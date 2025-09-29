Pré-ouverture Wall Street vue dans le vert malgré le risque de "shutdown" aux USA, l'Europe en hausse prudente

publié le 29/09/2025

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent lundi à mi-séance, même si une certaine prudence reste de mise alors qu'une éventuelle fermeture partielle des administrations fédérales américaines risque de retarder la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis et d'une série d'autres données clés.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,44% pour le Dow Jones, de 0,54% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,66% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,11% à 7.879,56 points vers 10h53 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,19% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,61%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,12%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,24% et le Stoxx 600 avance de 0,28%.

Les Bourses européennes ont démarré la semaine sur une note positive, mais avec les yeux rivés sur les États-Unis, où le président Donald Trump rencontrera lundi les principaux dirigeants démocrates et républicains du Congrès pour discuter de la prolongation du financement des administrations fédérales et éviter un shutdown, qui, si aucun accord n'est trouvé, débuterait mercredi.

Les analystes de BofA estiment que cette situation ne ralentirait que légèrement la croissance économique et rappellent que l'impact sur les marchés financiers a été minime par le passé.

Le shutdown pourrait toutefois retarder la publication de données économiques clés, telles que le rapport sur l'emploi prévu vendredi, et ainsi compliquer les décisions en matière de politique monétaire à un moment où les investisseurs veulent croire que l'assouplissement est en bonne voie.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a abaissé ce mois-ci son taux directeur pour la première fois en 2025 et doit se réunir à nouveau le 29 octobre prochain. Les marchés, rassurés vendredi par la publication de l'indice PCE des prix à la consommation en ligne avec les attentes, tablent sur une probabilité de 90% d'une nouvelle réduction des coûts d'emprunt en octobre, avec environ 65% de probabilité d'une autre en décembre.

Des doutes avaient toutefois surgi la semaine dernière en raison de la résistance de l'économie, accompagnée d'une série de commentaires plutôt "hawkish" de la part de certains membres de la banque centrale.

Plusieurs responsables de la Fed doivent s'exprimer au cours de la journée, notamment le président de la Fed de New York, John Williams, le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, et le gouverneur Christopher Waller.

Sur le front des données, les investisseurs ont appris lundi que la confiance économique s'était légèrement améliorée en septembre, selon les données publiées lundi par la Commission européenne.

Les marchés attendent par ailleurs la publication mercredi des données préliminaires sur l'inflation de la zone euro pour le mois d'août.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Exosens progresse de 2,8% après avoir annoncé lundi la signature d'un contrat "majeur" d'approvisionnement avec le ministère espagnol de la Défense.

Stellantis s'est retourné à la hausse et gagne 1,2% après avoir annoncé lundi la nomination de Joao Laranjo au poste de directeur financier ("Chief financial officer"), avec effet immédiat.

TotalEnergies, qui tient lundi une journée investisseurs et a annoncé la cession de 50% d'un portefeuille d'actifs solaires en Amérique du Nord et un investissement dans des actifs de production de gaz naturel aux États-Unis, recule de 1,1%.

A Londres, GSK prend 2,8% après l'annonce par le fabricant de médicaments du départ d'Emma Walmsley de son poste de directrice générale et de son remplacement en janvier par Luke Miels.

Genmab cède 2% après avoir conclu un accord pour acquérir la société de biotechnologie Merus NV pour 8 milliards de dollars.

Lufthansa, qui va supprimer 4.000 emplois administratifs d'ici 2030, prend 1,32%.

Les valeurs minières européennes progressent pour leur part de 1,09%, soutenues par la hausse du cours de l'or qui a atteint un niveau record lundi, tandis que le cour du cuivre à Londres progresse également.

TAUX

Les rendements des obligations d'État de la zone euro reculent lundi, avant la publication cette semaine de données clés en Europe et aux États-Unis, et alors que les marchés tablent sur une nouvelle baisse des taux de la Fed en octobre.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 2,3 points de base à 2,7223%. Le deux ans cède 1,0 point de base à 2,0226%.

Les rendements baissent également aux Etats-Unis.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 4,3 points de base à 4,1445%. Le deux ans perd 1,8 point de base à 3,6287%.

Les rendements obligataires ont toutefois progressé partout dans le monde au cours des deux dernières semaines, alors que les décideurs de la Fed se sont montrés prudents quant à de futures réductions des taux.

CHANGES

Le dollar est en baisse lundi, dans l'attente d'une série de publications économiques américaines et alors que les investisseurs évaluent le risque de shutdown et les paris de nouvelles réductions des taux de la Fed.

Le billet vert perd 0,19% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,15% à 1,1719 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en baisse lundi alors que le Kurdistan irakien a repris ses exportations de pétrole brut via la Turquie au cours du week-end, parallèlement aux projets de l'Opep+ d'augmenter à nouveau la production de pétrole en novembre, ce qui va accroître l'offre mondiale.

Le Brent perd 1,47% à 69,10 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 1,75% à 64,57 dollars.

MÉTAUX

Le prix de l'or a dépassé les 3.800 dollars l'once pour la première fois lundi, un record porté par les espoirs d'une réduction des taux de la Fed qui ont affaibli le dollar, tandis que les inquiétudes concernant un possible shutdown ont soutenu la demande pour les valeurs refuges.

Il évolue à 3817,39 dollars l'once vers 10h47 GMT.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)