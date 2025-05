Fermeture CAC40: séance maussade marquée par un nouveau repli du luxe

publié le 21/05/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris achève la séance sur un repli de 0,4%, à 7910 points, pénalisée par le luxe qui chute à nouveau avec -2,5% pour Kering, -2,2% pour LVMH et -2,1% pour Hermès. Outre-Rhin, le DAX40 s'offre un nouveau record en grappillant plus de 0,3%, vers 24 120 points, tandis que l'Euro-Stoxx50 reste tout juste à l'équilibre.

Wall Street creuse un peu ses pertes avec -0,2% pour S&P500 et -0,7% pour le Dow Jones... mais le Nasdaq repasse positif (+0,3%) dans le sillage d'Alphabet avec +5,3% ou Nvidia (+1%).Les indices US semblent à peine préoccupés par des taux qui continuent de se tendre avec un '10 ans' à 4,535% (+5Pts) et un '30 ans' à 5,01% (+4,5Pts et pire niveau depuis plus de 20 ans).

Quant au Japon, le krach obligataire continue -dans l'indifférence générale-avec un '30 ans' à 3,16% et un '40 ans' à 3,58% (pires niveaux de l'histoire).En Europe, les Bunds affichent également +4Pts à 2,6400% et nos OAT se tendent de +4,6Pts vers 3,305%.'Le rebond massif des actions auquel nous assistons depuis quelques semaines soulève des interrogations légitimes sur sa solidité, tant les valorisations et l'environnement dans lequel il intervient est différent de 2018 ou de 2020', jugeait-on ainsi chez IG France.

Signe d'un certain regain d'aversion au risque parmi les investisseurs, l'actif refuge par excellence qu'est l'or a continué de progresser ce mardi, le métal jaune s'établissant ainsi au-dessus des 3.300 dollars l'once.'Les inquiétudes persistantes concernant la santé budgétaire américaine et les risques macroéconomiques plus larges ont continué de lui offrir un soutien', explique Quasar Elizundia, Expert Research Strategist chez Pepperstone.Ce dernier pointe aussi des récents commentaires de membres de la Fed, qui ont insufflé de la prudence quant à des baisses de taux au second semestre, ainsi qu'une situation géopolitique qui 'ajoute à la complexité'.

Seule donnée macroéconomique majeure du jour, l'indice des prix à la consommation du Royaume-Uni ressort en forte augmentation de 3,5% sur un an en avril, en accélération donc par rapport à 2,6% en mars (contre 3,3% attendu).L'Euro poursuit sa remontée face au billet vert avec +0,5% vers 1,134$, le pétrole reste cède 0,6%, à 65,2$ à Londres.Côté valeurs, Saint-Gobain a annoncé la construction d'une nouvelle usine bas carbone d'isolation en laine de roche haute performance au Royaume-Uni. Bénéficiant de technologies de pointe, sa capacité pourrait atteindre 100.000 tonnes par an.Au chapitre des opérations financières, Kering a réalisé une émission obligataire pour un montant total de 750 millions d'euros à 10 ans, tandis qu'Arkema a placé des obligations hybrides à durée indéterminée pour 400 millions d'euros.

Publicis a réalisé l' acquisition de Captiv8, une plateforme de marketing d'influence qui dispose d'un réseau de 15 millions de créateurs dans le monde, couvrant 95 % des influenceurs de plus de 5 000 abonnés.A l'occasion de sa publication semestrielle, la Compagnie des Alpes a relevé mardi soir son objectif d'excédent brut opérationnel pour l'ensemble de l'exercice en cours, visant désormais pour celui-ci une croissance d'environ 15%.Enfin, Thales annonce la signature d'un accord avec Tawazun Council pour la production locale de radars de surveillance aérienne aux Émirats arabes unis.