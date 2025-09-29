Pré-ouverture Wall Street vue en baisse avec les craintes de "shutdown", l'Europe dans le rouge

publié le 30/09/2025

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue en baisse mardi et les Bourses européennes reculent légèrement à mi-séance, à l'exception du Dax allemand, alors que les investisseurs évaluent l'impact d'un possible "shutdown" de l'administration fédérale américaine et digèrent une série de données plutôt mitigées. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,29% pour le Dow Jones, de 0,18% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,16% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 0,36% à 7.852,21 points vers 10h45 GMT. À Francfort, le Dax grappille 0,10% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,01%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,07%, le FTSEurofirst 300 abandonne 0,11% et le Stoxx 600 perd 0,08%.

La possibilité d'une paralysie budgétaire aux États-Unis dès mercredi semble possible alors que les démocrates et les républicains au Congrès n'ont pas réussi à trouver un accord sur le financement du gouvernement.

Un shutdown pourrait mettre au chômage technique des centaines de milliers de fonctionnaires, perturber le trafic aérien et le versement des aides sociales et retarder la publication d'une série de données clés pour la Réserve fédérale (Fed), y compris le très suivi rapport sur l'emploi américain, prévu vendredi.

"La crainte ici est que si la fermeture a lieu, elle pourrait être longue et si nous n'obtenons pas le rapport sur l'emploi vendredi ou le prochain chiffre de l'IPC, quelle sera la position de la Fed ?", se demande James Rossiter, responsable de la stratégie macroéconomique mondiale chez TD Securities à Londres.

Dans ce contexte d'incertitude, l'enquête Jolts prévue mardi sur les offres d'emploi aux États-Unis fera l'objet d'une attention particulière, car les investisseurs veulent croire à une nouvelle baisse des taux d'intérêt par la Fed en octobre, un scénario sur lequel la plupart d'entre eux parient pour l'instant.

En Europe, la séance de mardi est plutôt chargée sur le plan des données : les ventes au détail allemandes ont affiché une baisse surprise en août, tandis qu'en Grande-Bretagne, le ralentissement du PIB au troisième trimestre a été confirmé par les chiffres publiés dans la matinée, ce qui souligne les défis auxquels est confrontée la ministre des Finances Rachel Reeves alors qu'elle se prépare à présenter le prochain budget.

En France, les prix à la consommation (CPI) harmonisés aux normes européennes ont accéléré à 1,1% sur un an en septembre, selon l'Insee, tandis que les prix à la production (PPI) dans l'Hexagone ont reculé en août de 0,2%.

Les investisseurs devront examiner à partir de 12h00 GMT les chiffres de l'inflation allemande pour le mois de septembre. Selon les données préliminaires publiées mardi, l'inflation a augmenté dans quatre Länder clés.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Aux valeurs, Valneva bondit de plus de 12%, en tête du SBF 120, après des résultats positifs pour Ixchiq, son vaccin à une dose contre le chikungunya.

TotalEnergies recule de 2,3%, poursuivant les pertes de la séance de lundi, alors que le groupe français est pénalisé, comme le reste du secteur, par la baisse des prix du pétrole. Son homologue britannique BP recule pour sa part de 0,92%.

A Londres, Asos plonge de 10% après avoir averti sur ses résultats, le détaillant britannique de mode en ligne s'attendant à ce que son chiffre d'affaires annuel soit inférieur aux attentes du marché en raison de la faible demande des consommateurs.

Le joaillier danois Pandora, qui a annoncé mardi que son directeur général, Alexander Lacik, quitterait son poste en mars 2026 après sept ans à la tête de l?entreprise, cède 1,8%.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro sont plutôt stables mardi, dans l'attente des données sur l'inflation en Allemagne, même si les analystes jugent qu'ils sont peu susceptibles de modifier les prévisions selon lesquelles la Banque centrale européenne (BCE) maintiendra ses taux d'intérêt à des niveaux proches de ceux actuels jusqu'à début 2027.

Le rendement du Bund allemand à dix ans ressort à 2,7096%. Le deux ans évolue pour sa part à 2,0228%.

Les rendements des obligations allemandes sont en outre en passe d'enregistrer leur première baisse mensuelle depuis avril, revenant à des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis l'annonce par Berlin de son intention d'augmenter massivement ses dépenses budgétaires.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans perd 1 point de base à 4,1309%. Le deux ans cède 2,3 points de base à 3,6104%.

CHANGES Le dollar recule de 0,11% face à un panier de devises de référence, dans un contexte d'incertitude concernant la possibilité d'un shutdown aux Etats-Unis.

L'euro gagne 0,14% à 1,1741 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole poursuivent leurs baisses mardi, dans l'attente d'une nouvelle augmentation de la production de l'Opep+ et alors que la reprise des exportations depuis la région du Kurdistan irakien via la Turquie a renforcé les anticipations du marché concernant un excédent de l'offre.

Le Brent diminue de 0,6% à 67,56 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,68% à 63,02 dollars.

MÉTAUX

Les cours de l'or sont en baisse mardi, les investisseurs optant pour des prises de bénéfice après que le métal a touché un niveau record de 3.871,45 dollars l'once plus tôt en séance.

L'or, valeur refuge par excellence, qui évolue à 3.809,59 dollars, s'achemine vers son meilleur mois depuis juillet 2020.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 12h00 Inflation IPCH préliminaire septembre +0,1% +0,1%

- sur un an +2,2% +2,1%

USA 14h00 Offres d'emplois (enquête août 7,185 7,181

Jolts) millions millions

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

