Pré-ouverture Wall Street vue en baisse, les craintes sur les banques US se propagent en Europe

publié le 17/10/2025

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes reculent nettement vendredi à mi-séance, les inquiétudes concernant la santé des banques régionales américaines pesant sur le secteur à l'échelle mondiale.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,75% pour le Dow Jones, de 0,91% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,15% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 0,70% à 8.131,31 points vers 10h40 GMT. À Francfort, le Dax recule de 2,07% et à Londres, le FTSE 100 cède 1,21%.

L'indice EuroStoxx 50 perd 1,34%, le FTSEurofirst 300 cède 1,44% et le Stoxx 600 recule de 1,46%.

La fragilité de plusieurs banques régionales américaines alimente les craintes des investisseurs, qui se sont propagées vendredi aux marchés asiatiques, puis européens.

La banque régionale Zions Bancorporation a vu son titre plonger de 13% jeudi après avoir communiqué des pertes inattendues dans sa division en Californie, tandis que Western Alliance a dit avoir engagé des poursuites en justice contre l'un de ses emprunteurs, Cantor Group V, que la banque accuse de fraude, avec pour effet de faire reculer son titre 10,8%.

Ces annonces interviennent après deux faillites récentes dans le secteur automobile américain qui ont mis les investisseurs en alerte quant à l'exposition du secteur, et plus de deux ans après la faillite de la Silicon Valley Bank au printemps 2023, lorsque les taux d'intérêt élevés ont entraîné des pertes comptables sur ses obligations et conduit la Réserve fédérale américaine (Fed) à prendre des mesures pour stabiliser le système financier.

Francesco Pesole, analyste chez ING, souligne que, contrairement à 2023, les risques semblent plus isolés cette fois-ci, "mais ils pourraient alimenter l'idée que l'environnement commercial et la qualité du crédit aux États-Unis sont en plus mauvais état que ne le suggèrent les données".

Aux craintes concernant les banques s'ajoute la recrudescence des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, qui a accusé jeudi Washington d'alimenter la panique autour de ses contrôles sur les terres rares, rejetant ainsi l'appel de la Maison blanche à lever ces restrictions, tandis que les investisseurs ne disposent toujours pas de certaines données clés sur l'économie américaine en raison de la fermeture de l'administration fédérale.

Dans la zone euro, où les opérateurs digèrent également la première semaine de résultats trimestriels des entreprises, l'inflation a augmenté comme prévu en septembre, selon les données publiées vendredi, ce qui devrait renforcer les paris sur le maintien des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) à leur niveau actuel pendant un certain temps.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L5N3VY0GE]

Les actions des banques américaines sont en baisse dans les échanges en avant-Bourse face aux signes de faiblesse de certains acteurs régionaux du secteur.

JPMorgan et Morgan Stanley perdent 1,6%, Bank of America 3%, Citigroup 2%, tandis que Zions Bancorporation perd 1,8% et Western Alliance 2,5% après leur plongeon de la veille.

VALEURS EN EUROPE

Le compartiment bancaire européen recule vendredi de 2,77% avec les craintes sectorielles aux Etats-Unis En France, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont dans le rouge et abandonnent entre 5,3% et 2,7%, tandis qu'ailleurs en Europe, Deutsche Bank et Barclays sont en recul de respectivement de 6,5% et 5,5%.

À Madrid, les bouleversements du secteur bancaire local pèsent plus que l'actualité américaine. L'action BBVA grimpe de 4,9% après que la banque espagnole a annoncé la reprise immédiate de ses rachats d'actions à la suite de l'échec de ses efforts visant à convaincre les actionnaires de Sabadell (-8,9%), son concurrent plus petit, de soutenir son offre publique d'achat hostile.

Sur le front des résultats, EssilorLuxottica progresse de 11,46% après avoir fait état jeudi soir d'un chiffre d'affaires en hausse de 11,7% à taux de change constants au troisième trimestre, les analystes saluant la transformation du groupe d'optique franco-italien et sa dynamique de croissance.

Le spécialiste de la santé animale Virbac, qui a relevé jeudi son objectif annuel de chiffre d'affaires et fait état d'une hausse de 7,8% de son chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de l'année, gagne 6,9%.

Le secteur européen de la défense est par ailleurs sours pression (-3,34%) après que le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine sont convenus d'organiser un nouveau sommet sur la guerre en Ukraine. Thales et Safran abandonnent 3,2% et 1,8% respectivement.

TAUX Les rendements obligataires de la zone euro ont atteint vendredi leur plus bas niveau depuis plusieurs mois, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et les signes de tensions au sein du système bancaire américain ayant pesé sur le sentiment de risque et poussé les investisseurs vers des actifs refuges.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de près de 3 points de base à 2,5408% vers 10h30 GMT. Le deux ans perd environ 4 points de base à 1,8839%.

Les rendements reculent également aux Etats-Unis, celui des Treasuries à dix ans abandonnant 2,3 points de base à 3,9533%, tandis que son homologue de l'obligation à deux ans cède près de 4 à 3,3884%.

CHANGES

Le dollar américain se dirige vers sa pire performance hebdomadaire depuis juillet, les tensions commerciales et les signes d'un risque croissant dans les banques régionales américaines ayant poussé les investisseurs vers des devises refuges telles que le franc suisse et le yen.Le dollar abandonne 0,07% face à un panier de devises de référence vendredi, tandis que l'euro gagne 0,04% à 1,1692 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en baisse et s'orientent vers une perte hebdomadaire d'environ 3% en raison des craintes d'une offre excédentaire et alors que le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine s'apprêtent à se rencontrer à nouveau pour discuter de l'Ukraine.

Le Brent cède 1,21% à 60,32 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,17% à 56,79 dollars.

MÉTAUX

L'or a atteint vendredi un nouveau sommet à 4.378,69 dollars l'once et s'apprête à connaître sa meilleure semaine depuis cinq ans, les signes de faiblesse des banques régionales américaines, les tensions commerciales et les anticipations de nouvelles baisses de taux ayant incité les investisseurs à se tourner vers ce métal refuge.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)