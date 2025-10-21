Ouverture Wall Street ouvre en ordre dispersé après une pluie de résultats

publié le 21/10/2025

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi, après les gains enregistrés la veille, alors que les investisseurs évaluent une série de résultats trimestriels.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 46,30 points, soit 0,10% à 46.752,88 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,03% à 6.736,97 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,09%, soit 19,48 points, à 22.971,06 points.

La saison des résultats bat son plein et concentre l'attention des investisseurs, qui se montrent toutefois plus prudents ce mardi à l'ouverture, après que les trois principaux indices ont clôturé lundi avec des gains supérieurs à 1%, portés notamment par la technologie.

L'optimisme suscité par le secteur de l'intelligence artificielle (IA) et l'apaisement des inquiétudes concernant la qualité de crédit des banques régionales et l'escalade commerciale contribuent à maintenir le marché boursier à des niveaux élevés.

Le moral s'est également amélioré après que Kevin Hassett, conseiller économique à la Maison blanche, a déclaré lundi que le shutdown de l'administration fédérale américaine, qui dure depuis le 1er octobre, devrait prendre fin cette semaine

"Il est difficile d'imaginer que les marchés étaient en proie à la panique il y a seulement quatre jours", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

Une série de grandes entreprises de la Bourse de New York telles que Netflix, Tesla et Intel publieront leurs résultats cette semaine et, avec les indices proches de leurs sommets historiques, les investisseurs seront attentifs non seulement aux bénéfices enregistrés, mais aussi à la résistance des marges et aux perspectives.

"Les investisseurs pourraient être déçus si les entreprises ne dépassent pas largement les estimations, même si celles-ci sont déjà très élevées", prévient Daniela Hathorn, analyste chez Capital.com.

Aux valeurs, les marchés digèrent les résultats de plusieurs groupes du secteur de la défense, GE Aerospace gagnant 4% après avoir relevé sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, tandis que RTX avance de plus de 8%.

General Motors grimpe de plus de 9%, le constructeur automobile américain ayant relevé ses prévisions financières pour l'année grâce à l'amélioration des perspectives douanières.

Coca-Cola, qui a fait état mardi d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au troisième trimestre, gagne 3,7%.

En ce qui concerne le reste de l'actualité des entreprises, Warner Bros Discovery grimpe de 9,6%, le géant américain du divertissement ayant déclaré peu avant l'ouverture étudier une éventuelle vente de ses activités après avoir suscité l'intérêt de plusieurs acheteurs potentiels.

Apple, qui a atteint un niveau record lundi en séance, approchant la barre des 4.000 milliards de dollars de valorisation boursière, gagne 0,55% dans les premiers échanges mardi.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)