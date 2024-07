Pré-ouverture Wall Street en baisse au terme d'une séance volatile

publié le 20/07/2024

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - - La Bourse de New York a clôturé vendredi en baisse au terme d'une séance volatile, après la pagaille déclenchée par une panne informatique mondiale et avant la publication des résultats de grands noms de la cote la semaine prochaine.

Le Dow Jones a reculé de 0,93% à 40.287,53, le S&P 500 a perdu 0,71% à 5.505 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,81% à 17.726,94 points.

Sur les onze grands indices sectoriels du S&P 500, l'énergie a accusé la plus forte baisse, alors que les cours du brut ont touché leur plus bas niveau depuis la mi-juin devant la perspective renforcée d'un cessez-le-feu à Gaza. Seuls la santé et les services aux collectivités ont fini en territoire positif.

Sur la semaine, le Nasdaq et le S&P 500 ont enregistré leur plus mauvaise séquence hebdomadaire depuis avril. Le Dow, qui a enchaîné en début de semaine une série de records, termine en revanche sur une note positive.

Une mise à jour d'un logiciel de la plateforme de cybersécurité CrowdStrike destinée au système d'exploitation Windows de Microsoft a provoqué des dysfonctionnements partout dans le monde, obligeant des avions à faire des escales imprévues, paralysant des services bancaires.

CrowdStrike a plongé de 11,1%, tandis que ses concurrents Palo Alto Networks ou Sentinal One ont engrangé des gains, de 2,2% et 7,8% respectivement.

"Cette panne technologique ajoute de l'incertitude et de la pression sur le Nasdaq", a estimé pendant la séance Robert Pavlik, gérant de portefeuille chez Dakota Wealth (Connecticut).

"Mais cela n'aura pas un impact très important. Non seulement c'est un vendredi d'été, mais avec cette panne, les investisseurs (...) restent à l'écart. C'est ce qui arrive en Bourse quand la volatilité prend le dessus."

L'indice CBOE de la volatilité a touché son plus haut niveau depuis la fin avril.

"Si vous vouliez prendre l'avion aujourd'hui, ce n'était pas une journée très amusante. Mais au final pour les marchés, ça semble assez anecdotique", a renchéri Ryan Detrick, stratégiste chez Carson Group dans le Nebraska. "Après un 'rallye' historique depuis mai, le marché semble juste vouloir reprendre son souffle", a-t-il ajouté, assurant que les opérateurs avaient "réagi avec beaucoup de sang-froid à ces gigantesques pannes".

A ses yeux, l'incertitude porte davantage sur l'état de l'économie américaine après une première semaine de résultats trimestriels très positive (83% des 70 sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats ont battu le consensus).

"Mais les poids lourds commencent à publier la semaine prochaine et ce qu'on veut connaître, c'est la vigueur de la consommation et les perspectives de croissance."

Les résultats de Tesla, Alphabet, IBM, General Motors et Ford sont notamment attendus.

Le secteur des semi-conducteurs, en baisse depuis que Bloomberg a rapporté mercredi que les Etats-Unis envisageaient de nouvelles restrictions sur les exportations de puces à la Chine, a continué à faire grise mine, Nvidia en tête.

Netflix a cédé 1,5% après avoir averti que le nombre de ses abonnés supplémentaires au troisième trimestre serait inférieur à celui de la même période l'an dernier.

