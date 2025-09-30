Fermeture CAC 40: relève la tête en toute fin de séance et cale au seuil des 7900 pts

publié le 30/09/2025

(Zonebourse.com) - Après avoir passé l'essentiel de la séance dans le rouge, la Bourse de Paris est parvenue à relever la tête en toute fin de journée : au gong final, le CAC 40 s'arroge un gain 0,19% à 7895 points.L'indice parisien est soutenu par Publicis (+2,2%), Capgemini (+1,8%) ou encore Eurofins Scientific (+1,6%), mais doit composer avec les incertitudes autour d'un potentiel 'shutdown' aux Etats-Unis - un psychodrame politique annuel qui se conclut invariablement par une hausse intersidérale du plafond de la dette.

Dans ce contexte, la prudence est également à l'oeuvre aux Etats-Unis, où le S&P500, le Nasdaq et le Dow Jones reculent de 0,2% à 0,3%.'L'impact direct d'un 'shutdown' (fermeture partielle des administrations fédérales) sur les marchés financiers est susceptible d'être réduit', tempérait hier Mark Haefele, chief investment officer d'UBS Global Wealth Management.Aussi, ce dernier indiquait 'maintenir des perspectives positives pour les actions américaines, qui devraient continuer à être soutenues par des fondamentaux favorables et des thèmes d'innovations transformantes'.

'Les investisseurs qui cherchent à gérer les risques liés au timing devraient envisager d'utiliser les baisses du marché pour accroître leur exposition à nos secteurs préférés', poursuivait-il, mentionnant par exemple les utilities et la santé.De nombreuses données étaient attendues en ce dernier jour de septembre, notamment en France avec une première estimation de l'inflation pour le mois qui s'achève et les dépenses de consommation des ménages pour août.Selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient en France de 1,2% sur un an en septembre 2025, marquant ainsi une accélération de l'inflation exprimée en rythme annuel après +0,9% en août.

Cette hausse du taux d'inflation annuel s'expliquerait par une nette accélération des prix des services, liée à une baisse beaucoup moins soutenue des prix des services de communication et à une accélération de ceux des services de santé.En août 2025, les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont légèrement augmenté sur un mois avec un gain de 0,1% en volume (après -0,6% en juillet, données révisées d'une estimation initiale qui était de -0,3%).L'Insee, qui publie ces chiffres, précise que la consommation en biens fabriqués rebondit de 0,3% en août (après -0,3% le mois précédent), tandis que la consommation alimentaire et celle en énergie sont quasi stables.Toujours au chapitre des statistiques du jour, l'indice PMI de Chicago ressort en baisse à 40,6 contre 41,5, les créations d'emplois (rapport 'Jolts' du département du Travail) ressortent plus vigoureuses que prévu à 7,227 millions en août, contre 7,208 millions (révisé de 7,181 millions) en juillet.

Sur le front obligataire, les T-Bonds à '30 ans' stagnent vers 4,704%, le '10 ans' efface -1,3Pt vers 4,128%.Pas plus de 0,5Pt de base d'écart non plus sur nos OAT (3,532%) et les Bunds (2,700%) : on peut clairement parler de stagnation depuis l'ouverture.Les parités ne bougent pas non plus sur le FOREX avec un euro à 1,174 USD.Notons que le pétrole poursuit son repli à Londres avec un Brent à -0,8%, soit 67,1 USD le baril.Dans l'actualité des valeurs, Valneva fait état de données quatre ans après une vaccination avec une seule dose de son vaccin contre le chikungunya, démontrant une persistance des anticorps chez les 65 ans et plus, comparable à celle des jeunes adultes.Nexity annonce la mise en place d'un nouveau comité exécutif de 7 membres, présidé par sa PDG Véronique Bédague, pour 'piloter la mise en oeuvre de la stratégie avec pour priorité le déploiement du 'New Nexity' et prendre les arbitrages nécessaires'.Pierre & Vacances-Center Parcs confirme prévoir un EBITDA ajusté à plus de 180 millions d'euros sur l'exercice 2025, revendiquant 'un bilan positif sur la saison estivale', et affiche un objectif de 270 MEUR à horizon 2030.

Atos annonce un partenariat stratégique entre sa division Eviden et Vates, entreprise française pionnière dans la virtualisation open-source, pour 'fournir une solution fiable, efficace et pérenne, prête à répondre aux besoins réels d'une infrastructure'.Air Liquide va construire, détenir et exploiter deux nouvelles installations de production de gaz industriels pour un fabricant majeur de semi-conducteurs à Singapour. Ces nouvelles installations représentent un investissement total de 130 millions d'euros.Vinci annonce que sa filiale néo-zélandaise HEB Construction, dans le cadre d'un groupement aux côtés de Fulton Hogan, WSP et Aurecon, s'est vu attribuer la réalisation d'un tronçon de 12 kilomètres d'une nouvelle autoroute à quatre voies (State Highway 1).Enfin, Emeis publie une perte nette part du groupe ramenée à -137 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, contre -257 MEUR un an auparavant, ainsi que des marges opérationnelles et un cash-flow en nette amélioration.