Pré-ouverture Wall Street en baisse, prudence avant les résultats de géants de la "tech"

publié le 31/10/2024

par Abigail Summerville

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, plombée notamment par le repli des fabriquants de semi-conducteurs, alors que les investisseurs se sont penchés sur un éventail de résultats trimestriels et attendaient avec prudence les résultats de Meta et de Microsoft après la clôture.

L'indice Dow Jones a cédé 0,22%, ou 91,51 points, à 42.141,54 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 19,25 points, soit 0,33%, à 5.813,67 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 104,82 points (0,56%) à 18.607,93 points.

Des données officielles publiées dans la journée montrent que le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a progressé au troisième trimestre de 2,8% sur un an, une hausse légèrement inférieure au consensus qui ressortait à 3%.

Un rapport distinct indique que le secteur privé américain a créé plus d'emplois qu'attendu en octobre.

Il est attendu que Wall Street soit volatile dans les prochaines semaines, du fait notamment de l'élection présidentielle américaine, dont l'issue est très indécise et qui sera suivie d'une réunion de la Réserve fédérale (Fed).

Les traders misent actuellement sur deux baisses des taux supplémentaires de la banque centrale américaine, lors de ses réunions de novembre puis de décembre. Dans l'attente de la publication après-clôture de leurs résultats trimestriels, les géants technologiques Microsoft et Meta Platforms ont progressé. Les marchés vont scruter l'impact sur leurs performances des lourds investissements déployés dans l'intelligence artificielle (IA).

Alphabet, le premier des cinq membres des "Sept Magnifiques" publiant leurs résultats cette semaine, a pris 2,8% après avoir battu mardi les attentes sur la période juillet-septembre grâce à ses ventes publicitaires et ses activités "cloud".

Cela a compensé en partie le recul des fabriquants de semi-conducteurs, plombés par les prévisions moroses d'Advanced Micro Devices et Qorvo, qui ont chuté respectivement de 10,6% et 27,3%. Super Micro Computer a plongé de 32,6% après qu'Ernst & Young a annoncé ne plus gérer la comptabilité du groupe. Nvidia a perdu 1,4%.

"Qorvo, Advanced Micro et Super Micro: ce sont des mouvements plutôt importants qui ont causé une certaine angoisse et atténué un peu les réjouissances après les résultats excellents de Google hier soir", a commenté Michael James, directeur général du trading chez Wedbush Securities.

Parmi les principaux secteurs majeurs du S&P-500, les technologies de l'information ont connu le plus important replu, tandis que les services de communication ont progressé dans le sillage d'Alphabet.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Rédigé par Jean Terzian)