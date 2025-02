Pré-ouverture Wall Street morose dans un contexte d'incertitudes croissantes

publié le 26/02/2025

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, le S&P-500 et le Nasdaq reculant à des plus bas d'un mois, après la publication d'un rapport montrant la préoccupation accrue des consommateurs, avec pour effet de mettre en exergue les incertitudes économiques.

L'indice Dow Jones a gagné 0,37%, ou 159,95 points, à 43.621,16 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 28,00 points, soit 0,47%, à 5.955,25 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 260,54 points (1,35%) à 19.026,39 points.

Il s'agit d'une quatrième séance consécutive dans le rouge pour le S&P-500 et le Nasdaq, tandis que le Dow Jones a enregistré une petite hausse.

Alors que la consommation représente environ 70% du produit intérieur brut (PIB) américain, des données montrent que le moral des consommateurs a chuté plus qu'attendu en février, avec une baisse mensuelle sans précédent depuis août 2021.

Le rapport suggère que les Américains sont de plus en plus anxieux à l'égard du potentiel impact inflationniste de la politique commerciale de l'administration du président américain Donald Trump.

Notant que l'environnement politique n'aidait pas à rassurer les consommateurs, Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville en Virginie, a déclaré que les consommateurs et "possiblement les entreprises" patientent pour connaître la tournure des événements "avant d'effectuer des décisions d'achat majeures ou d'autres décisions commerciales".

"Il y a tout simplement un tas de raisons aujourd'hui de reporter des achats, y compris d'actions", a-t-il commenté. "De nombreuses entreprises expriment leur prudence à propos de l'orientation des dépenses des consommateurs, et le rapport du jour confirme cela", a-t-il ajouté.

"C'est clairement une séance sans risque, dans la continuité d'un mois sans risque".

Le président de la Réserve fédérale de Richmond, Tom Barkin, a déclaré que les incertitudes actuelles rendaient nécessaire d'adopter une approche prudente pour la politique monétaire.

Selon des données LSEG, les marchés anticipent que la banque centrale américaine laissera inchangés ses taux d'intérêt au premier semestre.

L'indice de volatilité de CBOE, considéré comme l'indicateur du niveau de peur à Wall Street, s'est établi à un pic depuis le 27 janvier.

Le bitcoin, qui illustre souvent l'appétence des investisseurs pour le risque, a reculé de 6,1%.

Parmi les principaux indices du S&P-500, les services de communication ont subi la baisse la plus importante du jour.

Côté valeurs, Nvidia a cédé 2,8% à la veille de la publication très attendue de ses résultats trimestriels, tandis que des informations de presse font état de la volonté de l'administration américaine de restreindre davantage les exportations de semiconducteurs vers la Chine. Zoom Communications a décliné de 8,5% après avoir fait part d'une prévision annuelle décevante. Eli Lilly a progressé de 2,3% après avoir annoncé vendre aux Etats-Unis des doses plus concentrées de son traitement Zepbound contre la prise de poids.

(Rédigé par Jean Terzian)