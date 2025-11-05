Ouverture Wall Street ouvre stable après l'enquête ADP sur l'emploi

publié le 05/11/2025

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert mercredi sur une note pratiquement stable après la parution de l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis qui relègue temporairement au second plan l'inquiétude sur un risque de survalorisation des actifs financiers, notamment dans l'intelligence artificielle (IA).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 4,65 points, soit 0,01%, à 47.080,59 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,97 points, soit 0,03%, à 6.769,58 points.

Le Nasdaq Composite progresse de 10,27 points, soit 0,04%, à 23.358,90 points.

Les trois grands indices avaient fini mardi dans le rouge, avec un net repli pour le S&P 500 et le Nasdaq.

Un peu plus d'une heure avant l'ouverture de Wall Street, l'enquête mensuelle du cabinet ADP a montré que les créations d'emplois par le secteur privé aux Etats-Unis avaient rebondi en octobre, à 42.000, après la destruction surprise de 29.000 emplois en septembre.

Faute d'indicateurs économiques officiels aux Etats-Unis pour cause de "shutdown", la fermeture des services de l'administration fédérale étant à son deuxième mois, la durée la plus longue dans l'histoire du pays, les investisseurs se replient sur les indicateurs alternatifs.

"En l'absence de données gouvernementales, nous devons nous contenter de ce que nous pouvons obtenir, et ADP est probablement la source la plus fiable pour indiquer la santé du marché du travail actuellement", résume Art Hogan, chef stratège marchés chez B Riley Wealth.

De nombreux économistes invitent cependant à la prudence dans l'interprétation de l'enquête ADP, soulignant notamment des différences de méthodologie avec le rapport mensuel officiel sur l'emploi, qui devait initialement être publié le 3 octobre et qui est attendu ce vendredi si le shutdown est entre-temps levé.

La faiblesse des variations mercredi à Wall Street et le niveau élevé de l'indice VIX de la volatilité traduisent une certaine prudence alors que Goldman Sachs et Morgan Stanley ont mis en garde la veille contre une éventuelle correction boursière, tandis que des fonds spéculatifs redoutent une bulle sur l'IA.

L'indice S&P 500 se négocie actuellement à 23,3 fois les bénéfices attendus, le niveau le plus élevé depuis le début du siècle et bien au-dessus de sa moyenne sur 20 ans qui est de 16, selon les données LSEG.

Cela rend particulièrement nerveux les investisseurs, notamment dans l'analyse qu'ils font des résultats des entreprises. Advanced Micro Devices (AMD) cède ainsi 2,08% malgré l'annonce par le groupe d'une prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieure aux attentes du marché alors que le titre a plus que doublé depuis le début de l'année.

Nvidia, considéré comme le leader dans l'IA, recule également de 0,40%.

Super Micro Computer, autre valeur du secteur de l'IA, abandonne 2,55% après des résultats trimestriels inférieurs aux estimations de Wall Street.

Dans les autres secteurs, Humana plonge de 7,73%, l'assureur santé n'ayant pas fourni de prévisions concernant son bénéfice pour 2026, tandis qu'au moins deux analystes ont noté que l'absence de clarté sur le prochain exercice devrait peser sur le sentiment.

Mcdonald's avance de 2,60% après la publication par la chaîne de restauration rapide d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu au troisième trimestre.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)