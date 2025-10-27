Pré-ouverture Wall Street vue dans le vert avec l'optimisme sur les négociations commerciales

publié le 27/10/2025

par Mara Vilcu

(Reuters) - Wall Street est attendue dans le vert lundi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, alors que les signes d'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis encouragent les investisseurs, marquant ainsi un début de semaine prometteur, dominé par les réunions des banques centrales et les résultats des méga-capitalisations.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,54% pour le Dow Jones, de 0,89% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,31% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,10% à 8.233,52 points vers 11h06 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,08% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,01%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,51%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,15% et le Stoxx 600 progresse de 0,12%.

En ce début de semaine, les regards se tournent vers le front commercial. Le président américain Donald Trump s'est dit dimanche confiant dans la conclusion d'un accord avec son homologue chinois Xi Jinping, qu'il devrait rencontrer jeudi en Corée du Sud, après que des hauts responsables des deux pays sont parvenus à un consensus préliminaire sur des négociations commerciales.

L'accord pourrait repousser les contrôles à l'exportation élargis de la Chine sur les terres rares et les aimants et éviter la menace américaine de nouveaux droits de douane de 100% sur les produits chinois, a indiqué Scott Bessent dans l'émission "Meet the Press" de la chaîne NBC.

"Les investisseurs voudront voir la confirmation que la trêve commerciale tient bon et que les signaux de relance et de réforme de la Chine se traduisent par une dynamique de croissance tangible", estime Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

George Boubouras, directeur général de K2 Asset Management, a affirmé que les marchés étaient satisfaits de la dynamique entre les États-Unis et la Chine ces derniers jours. "Au cours des derniers mois, les marchés ont suivi les négociations douanières mondiales, conscients que certains commentaires peuvent relever du théâtre et du bruit médiatique", selon lui.

Par ailleurs, le locataire de la Maison blanche doit arriver lundi à Tokyo, deuxième étape de sa tournée, où il va rencontrer l'empereur japonais ainsi que la Première ministre nouvellement élue, Sanae Takaichi, avec laquelle il va discuter de commerce, d'investissements et de dépenses de défense.

Cette semaine est aussi marquée par les réunions des banques centrales au Japon, au Canada, en Europe et aux États-Unis.

La Réserve fédérale américaine (Fed) devrait réduire ses taux d'intérêt de 25 points de base après la publication de données indiquant que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté légèrement moins que prévu en septembre. Cependant, le "shutdown" et son impact sur les données restent préoccupants.

La Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Japon (BoJ) devraient toutes deux maintenir leurs taux inchangés cette semaine. La BoJ devrait débattre de l'opportunité de reprendre ses hausses de taux, alors que les craintes d'une récession induite par les droits de douane s'atténuent, mais les complications politiques pourraient la pousser à maintenir le statu quo pour l'instant.

Et la période la plus intense de la saison des résultats aux États-Unis approche à grands pas, avec les géants Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon et Meta Platforms qui doivent tous publier leurs résultats cette semaine.

VALEURS EN EUROPE

Exosens avance de 4,11%. Le groupe a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en hausse de 23,2% sur les neuf premiers mois de l'année, citant une "dynamique favorable des marchés finaux de la défense".

Schneider Electric, aidé par un relèvement de recommandation de la part de Morgan Stanley, avance de 1,79%.

Ailleurs en Europe, HSBC perd 1,04%, la banque britannique ayant annoncé lundi qu'elle allait comptabiliser une provision de 1,1 milliard de dollars dans ses résultats du troisième trimestre après avoir perdu une partie de son appel dans un procès au Luxembourg lié à la fraude pyramidale orchestrée par le financier américain Bernard Madoff.

TAUX

Les rendements américains sont en hausse.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 2,5 points de base à 4,0218%. Le deux ans progresse de 1,7 point de base à 3,5010%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne 0,8 point de base à 2,6326%. Le deux ans avance de 1,1 point de base à 1,9896%.

CHANGES

Le billet vert est en petite baisse, après six jours de hausse face au yen et trois jours de baisse face à l'euro, alors que les investisseurs se préparent à une semaine riche en réunions des banques centrales et en négociations commerciales.

Le dollar perd 0,13% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,12% à 1,1639 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en baisse après avoir progressé plus tôt dans la journée, alors que les responsables économiques américains et chinois ont esquissé les grandes lignes d'un accord commercial, apaisant les craintes que les droits de douane et les restrictions à l'exportation entre les deux plus grands consommateurs de pétrole au monde ne nuisent à la croissance économique mondiale.

Le Brent baisse de 0,97% à 65,30 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 1,07% à 60,84 dollars.

MÉTAUX

Vers 11h32 GMT, le cours de l'or au comptant recule de 1,99% à 4.029,89 dollars l'once avec les signes d'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)