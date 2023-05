Pré-clôture CAC40: tente de préserver 7400 après plusieurs stats faibles

publié le 16/05/2023

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris retombe légèrement dans le rouge (-0,2%)v mais le CAC40 se maintient juste au-dessus des 7.400Pts. Wall Street vient de rouvrir sur une note un peu faible avec des replis s'étageant entre -0,1% (Nasdaq), -0,4% (S&P500) et -0,5% (Dow Jones).

Les signaux d'affaiblissement de l'économie US se succèdent : les ventes de détail aux Etats-Unis (la consommation c'est 70% du PIB US) ont moins progressé que prévu par les économistes en avril, n'augmentant que de 0,4% en rythme séquentiel après un repli de 0,7% le mois précédent (révisé d'une estimation initiale de -1%), selon le Département du Commerce.

Sur 12 mois, la consommation n'augmente que de 0,5% (la moyenne historique, c'est +4,8% au 21ème siècle) et inflation déduite, les ventes reculent de -4,2% en volume.En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont aussi accrues de 0,4% le mois dernier par rapport à mars.Le sentiment des investisseurs continue de se dégrader en Allemagne au mois de mai, selon les résultats de l'enquête mensuelle de l'institut ZEW, dont l'indice s'établit à -10,7 pour le mois en cours, à comparer à +4,1 en avril et à +13 en mars.

Cet indice portant sur les perspectives économiques allemandes aligne ainsi un troisième mois consécutif de repli depuis son sommet de +28,1 de février, et repasse donc en terrain négatif pour la première fois depuis décembre dernier.Sur les marchés obligataires, les T-Bonds se retendent de +4,1Pts à 3,548%, les Bunds et les OAT affichent +1 à +1,5Pts à 2,9020% et 2,324% respectivement.La question du plafond de la dette américaine devrait aussi concentrer l'attention. 'Janet Yellen voit toujours le 1er juin comme date à laquelle les Etats-Unis ne pourront plus financer le fonctionnement de l'Etat, s'il n'est pas relevé', rappelle-t-on chez IG France.

Dans l'actualité des valeurs parisiennes, le conglomérat Bouygues a publié une perte nette part du groupe à peu près stable à 134 millions d'euros au titre du premier trimestre 2023, mais a renoué avec une marge des activités positive à +0,1%.Faurecia, Michelin et Stellantis ont signé un accord engageant permettant à Stellantis de prendre 33,3% du capital de Symbio, spécialiste de la mobilité hydrogène zéro émission, dont Faurecia et Michelin conserveront des participations de 33,3% chacun.Eurazeo a revendiqué des actifs sous gestion de 34,8 milliards d'euros à fin mars 2023, en hausse de 10% sur 12 mois, ainsi que des commissions de 105 millions sur le premier trimestre, en hausse de 28% à périmètre et change constant.

Edenred a annoncé l'acquisition de Reward Gateway, présentée comme une plateforme leader dans l'engagement des salariés, avec de solides positions au Royaume-Uni et en Australie, pour un montant de 1,15 milliard de livres sterling.