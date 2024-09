Pré-ouverture Wall Street vue en progression, prudence avant la Fed

publié le 17/09/2024

par CORENTIN CHAPPRON

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse mardi tandis que l'Europe progresse à mi-séance à la veille de la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street dans le vert, le Dow Jones s'affichant en hausse de 0,24%, tandis que le Standard & Poor's 500 progresse de 0,34% et le Nasdaq avance de 0,56%.

À Paris, le CAC 40 se hisse de 0,76% à 7.506,03 points vers 10h04 GMT. Le Dax à Francfort se renforce de 0,61%, tandis que le FTSE à Londres progresse de 0,72%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 prend 0,65%, l'EuroStoxx 50 gagne 0,81% et le Stoxx 600 croît de 0,69%.

Les investisseurs se positionnent pour la prochaine décision de la Réserve fédérale, attendue mercredi, à l'occasion de laquelle la banque centrale entamera son cycle d'assouplissement monétaire.

L'enjeu porte désormais sur l'ampleur de cette baisse de taux: si les économistes et les projections de la banque centrale suggèrent que le cycle d'assouplissement débutera par une baisse de 25 points de base, les marchés monétaires sont de plus en plus certains que la première baisse sera plus importante, de 50 points de base.

La probabilité d'un assouplissement d'une telle ampleur est estimée à 69% par ces marchés, contre 50% en fin de semaine dernière.

Cet écart entre les attentes des marchés et de l'institution pourrait surprendre les investisseurs et pousser les actifs à se réajuster, si la banque centrale se tient à une baisse de 25 points de base ou tient un discours plus restrictif qu'attendu.

Les ventes au détail pour août, attendues à 12h30 GMT, éclaireront également sur la dynamique économique américaine, ce alors que la résistance de la consommation aux hausses de taux a contribué, ces deux dernières années, à la performance économique outre-Atlantique.

"Les données sur la consommation vont être très importantes pour les marchés et pour la Fed, et elles pourraient bien sceller le sort de l?ampleur de la baisse de taux qui nous attend demain", souligne Alexandre Baradez, responsable de l?analyse marchés chez IG France.

En zone euro, l'indicateur d'activité Zew montre que le moral des investisseurs s'est dégradé de manière inattendue en septembre, ravivant les inquiétudes sur le ralentissement de la première économie du bloc monétaire.

LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET

La division de services dématérialisés d'Amazon aura recours aux services d'Intel pour la fabrication de puces d'intelligence artificielle personnalisées, ont annoncé les deux sociétés lundi.

Microsoft a déclaré lundi que son conseil d'administration avait approuvé un nouveau programme de rachat d'actions de jusqu'à 60 milliards de dollars.

Kingfisher, propriétaire de B&Q et Brico Dépôt, a revu à la hausse sa prévision de bénéfice annuel grâce à une demande plus forte qu'attendue, et bondit de 6,40%. Universal Music Group a annoncé mardi viser un taux de croissance annuel composé (CAGR) de son résultat opérationnel (Ebitda) ajusté de plus de 10% jusqu'en 2028, et gagne 3,55%. Essentra, fournisseur de composants en plastique et en métal, a annoncé mardi anticiper un bénéfice d'exploitation annuel inférieur aux prévisions et dégringole de 19,38%.

TAUX

Les rendements varient peu dans un environnement incertain.

Le rendement du dix ans allemand recule de 1,1 pb à 2,109%, celui du taux à deux ans se maintient à 2,184%.

Le rendement du Treasury à dix ans est stable à 3,6138%, tandis que le rendement du titre à deux ans ne varie pas à 3,5547%.

CHANGES

Les cambistes optent pour l'attentisme avant la prochaine décision de la Fed.

Le dollar recule de 0,12% face à un panier de devises de référence, l'euro se hisse de 0,04% à 1,1137 dollar et la livre sterling se raffermit de 0,04% à 1,3221 dollar.

PETROLE

Les cours du brut se replient, des chiffres d'activité médiocres en Chine et la reprise de la production américaine dans le Golfe du Mexique pesant sur le brut.

Le Brent recule de 0,43% à 72,44 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'affaiblit de 0,29% à 69,89 dollars.

(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)