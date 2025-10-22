Pré-ouverture Wall Street ouvre en ordre dispersé, Netflix plonge

publié le 22/10/2025

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi, alors que les perspectives jugées décevantes de Netflix pèsent sur le sentiment des marchés et que la saison de résultats se poursuit.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 6,14 points, soit 0,01%, à 46.930,88 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,04% à 6.738,34 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,08%, soit 19,34 points, à 22.934,33 points.

Les investisseurs prennent leurs bénéfices dans un contexte de valorisations élevées alors que la saison de résultats d'entreprises continue.

Par ailleurs, le "shutdown" américain se poursuit, retardant la publication de données économiques clés. Les responsables politiques de la Réserve fédérale américaine (Fed) pourraient ainsi être contraints de mener la réunion politique de la semaine prochaine sans avoir une vision complète de l'économie.

En ce qui concerne la géopolitique, malgré les récents signes d'apaisement des tensions entre Washington et Pékin, le président américain a ravivé les doutes mardi en déclarant que la rencontre avec Xi Jinping "n'aura peut-être pas lieu", semant un nouveau vent d'incertitude dans un climat mondial déjà fragile.

Aux valeurs, Netflix chute de 8% alors que le géant du streaming a dévoilé un bénéfice inférieur aux attentes pour le troisième trimestre et une prévision de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre jugée décevante.

Texas Instruments recule de 6,72% après que le fabricant de puces électroniques a dit prévoir un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations.

Hilton progresse de 4,79% après ses résultats.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur [L8N3W30GW]

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)