à 6-7%).