Ouverture CAC40: résiste malgré la situation politique française

publié le 10/10/2025

(Zonebourse.com) - Le CAC40 débute la séance en légère hausse de 0,2% vers 8060 alors que la situation politique française demeure un sujet de préoccupation pour les investisseurs. 'Il est probable que le répit observé sur le CAC40, sur les taux et sur le spread avec l'Allemagne ne soit que temporaire', estimait jeudi après-midi Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.

'L'hypothèse de la suspension de la réforme des retraites pour éviter une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale a provoqué un rebond du CAC40, mais le problème de fond reste entier', soulignait le professionnel. Selon lui, le problème initial, avant l'instabilité politique, était celui de la trajectoire budgétaire avec un déficit intenable, et 'une suspension temporaire de la réforme des retraites n'apporterait aucune solution concrète de ce point de vue-là'.

'Et c'est probablement ce que ne manqueront pas de rappeler les agences de notation Moody's et S&P Global fin octobre et en novembre, après la dégradation de la note souveraine de la France par Fitch il y a quelques semaines...', prévenait-il. Seule donnée macroéconomique attendue ce vendredi, l'indice de confiance du consommateur américain, calculé par l'Université du Michigan ('UMich'), doit paraître une demi-heure après l'ouverture de Wall Street. A titre indicatif, le consensus l'anticipe à nouveau en retrait pour le mois en cours selon Jefferies, vers 54,5 en estimation préliminaire, après s'être établi à 55,1 en définitive en septembre, contre 58,2 pour le mois précédent.

Dans l'actualité des valeurs, Stellantis annonce avoir livré 1,3 million de véhicules au cours de son trimestre clos fin septembre 2025, soit une augmentation de 13% en glissement annuel, tirée avant tout par un bond de 35% à 403 000 unités en Amérique du Nord. Voltalia annonce le démarrage de sa centrale solaire de Clifton, au Royaume-Uni. D'une capacité en exploitation de 45 mégawatts, elle produira l'équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 10 600 foyers.