Pré-ouverture Wall Street attendue en baisse, l'automobile plombe les Bourses européennes

publié le 30/09/2024

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes reculent également à mi-séance, plombées par le secteur automobile, tandis que les investisseurs optent pour la prudence au début d'une semaine riche en indicateurs et avant que Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), ne s'adresse au Parlement européen plus tard dans la journée.Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,15% pour le Dow Jones, de 0,19% pour le S&P-500 0,19% et de 0,20% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 1,67% à 7.661,64 points vers 11h20 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,61% et à Londres, le FTSE abandonne 0,68%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 perd 0,89%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,95% et le Stoxx 600 0,94%.

Les difficultés du secteur automobile pèsent sur le sentiment en Europe, après que deux poids lourds de l'industrie, Stellantis et Volkswagen, ont revu leurs prévisions annuelles à la baisse, rejoignant ainsi d'autres noms du secteur tels que Mercedes et BMW. Les constructeurs automobiles sont confrontés à la faiblesse de la demande en Chine et aux États-Unis, ainsi qu'aux différends commerciaux entre Pékin et l'UE.

Les marchés d'actions tournent par ailleurs leur attention vers les données économiques à venir, notamment l'inflation allemande lundi et l'inflation de la zone euro mardi, tandis que le rapport sur l'emploi américain sera publié vendredi.

En Europe, les investisseurs cherchent à se rassurer après la publication, la semaine dernière, de données peu optimistes sur l'activité commerciale dans la zone euro, qui s'est contractée de manière brutale et inattendue en septembre en raison de la stagnation des services et d'un ralentissement continu de l'industrie manufacturière.

L'inflation allemande, principal événement macroéconomique en Europe ce lundi, devrait ralentir en septembre, poursuivant la tendance déjà observée dans deux autres grandes économies de la zone euro, l'Espagne et la France.

"Au vu des données déjà parues en France et en Italie, la désinflation s'amplifie en zone euro. L'Allemagne ne devrait pas faire exception. Le taux d'inflation (...) devrait passer sous le seuil de 2% ce mois-ci. La consommation des ménages étant stagnante, il n'y a pas de pression inflationniste domestique", écrivent lundi les analystes d'Oddo BHF dans une note.

Ailleurs en Europe, l'économie britannique a progressé de 0,5% au deuxième trimestre, soit un peu moins que l'estimation préliminaire de 0,6%. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que l'estimation de 0,6% soit confirmée.

Les commentaires des principaux banquiers centraux sont également prévus lundi. La présidente de la BCE Christine Lagarde doit s'adresser au Parlement européen à 13h00 GMT et le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell est attendu devant la "National Association for Business Economics" à Nashville, dans le Tennessee, à 17h55 GMT.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

La prudence s'installe également à New York avant la publication du rapport sur l'emploi et les commentaires de Jerome Powell, qui seront suivis de près alors que la Fed a commencé à assouplir sa politique monétaire et que les paris se renforcent pour une nouvelle baisse de 50 points en novembre.

Les constructeurs automobiles Ford et General Motors reculent d'environ 3% chacun après que leur rivaux européens Stellantis NV et Volkswagen ont tous deux annoncé, vendredi et lundi, une baisse de leurs perspectives annuelles.

VALEURS EN EUROPE

Le secteur automobile est en baisse de 4,1% après les avertissements sur résultats de Stellantis (-14%) et de Volkswagen (-2,4%), qui suivent ceux d'autres poids lourds de l'industrie tels que Mercedes (-2,2%), BMW (-2,5%).

A Paris, Renault recule de plus de 6%.

Atos, dont les actionnaires et les créanciers financiers ont voté vendredi favorablement pour le projet de plan de sauvegarde accélérée, prend pour sa part 3%.

TAUX

Les rendements à court terme des obligations de la zone euro progressent lundi avant la publication des données sur l'inflation allemande, la prudence s'imposant notamment en raison de l'évolution des prix des services.

Le rendement des obligations allemandes à dix ans, référence pour la zone euro, est inchangé à 2,13%, tandis que celui de l'obligation à deux ans, le plus sensible aux attentes sur les taux, prend 2 points de base à 2,10%.

En France, l'écart entre de rendement entre les obligations françaises et allemandes à 10 ans s'établit à 79,3. Le spread est sous pression alors que le Premier ministre français, Michel Barnier, doit faire adopter le budget 2025 avant la fin de l'année et s'attaquer à un déficit public qui devrait dépasser 6% du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2024.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans prend 1,7 point de base à 3,76%, dans un contexte d'escalade au Moyen-Orient et de spéculations autour des baisses des taux à travers les banques centrales mondiales.

CHANGES

Le dollar poursuit son recul après que les données l'inflation américaine ont indiqué vendredi que la pression exercée sur les prix continuait de diminuer.

Le dollar abandonne 0,09% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,32% à 1,12 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont plutôt en baisse lundi, les perspectives concernant la demande l'emportant sur les craintes d'une escalade au Moyen-Orient. Les opérateurs se demandent notamment si les mesures de relance en Chine suffiront à stimuler la demande de la deuxième économie mondiale, plus faible que prévu depuis le début de l'année.

Le baril de Brent recule de 0,92% et celui du brut léger américain (WTI) de 0,72%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)