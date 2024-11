Pré-ouverture L'Europe profite d'un rebond technique en l'absence de Wall Street

publié le 28/11/2024

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes étaient dans le vert jeudi à mi-séance, profitant d'un rebond technique, notamment dans le compartiment des nouvelles technologies, après deux séances de repli des indices actions sur fond d'inquiétude d'une guerre commerciale alors que Wall Street est fermée pour cause de Thanksgiving. Les marchés américains rouvriront vendredi pour une séance écourtée après avoir clôturé mercredi dans le rouge en raison des craintes que la Réserve fédérale américaine (Fed) se montre plus prudente sur ses baisses de taux au regard des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Vers 12h05 GMT, le CAC 40 parisien, tombé mercredi à un creux depuis août, rebondit de 0,42% à 7.173,3 points, avec une légère accalmie sur l'obligataire. L'écart de rendement entre la dette française et allemande, monté mercredi à un plus haut depuis 2012, se réduit jeudi autour de 83 points de base. Le ministre français de l'Economie, Antoine Armand, a déclaré jeudi que le gouvernement, menacé par une motion de censure, était prêt à faire un geste en matière de taxation de l'électricité.

À Francfort, le Dax avance de 0,69% et à Londres, le FTSE progresse de 0,07%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'adjuge 0,41%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,58% et le Stoxx 600 0,33%.

Le secteur technologique en Europe grimpe de 1,46%, en passe d'enregistrer sa meilleure séance en deux semaines. L'agence Bloomberg a rapporté que les restrictions imposées par l'administration américaine sur les exportations de puces en Chine pourraient être moins sévères que prévu.

Le sentiment économique en zone euro s'est par ailleurs légèrement amélioré en novembre, selon les données publiées jeudi par la Commission européenne, tandis que la croissance des prêts aux entreprises a accéléré en octobre dans le bloc.

Le rebond en Europe reste toutefois fragile et la tendance pourrait évoluer avec la publication à 13h00 GMT des chiffres de l'inflation allemande. Les données préliminaires dans les länder allemands montrent que l'inflation a accéléré en novembre.

VALEURS EN EUROPE

Rémy Cointreau prend 4,26%, le directeur général du fabricant de vins et spiritueux ayant déclaré que la société avait atteint le fond aux Etats-Unis et qu'il était temps de se préparer à la reprise. Les fabricants de semi-conducteurs ASM International, BE Semiconductor et ASML gagnent de 2,57% et 4,06% en réaction à une information de Bloomberg selon laquelle l'administration de Joe Biden renoncerait à certaines mesures très strictes sur les ventes de puces à la Chine.

Direct Line Insurance s'envole de 42%, l'assureur ayant rejeté une offre de rachat de 3,28 milliards de livres sterling formulée par son principal concurrent Aviva (-3,16%), estimant que l'opération "sous-évalue considérablement" la société.

Uniper bondit de 5,93% à la faveur d'un relèvement de ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

Grifols recule encore, de 4,47%, après son repli de mercredi lié à l'abandon du projet de rachat du groupe espagnol par le fonds canadien Brookfield.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans est stable, à 2,158%, et celui de son équivalent français de même échéance s'affiche en repli de 2,8 points de base, à 2,991%, signe d'une accalmie sur le front politique. "Nous ne pensons pas que (Marine) Le Pen mettra à exécution ses menaces de renverser le gouvernement à court terme, mais cela rappelle aux marchés la situation précaire dans laquelle se trouve le pays", a déclaré Michiel Tukker, stratège taux européens chez ING.

CHANGES Le dollar progresse jeudi, dans des échanges limités en raison de Thanksgiving, après avoir touché mercredi un plus bas de deux semaines face à un panier de devises de référence.

L'indice mesurant les fluctuations du billet vert prend 0,15%, à 106,27 points.

L'euro recule de 0,16%, à 1,0547 dollar, et la livre sterling baisse de 0,11%, à 1,2664 dollar.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte alors que l'Opep+, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés, a reporté du 1er décembre au 5 décembre sa prochaine réunion, un sommet au Koweït des pays du Golfe étant prévu le 1er décembre.

Le Brent prend 0,78% à 73,4 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,68% à 69,19 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)