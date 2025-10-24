Pré-ouverture Wall Street ouvre en hausse, l'inflation US rassure

publié le 24/10/2025

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, les données indiquant un ralentissement de l'inflation en septembre ayant rassuré les investisseurs sur la trajectoire des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 228,78 points, soit 0,49%, à 46.963,39 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,66% à 6.783,21 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,88%, soit 202,47 points, à 23.144,27 points.

Les prix à la consommation aux ont augmenté légèrement moins que prévu en septembre aux Etats-Unis, ce qui devrait permettre à la Réserve fédérale (Fed) de maintenir le cap vers une nouvelle baisse des taux d'intérêt la semaine prochaine et d'en décider d'autres à l'avenir.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,3% en septembre par rapport au mois précédent, contre 0,4% en août, alors que les analystes s'attendaient à une hausse identique à celle du mois précédent.

Une mesure plus restrictive et très surveillée, qui exclut les éléments volatils tels que les denrées alimentaires et l'énergie, s'est également révélée inférieure aux prévisions.

Si ce rapport n'est pas celui privilégié par la Fed pour définir sa politique monétaire, il était très attendu, car la fermeture de l'administration fédérale américaine a privé les marchés de données officielles au cours des trois dernières semaines.

"Il semble désormais probable à environ 88% que deux nouvelles baisses aient lieu cette année. Cela va donc se produire. Eh bien, le marché apprécie cela", a déclaré Joe Saluzzi, analyste chez Themis Trading.

Les opérateurs misent largement sur une nouvelle baisse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la Fed la semaine prochaine, et prévoient désormais trois baisses d'un quart de point d'ici mars, contre avril auparavant.

Outre la politique monétaire, les investisseurs restent attentifs aux signes sur le front commercial, alors que le président Donald Trump doit rencontrer son homologue chinois la semaine prochaine, tout en durcissant le ton avec le Canada.

Les résultats sont également à l'ordre du jour avant la montée en puissance des publications de plusieurs des "Sept Magnifiques" la semaine prochaine.

L'action Intel bondit de 5,3%, le géant des puces électroniques ayant battu les estimations de bénéfice pour le troisième trimestre. Ses concurrents progressent dans son sillage, AMD et Micron Technology gagnant 6,10% et 3% respectivement.

Procter&Gamble, qui a publié vendredi un bénéfice meilleur que prévu pour son premier trimestre, ce qui montre que l'appétit des consommateurs reste solide, progresse de 2,45%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)