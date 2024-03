Pré-ouverture Wall Street attendue dans le vert, l'Europe enchaîne des records

publié le 14/03/2024

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse jeudi à l'ouverture et les principales Bourses européennes, hormis Londres, affichent à mi-parcours une troisième session consécutive record sur fond d'optimisme généralisé avant la publication d'indicateurs d'inflation et de conjoncture aux Etats-Unis. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,36% pour le Dow Jones, de 0,32% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,41% pour le Nasdaq. À Paris, vers 11h15 GMT, le CAC 40 avance de 0,91% à 8.211,26 points après avoir inscrit un nouveau plus haut historique à 8.213,93. À Francfort, le Dax, en hausse de 0,28%, a également touché un record à 18.027,56 points. À Londres, le FTSE, plombé notamment par Anglo American (-4,636%) et NatWest Group (-4,153%), recule de 0,05%. L'indice est cependant proche d'un pic de neuf mois.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,32% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,54%, ayant lui aussi inscrit un record à 5.027,56 points. Le Stoxx 600 a atteint un sommet inédit à 509,23 points avant de réduire ses gains à 0,35%.

L'appétit des investisseurs pour les actifs risqués est dopé par l'espoir d'une baisse dans les prochains mois des taux directeurs des banques centrales, de solides résultats d'entreprises et des opérations de fusion-acquisition, un cocktail qui relègue au second plan la prudence habituelle avant la publication d'indicateurs majeurs.

Le marché prendra connaissance à 12h30 GMT aux Etats-Unis des chiffres mensuels des prix à la production, des ventes au détail et des inscriptions hebdomadaires au chômage. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

KKR a annoncé jeudi avoir lancé une offre publique d'achat de 2,8 milliards d'euros sur le producteur allemand d'énergie et de services aux collectivités Encavis.

Dans le secteur technologique, Intel et Micron Technology rebondissent jeudi respectivement de 1,1% et 0,8% en avant-Bourse après des prises de bénéfice mercredi, tandis que Nvidia perd encore 0,6% et Tesla 1,5%.

VALEURS EN EUROPE

Encavis s'envole de 25,8%, en tête du Stoxx 600, après l'OPA d'Elbe Bidco, le véhicule d'investissement de KKR sur le groupe allemand. Le secteur des services aux collectivités en Europe gagne 1,35%.

K&S bondit de 5,16% après que le groupe allemand d'extraction de sel et de potasse a dépassé les attentes sur ses résultats annuels et fourni des prévisions meilleures que prévu.

Le fabricant allemand d'armes Rheinmetall prend 4,7% après avoir dit s'attendre à des ventes record et à une augmentation de sa rentabilité cette année.

À Paris, Biomérieux, qui a fait état d'un résultat opérationnel en baisse en 2023, perd 2,10%, tandis que GTT recule de 5,3% en raison d'une nouvelle sortie d'Engie au capital du groupe.

CHANGES/TAUX

Le dollar grignote 0,08% face à un panier de devises de référence.

L'euro recule de 0,06%, à 1,0939 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,281 dollar (+0,11%).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,1919% et celui du Bund allemand de même échéance se traite également pratiquement inchangé, à 2,365%.

PÉTROLE

Les cours du pétrole affichent une nouvelle session de gains jeudi, les investisseurs ayant digéré le dernier rapport sur le marché pétrolier de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), dans lequel elle a révisé à la hausse ses prévisions de croissance de la demande et abaissé ses prévisions d'offre de brut hors Opep pour cette année.

Le Brent progresse de 0,75% à 84,66 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,92% à 80,45 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)