Pré-ouverture CAC 40 : vers un début de séance en petite hausse

publié le 10/10/2025

(Zonebourse.com) - Les futures sur le CAC 40, en hausse de 15 points vers 8058, augurent d'une ouverture modestement positive ce vendredi, alors que la situation politique française demeure un sujet de préoccupation pour les investisseurs.'Il est probable que le répit observé sur le CAC 40, sur les taux et sur le spread avec l'Allemagne ne soit que temporaire', estimait jeudi après-midi Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.

'L'hypothèse de la suspension de la réforme des retraites pour éviter une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale a provoqué un rebond du CAC40, mais le problème de fond reste entier', soulignait le professionnel.Selon lui, le problème initial, avant l'instabilité politique, était celui de la trajectoire budgétaire avec un déficit intenable, et 'une suspension temporaire de la réforme des retraites n'apporterait aucune solution concrète de ce point de vue-là'.

'Et c'est probablement ce que ne manqueront pas de rappeler les agences de notation Moody's et S&P Global fin octobre et en novembre, après la dégradation de la note souveraine de la France par Fitch il y a quelques semaines...', prévenait-il.Seule donnée macroéconomique attendue ce vendredi, l'indice de confiance du consommateur américain, calculé par l'Université du Michigan ('UMich'), doit paraître une demi-heure après l'ouverture de Wall Street.A titre indicatif, le consensus l'anticipe à nouveau en retrait pour le mois en cours selon Jefferies, vers 54,5 en estimation préliminaire, après s'être établi à 55,1 en définitive en septembre, contre 58,2 pour le mois précédent.

Dans l'actualité des valeurs, GTT indique avoir reçu une commande de son partenaire le chantier naval Hanwha Ocean pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier pour le compte d'un armateur basé en Amérique du Nord.Voltalia annonce le démarrage de sa centrale solaire de Clifton, au Royaume-Uni. D'une capacité en exploitation de 45 mégawatts, elle produira l'équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 10 600 foyers.