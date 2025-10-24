Pré-ouverture Wall Street vue en hausse avant l'inflation, l'Europe opte pour la prudence

publié le 24/10/2025

par Diana Mandia

(Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes reculent légèrement vendredi à mi-séance, après avoir brièvement progressé dans la matinée grâce aux signes d'apaisement commercial, les investisseurs se tournant désormais vers une série de résultats d'entreprises et attendent les données de l'inflation aux Etats-Unis. Au lendemain d'une séance portée par l'apaisement des tensions entre la Chine et les Etats-Unis, les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,11% pour le Dow Jones, de 0,28% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,46% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 0,52% à 8.183,36 points vers 10h58 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,10% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,11%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,19%, et le FTSEurofirst 300 et le Stoxx 600 perdent tous les deux 0,21%.

La prudence est de retour malgré les signes d'un dégel dans les relations commerciales sino-américaines, initialement bien accueillis, puisque la Maison blanche a confirmé que le président Donald Trump, qui entame vendredi une tournée en Asie, rencontrera son homologue chinois Xi Jinping jeudi prochain, avant la date limite du 1er novembre pour l'imposition de nouveaux droits de douane de 100% sur les importations chinoises.

Mais les investisseurs se tournent également vers d'autres événements et souhaitent prendre leurs bénéfices après les gains de la veille, qui ont vu le STOXX 600 clôturer à un niveau record, ce qui explique le ton morose des Bourses européennes à mi-séance, déclare Fiona Cincotta, analyste de marché chez City Index.

"Cela semble ressemble à un peu de prudence avant la publication des données américaines et une prise de bénéfices avant le week-end", dit-elle.

Outre-Atlantique, on attend à 12h30 GMT les chiffres mensuels des prix à la consommation (CPI), une publication retardée, comme beaucoup d'autres indicateurs américains, en raison du "shutdown", ce qui a réduit la visibilité de la banque centrale américaine avant sa décision de politique monétaire prévue la semaine prochaine.

Une nouvelle avalanche de résultats d'entreprises doit également être analysée, tout comme les données préliminaires des directeurs d'achats (PMI), qui ont montré que l'activité économique en zone euro a progressé plus rapidement que prévu en octobre, les entreprises ayant reçu de nouvelles commandes au rythme le plus marqué depuis deux ans et demi.

En France, l'activité du secteur privé a en revanche reculé plus rapidement que prévu ce mois-ci, la demande de biens et services dans la deuxième économie de la zone euro s'étant encore affaiblie dans un contexte de crise politique.

Les députés entament par ailleurs ce vendredi à 13h00 GMT l'examen de la partie recettes du budget 2026 à l'Assemblée nationale, où les débats s'annoncent houleux alors que le Parti socialiste (PS) brandit de nouveau la menace d'une censure du gouvernement de Sébastien Lecornu.

L'agence Moody's doit par ailleurs se prononcer dans la soirée sur la note souveraine de la France, une semaine après que S&P Global Ratings a abaissé sa note de crédit et un mois après une mesure similaire de Fitch. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N3W50QF]

VALEURS EN EUROPE Accor grimpe de 5,66% après avoir fait état jeudi soir de résultats "rassurants" au troisième trimestre, les analystes soulignant également le relèvement de l'objectif annuel de bénéfice d'exploitation.

Mersen, qui a abaissé jeudi ses perspectives pour 2025, citant notamment le faible niveau des ventes attendu pour le marché du solaire, plonge de plus de 17% à mi-séance, lanterne rouge de l'indice SBF 120.

Valeo avance de 8,53% après la publication de son chiffre d'affaires trimestriel et la confirmation de ses objectifs annuels.

Ailleurs en Europe, Signify recule de 4,5% après que le spécialiste néerlandais de l'éclairage a publié une baisse plus importante que prévu de ses ventes au troisième trimestre et abaissé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, citant la chute de la demande des clients commerciaux et du secteur public aux États-Unis.

Saab grimpe de 6,12% après avoir fait état d'une hausse de 16% de son bénéfice d'exploitation trimestriel.

Le compartiment européen technologique progresse de 0,41%, dans le sillage du groupe américain Intel, dont le bénéfice trimestriel a dépassé les attentes grâce à des mesures de réduction des coûts spectaculaires.

TAUX

Les rendements des obligations d'État de la zone euro sont en hausse vendredi, les indices PMI préliminaires, supérieurs aux prévisions, ayant incité les investisseurs à réduire légèrement leurs paris sur une baisse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) l'année prochaine. En Allemagne, le rendement du Bund à dix ans avance de 3,6 points de base à 2,6137%. Celui de son homologue à deux ans, le plus sensible aux anticipations sur les taux, prend 4,1 points de base à 1,9747%.

En France, où la situation politique reste incertaine, le rendement de l'OAT à dix ans gagne 4,5 points de base à 3,4224%, et son écart de rendement par rapport au Bund allemand de même échéance dépasse à nouveau les 80 points de base ce vendredi.

CHANGES Le dollar avance de 0,07% face à un panier de devises de référence, et s'achemine vers un gain hebdomadaire alors que les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation américaine.

L'euro recule de 0,03% à 1,1613 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole se stabilisent après la forte hausse de jeudi, les sanctions américaines contre les deux plus grandes compagnies pétrolières russes ayant suscité des inquiétudes quant à l'approvisionnement.

Le Brent grappille 0,09% à 66,05 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,05% à 61,82 dollars.

Les deux indices de référence du pétrole devraient enregistrer un gain hebdomadaire d'environ 7%, le plus important depuis la mi-juin.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 OCTOBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inflation CPI septembre

- sur un mois +0,4% +0,4%

- sur un an +3,1% +2,9%

Inflation CPI "core" septembre

- sur un mois +0,3% +0,3%

- sur un an +3,1% +3,1%

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)