Pré-clôture CAC401 : décroche subitement, coup de stress avec menaces de Trump

publié le 10/10/2025

(Zonebourse.com) - La semaine s'achève sur un brusque décrochage de l'ensemble des indices, dont le CAC40 qui décroche de -1,5% vers 7.915 alors que les indices US chutent également de -1,2% (S&P) à -1,6% (sur le Nasdaq) après avoir aligné dès 15H30 de nouveaux records absolus, comme une litanie quotidienne (8 records en 9 séances pour le S&P500 qui gagnait 0,5% sur la semaine mais bascule maintenant en négatif de -0,7%).

Le Nasdaq-100 qui culminait vers 25.195 à 15H45 chute vers 24.680 alors que Donald trump menacerait la Chine de hausses massives des tarifs douaniers alors que Pékin vient de faire savoir que chaque Kg de terre exportées serait désormais soumis à une autorisation officielle.La sérénité des investisseurs vole en éclats alors qu'elle avait résisté aux incertitudes politiques restent nombreuses, ainsi qu'au 'Shutdown' : 'Il est probable que le répit observé sur le CAC40, sur les taux et sur le spread avec l'Allemagne ne soit que temporaire', estimait jeudi après-midi Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.

'L'hypothèse de la suspension de la réforme des retraites pour éviter une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale a provoqué un rebond du CAC40, mais le problème de fond reste entier', soulignait le professionnel.Selon lui, le problème initial, avant l'instabilité politique, était celui de la trajectoire budgétaire avec un déficit intenable, et 'une suspension temporaire de la réforme des retraites n'apporterait aucune solution concrète de ce point de vue-là'.'Et c'est probablement ce que ne manqueront pas de rappeler les agences de notation Moody's et S&P Global fin octobre et en novembre, après la dégradation de la note souveraine de la France par Fitch il y a quelques semaines.

..', prévenait-il.Seule donnée macroéconomique attendue ce vendredi, l'indice de confiance du consommateur américain, calculé par l'Université du Michigan ('UMich') a été publié à 16H... et il ressort inchangé à 55 contre 55,1 en septembre: Wall Street prend cela du bon côté conformément au dicton 'pas de nouvelle = bonne nouvelle'.Sur le front des taux, la soudaine vague de 'risk-off' fait plonger les rendements aux US avec -8,5Pts sur le '10 ans' à 4,066% et -8,6Pts sur le '30 ans' à 4,647%.En zone Euro, OAT et Bunds effacent conjointement -6,4Pts et -7Pts (3.466% et 2,683%) et Euro/Dollar , longtemps figé vers 1,1570 décale de +0,4% vers 1,1610 en faveur de l'Euro.

L'or qui flirtait ce matin avec les 4.000$/Oz consolide vers 3.970$ mais reste haussier sur la semaine avec +3% de gain.Dans l'actualité des valeurs, Stellantis annonce avoir livré 1,3 million de véhicules au cours de son trimestre clos fin septembre 2025, soit une augmentation de 13% en glissement annuel, tirée avant tout par un bond de 35% à 403 000 unités en Amérique du Nord.Voltalia annonce le démarrage de sa centrale solaire de Clifton, au Royaume-Uni. D'une capacité en exploitation de 45 mégawatts, elle produira l'équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 10 600 foyers.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.