Pré-ouverture Wall Street ouvre en baisse après l'inflation PCE

publié le 29/08/2025

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, alors que les investisseurs ont pris connaissance des chiffres sur l'inflation PCE aux Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 60,97 points, soit 0,13%, à 45.575,93 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,22% à 6.487,68 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,38%, soit 82,94 points, à 21.622,22 points.

Ce vendredi, tous les regards se tournent vers les données économiques. Les prix à la consommation aux États-Unis ont accéléré sur un an en juillet, conformément aux attentes, selon les données publiées vendredi par le département du Commerce.

"Les chiffres publiés aujourd'hui (...) laissent la porte grande ouverte à la Fed pour procéder à une baisse lors de sa réunion du 17 septembre", estime Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth.

Selon les données compilées par LSEG, les investisseurs tablent sur une probabilité de 84,2% que la Fed abaisse ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de septembre, une hypothèse renforcée par les commentaires accommodants du président Jerome Powell à Jackson Hole, où il a reconnu la faiblesse du marché du travail.

Jeudi soir, le gouverneur Christopher Waller, candidat à la présidence de la banque centrale, a déclaré qu'il souhaitait commencer à baisser les taux dès le mois prochain.

Aux valeurs, Caterpillar chute de 3,16% au lendemain de l'annonce par le fabricant d'équipements lourds d'une hausse des dépenses liées aux droits de douane pour 2025.

Marvell Technology, dans le rouge aussi, chute de 16,43%, les perspectives de demande pour les centres de données du fabricant de puces ayant été inférieures aux attentes des investisseurs.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)