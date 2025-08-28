Fermeture Wall Street termine en baisse, la tech pèse

publié le 29/08/2025

NEW YORK (Reuters) -La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, plombée par les mauvaises performances de Dell, Nvidia et d'autres valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones a reculé de 0,20% à 45.544,88 points.

Le S&P-500, plus large, a cédé 0,64% à 6.460,26 points au lendemain d'un record de clôture.

Le Nasdaq Composite a perdu 1,15% à 21.455,55 points.

Sur la semaine, le Dow baisse de 0,19%, le S&P 500 de 0,1% et le Nasdaq de 0,19%. Sur le mois écoulé, le S&P 500 a pris 1,91%, le Nasdaq 1,58% et le Dow Jones a grimpé de 3,21%, selon des données provisoires.

Dell a chuté de près de 9%, une des plus fortes baisses du S&P 500, malgré le relèvement de ses perspectives annuelles, en raison du coût de fabrication jugé élevé de ses serveurs optimisés pour l'IA sur fond de concurrence accrue.

Nvidia a perdu 3,4%, sa troisième séance de baisse consécutive depuis la publication, mercredi, de ses résultats trimestriels inférieurs aux attentes du marché.

Le sous-indice S&P des technologies a baissé de 1,63%.

Sur le front macro-économique, les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis pour juillet ont montré une accélération de l'inflation, conformément aux attentes des économistes, ce qui ne remet cependant pas en cause à leurs yeux le scénario d'une baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale (Fed) en septembre.

"Même si nous constatons une poussée de l'inflation, la Fed pourrait passer outre, étant donné que cela sera lié aux droits de douane et de nature temporaire", a estimé Jim Smigiel, responsable des investissements à SEI.

La Bourse de New York sera fermée lundi pour le Labor Day.

======================================================== NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Noel Randewich, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)