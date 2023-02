Pré-ouverture Wall Street attendue dans le vert, l'Europe positive aussi après la Fed

publié le 23/02/2023

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse jeudi à l'ouverture et les Bourses européennes, hormis Londres, évoluent dans le vert à mi-séance, l'appétit pour le risque étant de retour après le compte rendu sans surprise de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,29% pour le Dow Jones, de 0,54% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,98% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 avance de 0,46% à 7.333,17 points vers 12h25 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,64%. A Londres, le FTSE recule en revanche de 0,23%, plombé notamment par le compartiment bancaire et celui de la santé, avec des valeurs comme Standard Chartered (-2,33%), AstraZeneca (-2,59%) et GSK (-1,75%).

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,16%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,65% et le Stoxx 600 0,28%.

Les "minutes" de la réunion du 31 janvier et du 1er février de la Fed, publiées mercredi, ont montré que "presque tous" les responsables de la banque centrale américaine étaient favorables à une hausse de taux limitée à 25 points de base.

Pour Craig Erlam, analyste marchés chez Oanda, l'élément le plus marquant de ce compte rendu est que certains responsables de la Fed auraient pu être favorables à une nouvelle hausse de 50 points de base, mais cela n'a pas été cas.

Selon lui, pour que le rebond des marchés soit durable, il faut désormais que les données macroéconomiques du mois de février montrent que le dynamisme de l'économie observé dans les indicateurs de janvier étaient une "anomalie".

En attendant, les investisseurs prendront connaissance à 13h30 GMT des chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage et de la deuxième estimation du PIB au quatrième trimestre aux Etats-Unis.

En zone euro, l'inflation a été légèrement plus forte en janvier qu'estimé initialement, avec une hausse de 8,6% en rythme annuel. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Nvidia bondit de 8,2% en avant-Bourse après la publication mercredi d'une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieur aux attentes de Wall Street.

Le spécialiste de la vente aux enchères en ligne eBay chute en revanche de près de 6% dans les transactions hors séance après avoir dit anticiper une baisse de la demande sur le semestre en cours dans un contexte de pression sur les dépenses de consommation aux Etats-Unis et Europe.

VALEURS EN EUROPE Les résultats et prévisions de Nvidia animent les échanges dans le secteur technologique européen (+1,47%) avec notamment Infineon, STmicroelectronics, ASM International et BE Semiconductor qui avancent de 1,07% à 2,28%.

Le secteur de l'automobile, en tête du Stoxx 600, est emmené notamment par Stellantis (+4,35%) qui continue de profiter de la publication d'un bénéfice record en 2022.

A Paris, les publications financières de Bouygues (+2,45%) et Axa (+4,26%) sont également saluées, tout comme à Londres celle de WPP (+2,76%), le groupe publicitaire britannique prévoyant une solide croissance cette année.

TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans prend près de trois points de base, à 2,53%, le taux d'inflation en zone euro hors énergie et produits alimentaires non transformés, le plus surveillé par la Banque centrale européenne (BCE), ayant accéléré en janvier à 7,1%, après 6,9% un mois plus tôt.

Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor américain de même échéance avance d'environ deux points, à 3,94%.

CHANGES Le dollar est stable (-0,07%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro est également pratiquement inchangé (+0,06%) à 1,0607 dollar.

PÉTROLE

Le marché pétrolier se redresse, soutenu notamment par une information selon laquelle la Russie prévoit une réduction plus importante de ses exportations de brut le mois prochain.

Le Brent prend 1,12% à 81,5 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,14% à 74,79 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)