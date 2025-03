Fermeture Wall Street dans le rouge sur fond d'escalade des tensions commerciales

publié le 04/03/2025

par Chibuike Oguh, Johann M Cherian et Sukriti Gupta

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi sur fond d'escalade des tensions commerciales avec l'entrée en vigueur en début de journée d'importants droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur les produits en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine.

L'indice Dow Jones a cédé 1,55%, ou 670,25 points, à 42.520,99 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 71,57 points, soit 1,22%, à 5.778,15 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 65,03 points (0,35%) à 18.285,16 points.

Ottawa et Pékin ont annoncé des mesures de rétorsion, tandis que Mexico a promis de répondre à la décision de Washington sans donner de détails pour l'heure.

Cette escalade commerciale vient s'ajouter à des préoccupations sur les coupes dans le budget de l'administration fédérale américaine - Donald Trump a ordonné une "purge" devant concerner plus de 100.000 fonctionnaires - et inquiète Wall Street, a commenté Ben McMillan, directeur des investissements chez IDX Insights, à Tampa en Floride.

"La perspective est que les droits de douane vont provoquer une hausse des prix et, par conséquent, une baisse des dépenses", a-t-il dit.

En passe de se retrouver en zone de correction, le Nasdaq a finalement effacé une partie de ses pertes au cours d'une séance en dents de scie. Il a fini en baisse de 9,3% par rapport à son record de clôture du 16 décembre dernier.

L'indice de volatilité de CBOE, considéré comme l'indicateur du niveau de peur à Wall Street, a grimpé de 3,20% à un pic depuis le 20 décembre dernier.

Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments, à New York, a souligné les craintes d'un ralentissement de la croissance. "Dans ces circonstances, les banques ont des revenus en baisse puisque moins de biens et de services circulent au sein de l'économie", a-t-il déclaré.

Parmi les principaux secteurs du S&P-500, la finance et l'industrie ont subi les replis les plus importants du jour.

Citigroup et JPMorgan Chase & Co ont décliné respectivement d'environ 6% et 4%, pesant sur le secteur bancaire dans son ensemble qui a cédé 4,7%.

Les constructeurs automobiles Ford et General Motors, qui ont de vastes chaînes d'approvisionnement à travers l'Amérique du Nord, ont chuté respectivement de 2,9% et 4,6%. Target a perdu 3% après avoir communiqué des prévisions annuelles inférieures aux attentes. Best Buy a dégringolé de 13,3% à la suite d'un avertissement sur ses perspectives.

Walgreens a progressé alors que des informations de presse ont fait état d'un accord de rachat avec le fonds Sycamore Partners.

(Rédigé par Jean Terzian)