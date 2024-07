Pré-clôture CAC40: les gains tiennent, City sereine avant un basculement

publié le 04/07/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris marque un peu le pas après avoir flirté avec les 7.700Pts.Le CAC s'était rapidement appréciée de +0,8% (dès 9H15) mais le score s'est ensuite figé autour des 7.695 points, jusque vers 17H : les volumes demeurant squelettiques (1MdE échangés) comme le veut la tradition lorsque Wall Street est en congé.

L'Euro-Stoxx50 se contente de +0,4% mais Amsterdam grimpe de +1,2%.A noter que la bourse de Londres (+0,9%) ne semble pas inquiète du changement de majorité qui se profile à l'issue des législatives, avec une lourde défaite anticipée pour les Conservateurs (au pouvoir depuis 14 ans) et leur leader Rishi Sunak.C'est le leader travailliste Keir Starmer qui devrait lui succéder dès demain.

. si Charles-III valide comme le veut la tradition, son investiture.Le CAC40 est notamment tiré par les valeurs bancaires avec +2,4% pour Société Générale, et Crédit Agricole, puis +2% pour BNP Paribas. Rassuré par des projections ne donnant aucune majorité possible aux partis populistes, le marché parisien s'arroge ainsi près de 3% depuis le début de la semaine.La séance du jour va s'achever dans le calme, avec un indice 'VIX' proche de ses planchers historiques (sous les 12, zone de complaisance et d'appétit illimité pour le risque), ce qui témoigne d'énormément de confiance des marchés à la veille du très attendu rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis.

'La situation macroéconomique reste complexe à l'heure actuelle et les données fournissent des informations incertaines quant à la prochaine phase du cycle actuel', explique Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers.'Une fois la confiance établie, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, les marchés seront en mesure de choisir leur propre direction', indique l'analyste.En ce qui concerne une baisse de taux mi-septembre, ce scénario est plébiscité par 72% des opérateurs, et le consensus monte à 84 pour une second baisse en décembre.Avec cette perspective et des chiffres 'modérées' publiés hier, la Bourse de New York a fini sur une pluie de nouveaux records hier soir (intraday et clôture), les investisseurs continuant de se replier sur leur zone de confort, à savoir les valeurs technologiques à commencer par Nvidia, et Tesla qui fait un carton depuis une semaine.

Publié mercredi soir, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed a montré que l'inflation restait une source de préoccupation majeure pour la banque centrale, qui a cité le terme à 73 reprises dans son document.Seule statistique au menu du jour, les commandes industrielles allemandes ont chuté de -1,6% alors qu'un rebond de +0,5% à +0,6% était attendu en mai.Pas d'impact sur le Bund, ni sur l'écart de rendement entre l'OAT et le Bund à 10 ans qui retombe à 70 points de base en attendant une adjudication française qui sera très suivie dans la journée.Le Bund se retend de +2Pts vers 2,577% et l'OAT de +2,5Pts à 3,271%, le BTP italien de +2Pts à 4,005% (et pas de cotations sur les T-Bonds ce jeudi).Sur le front pétrolier, le Brent grappille +0,2% vers 87,25$ à Londres.Dans l'actualité des sociétés françaises, Dassault Systèmes annonce un partenariat unique de long terme dans l'industrie agro-alimentaire avec le Groupe Bel, en vue d'accélérer la transformation digitale de ce secteur et le développement d'innovations pionnières.

Technip Energies a annoncé jeudi avoir été sélectionné dans le cadre d'un programme de recherche et développement (R&D) visant à accélérer le développement industriel de l'éolien offshore flottant en France.Stellantis a annoncé jeudi qu'il allait renforcer sa collaboration longue de vingt ans avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) afin de développer de nouvelles technologies de cellules de batterie nouvelle génération.Enfin, Schlumberger (SLB) a annoncé la signature d'un contrat par TotalEnergies avec sa coentreprise OneSubsea TM pour un système de production sous-marin de 13 puits, y compris les équipements et services associés, dans le cadre du développement du projet Kaminho, au large de l'Angola. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.