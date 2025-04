Fermeture Wall Street en ordre dispersé, préoccupée par les taxes réciproques de Trump

publié le 01/04/2025

par David French

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, le S&P-500 et le Nasdaq s'inscrivant dans le vert à l'issue d'une séance en dents de scie dominée par l'incertitude chez les investisseurs, en amont des annonces de taxes réciproques promises par le président américain Donald Trump.

L'indice Dow Jones a cédé 0,03%, ou 11,80 points, à 41.989,96 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 21,22 points, soit 0,38%, à 5.633,07 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 150,60 points (0,87%) à 17.449,89 points.

La Maison blanche a fait savoir que Donald Trump s'exprimerait mercredi à 16h00 (20h00 GMT), soit au moment de la clôture à Wall Street, lors de ce qu'il a appelé le "Jour de la Libération" (Liberation Day) devant marquer le lancement d'une politique commerciale présentée comme favorable aux consommateurs et produits américains.

Face aux multiples annonces commerciales effectuées par Donald Trump depuis le début de son second mandat, le 20 janvier, les marchés financiers ont été volatiles ces dernières semaines, préoccupés par l'impact que pourraient avoir sur l'économie et l'inflation les vastes séries de droits de douane promises par le président américain.

Si davantage de clarté sur la spécificité des mesures est attendue avec la prise de parole de Donald Trump mercredi après-midi, une grande incertitude devrait persister à l'égard des répercussions, avec pour effet l'absence de direction claire pour Wall Street.

Estimant que la confiance sur les marchés a été "douchée", Garrett Melson, stratégiste chez Natixis Investment Managers Solutions, a dit ne pas penser "que nous aurons le type de clarté voulue par les investisseurs et les dirigeants d'entreprises".

"Au bout du compte, nous passons beaucoup de temps à parler de droits de douane", a-t-il ajouté, "mais un fait plus important est que nous avons affaire à une économie qui ne tourne pas à plein régime".

Par conséquent, a-t-il poursuivi, les investisseurs "jouent la montre".

Cela a été mise en exergue mardi, les principaux indices de Wall Street ayant oscillé entre gains et replis au fil de la séance, avant de reprendre de la hauteur avant la clôture.

Les investisseurs semblent avoir fait fi de données montrant que l'activité manufacturière aux Etats-Unis s'est contractée en mars, tandis qu'un rapport distinct indique que les offres d'emploi ont reculé dans le pays en février.

Un rebond des valeurs technologiques, qui ont connu parmi les plus fortes baisses depuis le début de l'année, a profité au Nasdaq et au S&P-500, permettant à ce dernier de compenser le recul des secteurs aériens et de la santé.

Tesla a pris 3,6% à la veille de la publication de ses livraisons trimestrielles, tandis que d'autres membres des "Sept Magnifiques" ont aussi fini en hausse, tels Amazon, Microsoft et Meta Platforms.

Johnson & Johnson a décliné de 7,6% après qu'un juge américain a rejeté une proposition de 10 milliards de dollars émise par le groupe pharmaceutique pour mettre fin à des dizaines de milliers de plaintes liées à son talc.

Par ailleurs, les compagnies Delta Air Lines, American Airlines et Southwest Airlines ont toutes décliné, entre 2,4% et 5,9%, alors que des analystes de Jefferies ont revu à la baisse leurs recommandations, sur fond de craintes que l'incertitude économique puisse nuire à la demande de voyages.

(Rédigé par Jean Terzian)