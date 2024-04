Fermeture Wall Street en ordre dispersé après PMI des services et commentaires de Powell

publié le 03/04/2024

par Chibuike Oguh

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi après des données indiquant que l'activité du secteur américain des services a décéléré et des commentaires du président de la Réserve fédérale (Fed) selon lesquels la banque centrale ne se précipiterait pas pour diminuer les taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones a cédé 0,11%, ou 43,10 points, à 39.127,14 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 5,68 points, soit 0,11%, à 5.211,49 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 37,01 points (0,23%) à 16.277,46 points.

Au cours d'un discours devant une université américaine, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que l'institution continuerait d'adopter une approche prudente s'agissant de l'assouplissement de sa politique monétaire, compte-tenu de la solidité de l'économie américaine et de récentes données plus élevées qu'attendu sur l'inflation.

Un rapport privé publié plus tôt dans la journée montre que l'activité du secteur des services a ralenti en mars pour un deuxième mois consécutif, avec un PMI inférieur au consensus mais toutefois à nouveau au-dessus du seuil de 50 séparant contraction et expansion de l'activité. Le secteur des services représente plus des deux tiers de l'économie américaine.

"Ce qui a pesé sur le marché aujourd'hui, et ces deux-trois derniers jours au moins, ce sont la Fed et les attentes du marché à propos des taux qui sont repoussées", a commenté Tim Ghriskey, stratégiste chez Ingalls & Snyder, à New York.

Alors qu'ils espéraient en début d'année que la Fed opère un virage dans sa politique monétaire dès le mois de mai, puis à compter de juin, de nombreux acteurs du marché doutent désormais du calendrier de la banque centrale américaine, à la lumière de données économiques solide.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré mercredi à la chaîne de télévision CNBC que les taux ne devraient pas être réduits avant le quatrième trimestre.

"Il y a un genre de scénario du yin et yang, avec des données solides qui s'accompagnent à la fois d'un bon et d'un mauvais sentiment - ce qui est une bonne nouvelle pour l'économie est potentiellement une mauvaise nouvelle pour la politique monétaire", a commenté James St. Aubin, directeur des investissement chez Sierra Investment Management, en Californie.

La plupart des secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance dans le vert, au premier rang desquels l'énergie et les services de communication .

Parmi les mouvements de valeur à noter, la chute de 15,3% d'Ulta Beauty après l'annonce de prévisions moroses lors d'une conférence industrielle. Coty et e.l.f. Beauty ont aussi décliné.

Intel a perdu 8,2% après avoir fait part d'une perte opérationnelle de 7 milliards de dollars de sa division fonderie l'an dernier, supérieure aux 5,2 milliards de dollars communiqués pour 2022.

(Rédigé par Jean Terzian)