Fermeture Wall Street termine en hausse malgré le risque d'un "shutdown"

publié le 30/09/2025

par Sinéad Carew et Niket Nishant

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mardi, alors que les investisseurs se préparent à une éventuelle fermeture de l'administration fédérale si aucun accord sur le budget n'est trouvé avant minuit.

L'indice Dow Jones a gagné 0,18%, ou 81,82 points, à 46.397,89 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 27,25 points, soit 0,41% à 6.688,46 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 68,86 points, soit 0,31% à 22.660,009 points.

Les marchés d'actions ont réussi à enregistrer des gains après une séance en dents de scie, dans un contexte qui invite pourtant à la prudence à l'approche de l'heure butoir de minuit pour parvenir à un accord sur le budget américain et éviter un "shutdown" qui risque de retarder la publication d'une série de données clés pour la Réserve fédérale (Fed).

Le président américain Donald Trump a prévenu mardi les Démocrates du Congrès qu'un "shutdown" permettrait à son administration de prendre des mesures "irréversibles", comme notamment la fermeture de programmes qui leur importe.

Bien que de précédents "shutdowns" aient eu un impact limité sur les marchés, certains analystes ont prévenu que si une fermeture de l'administration fédérale intervenait cette fois-ci, son effet pourrait être plus important en raison du contexte économique.

Dans l'attente de connaître l'issue du débat budgétaire, l'enquête JOLTS du département du Travail publiée mardi a pris une importance particulière, révélant que les offres d'emploi ont augmenté en août, mais que les embauches ont diminué, ce qui ne remet pas en cause le pari du marché sur une baisse des taux en octobre.

Aux valeurs, Pfizer a progressé après que Donald Trump a annoncé avoir conclu un accord avec le laboratoire pharmaceutique sur la baisse des prix de tous ses médicaments vendus dans le cadre du programme d'assurance maladie "Medicaid" aux Etats-Unis.

Les compagnies aériennes comme Southwest Airlines et United Airlines ont reculé en raison du risque de "shutdown" qui, selon un groupe représentant les grandes compagnies américaines, pourrait peser sur le secteur de l'aviation et ralentir le trafic aérien. Les contrôleurs aériens et le personnel de sécurité devraient notamment travailler sans être payés en cas de fermeture partielle de l'administration américaine.

Wolfspeed a bondi au lendemain de sa sortie du Chapitre 11, la loi sur les faillites aux Etats-Unis.

Lamb Weston a terminé en hausse après avoir fait état de résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre.

(Avec Sukriti Gupta; version française Camille Raynaud)