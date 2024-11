Pré-ouverture Wall Street en ordre dispersé avec les tensions géopolitiques, avant Nvidia

publié le 21/11/2024

par Abigail Summerville

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, dans un contexte de préoccupation à propos de l'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine, tandis que les résultats décevants de Target ont pesé avant la publication, très attendue, après la clôture, des résultats de Nvidia.

L'indice Dow Jones a gagné 0,32%, ou 139,53 points, à 43.408,47 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 0,13 point à 5,917.11 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 21,32 points (0,11%) à 18.966,14 points.

Selon une information de reporters de guerre russes confirmée par un représentant sous couvert d'anonymat, l'Ukraine a lancé mercredi une série de missiles de croisière de fabrication britannique Storm Shadow contre le territoire russe, au lendemain de l'utilisation de missiles américains ATACMS, tandis que la Russie a annoncé avoir assoupli cette semaine sa doctrine nucléaire.

L'indice de volatilité de CBOE, considéré comme l'indicateur du niveau de peur à Wall Street, a bondi à 18,79 en séance avant de se replier à 17,24, qui constitue toutefois un pic depuis l'élection présidentielle américaine du 5 novembre.

"C'est devenu un peu plus défensif aujourd'hui après une nette hausse hier (mardi) grâce aux valeurs à forte croissance et au secteur de la 'tech'", a commenté James Regan, directeur de la recherche chez D.A. Davidson.

"Peut-être qu'il y a une position conservatrice avant les résultats de Nvidia, ou une réaction plus large aux résultats de Target, qui est un baromètre de la consommation", a-t-il déclaré. "Il y a aussi davantage de préoccupations géopolitiques avec les tensions en Ukraine et en Russie, et les Etats-Unis évacuant des ambassades".

En amont de la publication de ses résultats trimestriels, Nvidia a fini en repli de 0,76%, entraînant dans son sillage le secteur des technologies de l'information et pesant sur le Nasdaq.

Le fabricant de semi-conducteurs, poids lourd de l'intelligence artificielle (IA) dont l'essor a porté Wall Street cette année, pourrait éprouver des difficultés à impressionner les investisseurs, du fait des attentes élevées à son égard.

Target a plongé de 21,4% après avoir publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et communiqué des prévisions décevantes pour la fin d'année. Les valeurs à forte croissance comme Tesla et Amazon ont reculé.

