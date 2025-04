Fermeture Wall Street en hausse, entre résultats solides et optimisme sur le commerce

publié le 22/04/2025

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, alors que les investisseurs se sont montrés plus actifs après la publication d'un éventail de résultats trimestriels solides et des signaux laissant entrevoir une désescalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

L'indice Dow Jones a gagné 2,66%, ou 1.016,57 points, à 39.186,98 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 129,56 points, soit 2,51%, à 5.287,76 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 429,52 points (2,71%) à 16.300,42 points.

Les principaux indices de Wall Street ont tous les trois progressé de plus de 2%, suggérant que les investisseurs ont fait fi de la rhétorique de plus en plus agressive adoptée par le président américain Donald Trump à l'égard du patron de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, considéré comme une force stabilisatrice pour les marchés.

Interrogé sur les attaques formulées par Donald Trump à l'encontre de Jerome Powell, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a souligné que l'indépendance de la banque centrale américaine était "fondamentale" pour l'économie.

Reste que le S&P-500 se trouve à environ 14% de son record de clôture du 19 février dernier, alors que les multiples annonces commerciales de Donald Trump ces dernières semaines ont secoué et fait plonger les marchés financiers.

Le chef de la Maison blanche, qui a suspendu le 9 avril l'essentiel des taxes dites réciproques visant les produits de dizaines de pays mais, a relevé les surtaxes sur les importations en provenance de Chine.

Décrivant comme une "corvée" de potentielles négociations entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a dit mardi penser toutefois qu'il y aurait une désescalade des tensions commerciales entre Washington et Pékin.

Cela fait dire à Ryan Detrick, stratégiste en chef de Carson Group, à Omaha, que "les montagnes russes continuent".

"Washington comprend que l'incertitude à propos des droits de douane nuit aux marchés. Peut-être pourrons-nous avoir des annonces positives sur le plan commercial", a-t-il déclaré, ajoutant que le léger "dégel" avec la Chine perçu dans les commentaires de Scott Bessent a porté Wall Street.

Le contexte commercial et ses incertitudes ont poussé le Fonds monétaire international (FMI) à revoir à la baisse sa prévision de croissance pour l'économie américaine cette année. Le FMI s'attend à ce que le produit intérieur brut des Etats-Unis progresse seulement de 1,8% en 2025.

En parallèle à la questions des droits de douane, la saison des résultats trimestriels a pris de la vitesse. Parmi les 82 entreprises du S&P-500 ayant déjà publié leurs revenus, 73% d'entre elles ont dépassé le consensus, selon des données LSEG.

"Les résultats actuels montrent la continuation de fondamentaux, ce qui n'est pas une surprise", a dit Bill Merz, directeur de la recherche de marché chez U.S. Bank Wealth Management, à Minneapolis. Il a ajouté que les prévisions des entreprises étaient très attendues, du fait des droits de douane.

Tous les principaux indices du S&P-500 ont fini la séance dans le vert, au premier rang desquels la finance.

3M a pris 8,1% à la suite de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, même si le conglomérat a prévenu que son bénéfice annuel devrait être affecté par les droits de douane. Northrop Grumman a plongé de 12,7% pour avoir fait état d'un net recul de son bénéfice trimestriel.

(Rédigé par Jean Terzian)